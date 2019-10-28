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Как поощрять сотрудников: оформите мотивацию правильно

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Для того, чтобы поощрение было максимально эффективным, при его назначении нужно придерживаться определенных правил. Рассмотрим, что нужно учесть при награждении сотрудников в 2020 году.

Общие правила поощрения

Правила поощрения законом не устанавливаются и определяются работодателем самостоятельно. К мотивации сотрудников нужно подойти внимательно, иначе эффект от нее будет прямо противоположный: конфликты в коллективе, снижение производительности труда, увольнения.

К общим правилам мотивации можно отнести:

  • Неожиданность поощрения.
Внезапная премия или благодарность произведет гораздо больший эффект, чем запланированное вознаграждение. Мотивация работника при получении регулярной премии снижается: он знает, что она будет, а значит можно трудиться не в полную силу. Эффект неожиданности при выдаче вознаграждения будет мотивировать сотрудника работать в полную силу всегда, а не только когда приближается конец года или отчетного периода.

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  • Сочетание разных видов поощрения.
Виды поощрения желательно комбинировать — результат от них будет лучше, чем от одиночного вознаграждения. Например, при выдаче премии можно объявить сотруднику благодарность. Премия улучшит его материальное положение, а благодарность повысит статус среди коллег. Сочетание материального и морального стимулирования оптимальный вариант правильной мотивации.

  • Частое поощрение.
Поощрять сотрудников желательно по результатам их работы. Если работник старается, перерабатывает, выполняет работу качественно и раньше срока — лучше премировать его чаще. Это даст ему стимул и дальше трудиться эффективно и значительно поднимет производительность его труда.

  • Добросовестная работа — быстрое поощрение.
Вознаграждать сотрудника нужно после выполнения условий для поощрения. И чем короче промежуток между результатом и наградой — тем лучше. Большой разрыв между ними лишает поощрение всякого смысла. Зачем перерабатывать сейчас, если награда будет через год, когда сотрудник возможно вообще уволится.

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  • Публичное поощрение.
Вознаграждение работника в торжественной обстановке, в присутствии коллег и начальства, даст гораздо больший эффект, чем поощрение тет-а-тет. Для многих людей публичное признание успеха важнее, чем материальное поощрение.

  • Справедливое поощрение.
Вознаграждение сотрудника должно быть справедливым. Несоразмерно высокая премия у руководителя отдела и благодарность у остальных сотрудников отобьет у последних всякое желание эффективно трудиться. Зачем стараться, если вознаградят в итоге только одного начальника.

  • Креативный подход к поощрению.
Вручение необычного подарка, поощрение в нестандартной обстановке и прочие креативные идеи мотивации будут иметь положительный отклик среди работников, особенно в коллективе, где много молодежи. К выбору подарков стоит подойти ответственно, можно, например, попросить работников проголосовать и указать какое именно вознаграждение они хотели бы получить.

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В какой документ нужно включить правила поощрения

Правила поощрения желательно закрепить в специальном документе — Положении о мотивации персонала.

Образец положения о мотивации работников Скачать
Утверждать отдельный документ не обязательно. Правила поощрения можно отразить и в уставе, коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.

Этого всего можно и не делать: премирование работника — это право, а не обязанность работодателя. Соответственно требовать от работодателя премию или ценный подарок работник не имеет права.

Подводим итоги

  • Для достижения наибольшего эффекта от мотивации нужно соблюдать определенные правила поощрения сотрудников.
  • Правила поощрения можно прописать как в отдельном документе — Положении о мотивации персонала, так и включить в устав, коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка.
  • Работодатель может вообще не поощрять сотрудников — закон делать это его не обязывает.

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