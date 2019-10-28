Как поощрять сотрудников: оформите мотивацию правильно

Для того, чтобы поощрение было максимально эффективным, при его назначении нужно придерживаться определенных правил. Рассмотрим, что нужно учесть при награждении сотрудников в 2020 году.
Общие правила поощренияПравила поощрения законом не устанавливаются и определяются работодателем самостоятельно. К мотивации сотрудников нужно подойти внимательно, иначе эффект от нее будет прямо противоположный: конфликты в коллективе, снижение производительности труда, увольнения.
К общим правилам мотивации можно отнести:
- Неожиданность поощрения.
- Сочетание разных видов поощрения.
- Частое поощрение.
- Добросовестная работа — быстрое поощрение.
- Публичное поощрение.
- Справедливое поощрение.
- Креативный подход к поощрению.
В какой документ нужно включить правила поощренияПравила поощрения желательно закрепить в специальном документе — Положении о мотивации персонала.
Утверждать отдельный документ не обязательно. Правила поощрения можно отразить и в уставе, коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.Образец положения о мотивации работников Скачать
Этого всего можно и не делать: премирование работника — это право, а не обязанность работодателя. Соответственно требовать от работодателя премию или ценный подарок работник не имеет права.
Подводим итоги
- Для достижения наибольшего эффекта от мотивации нужно соблюдать определенные правила поощрения сотрудников.
- Правила поощрения можно прописать как в отдельном документе — Положении о мотивации персонала, так и включить в устав, коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка.
- Работодатель может вообще не поощрять сотрудников — закон делать это его не обязывает.
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