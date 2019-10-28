Как поощрять сотрудников: оформите мотивацию правильно

Для того, чтобы поощрение было максимально эффективным, при его назначении нужно придерживаться определенных правил. Рассмотрим, что нужно учесть при награждении сотрудников в 2020 году.

Общие правила поощрения

Правила поощрения законом не устанавливаются и определяются работодателем самостоятельно. К мотивации сотрудников нужно подойти внимательно, иначе эффект от нее будет прямо противоположный: конфликты в коллективе, снижение производительности труда, увольнения.

К общим правилам мотивации можно отнести:

Неожиданность поощрения.

Внезапная премия или благодарность произведет гораздо больший эффект, чем запланированное вознаграждение. Мотивация работника при получении регулярной премии снижается: он знает, что она будет, а значит можно трудиться не в полную силу. Эффект неожиданности при выдаче вознаграждения будет мотивировать сотрудника работать в полную силу всегда, а не только когда приближается конец года или отчетного периода.

Сочетание разных видов поощрения.

Виды поощрения желательно комбинировать — результат от них будет лучше, чем от одиночного вознаграждения. Например, при выдаче премии можно объявить сотруднику благодарность. Премия улучшит его материальное положение, а благодарность повысит статус среди коллег. Сочетание материального и морального стимулирования оптимальный вариант правильной мотивации.

Частое поощрение.

Поощрять сотрудников желательно по результатам их работы. Если работник старается, перерабатывает, выполняет работу качественно и раньше срока — лучше премировать его чаще. Это даст ему стимул и дальше трудиться эффективно и значительно поднимет производительность его труда.

Добросовестная работа — быстрое поощрение.

Вознаграждать сотрудника нужно после выполнения условий для поощрения. И чем короче промежуток между результатом и наградой — тем лучше. Большой разрыв между ними лишает поощрение всякого смысла. Зачем перерабатывать сейчас, если награда будет через год, когда сотрудник возможно вообще уволится.

Публичное поощрение.

Вознаграждение работника в торжественной обстановке, в присутствии коллег и начальства, даст гораздо больший эффект, чем поощрение тет-а-тет. Для многих людей публичное признание успеха важнее, чем материальное поощрение.

Справедливое поощрение.

Вознаграждение сотрудника должно быть справедливым. Несоразмерно высокая премия у руководителя отдела и благодарность у остальных сотрудников отобьет у последних всякое желание эффективно трудиться. Зачем стараться, если вознаградят в итоге только одного начальника.

Креативный подход к поощрению.

Вручение необычного подарка, поощрение в нестандартной обстановке и прочие креативные идеи мотивации будут иметь положительный отклик среди работников, особенно в коллективе, где много молодежи. К выбору подарков стоит подойти ответственно, можно, например, попросить работников проголосовать и указать какое именно вознаграждение они хотели бы получить.

В какой документ нужно включить правила поощрения

Правила поощрения желательно закрепить в специальном документе — Положении о мотивации персонала.

Образец положения о мотивации работников Скачать

Утверждать отдельный документ не обязательно. Правила поощрения можно отразить и в уставе, коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.

Этого всего можно и не делать: премирование работника — это право, а не обязанность работодателя. Соответственно требовать от работодателя премию или ценный подарок работник не имеет права.

Подводим итоги

Для достижения наибольшего эффекта от мотивации нужно соблюдать определенные правила поощрения сотрудников.

Правила поощрения можно прописать как в отдельном документе — Положении о мотивации персонала, так и включить в устав, коллективный договор или правила внутреннего трудового распорядка.

Работодатель может вообще не поощрять сотрудников — закон делать это его не обязывает.