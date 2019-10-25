Какие штрафы грозят владельцам земельных участков

Перечисляя плюсы загородной жизни, владельцы земельных участков в первую очередь упоминают полную свободу — «Я — владелец своего участка. Могу делать на нем все, что захочу, и вести себя так, как мне заблагорассудится». Но, это не совсем так.

Хотя действующее законодательство и дает гражданам возможность владения землей на праве частной собственности, из этого не следует, что они могут делать с этой землей все, что захотят.

Ведь даже находящийся в чьей-то собственности участок — это территория страны. Более того, это часть экосистемы, в которой мы все живем. Поэтому, государством установлены строгие правила пользования земельными участками, которые обязаны соблюдать все, даже собственники. За пренебрежение этими правилами могут грозить штрафы, а в исключительных случаях — лишение права собственности на землю.

Однако, не все владельцы земли подробно изучили эти правила, и, зачастую они даже не знают, что совершают нарушение. В данной публикации мы разберемся, за что и как может быть наказан владелец земельного участка.

Незарегистрированные постройки

Согласитесь, далеко не каждому придет в голову регистрировать беседку или вольер для собаки. Но, зачастую, эти и многие другие сооружения на участке, с точки зрения закона, являются объектами недвижимости, которые должны быть зарегистрированы в Росреестре, и за которые необходимо платить налог.

У многих на участках остались постройки, которые были возведены много лет назад, из того, что было, и уже давно не используются по назначению. Так вот, стоящая в дальнем углу участка, на импровизированном фундаменте, груда из гвоздей и палок, тоже должна быть зарегистрирована в Росреестре и обложена налогом. В противном случае придется платить штрафы.

Размер участка больше, чем в документах, или документов вовсе нет

В обоих случаях один итог — обвинение в самовольном захвате земли. С этой проблемой часто сталкиваются те, кто пренебрег межеванием. Если границы участка будут расходиться с данными публичной кадастровой карты, то владельца ждут проблемы.

Если же правоустанавливающие документы были получены давно и не сохранились, в некоторых случаях, будет попросту невозможно доказать право собственности на землю.

Будет выписано предписание об освобождении незаконно захваченной земли. Кроме того, в соответствии со статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях, гражданину придется заплатить штраф, в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости незаконно занятой земли, а если такая не определена — от 5 000 до 10 000 рублей.

Нецелевое использование, или неиспользование участка

В реестре недвижимости, за каждым участком закреплено его целевое назначение, которое должно соблюдаться: на участке под ИЖС нельзя осуществлять промышленное производство, садоводческий участок не предназначен для возведения многоэтажных домов, и т.д.

Нарушение целевого назначения, или «простаивание» участка могут повлечь за собой ответственность для собственника. В соответствии со статьей 8.8 Кодекса об административных правонарушениях, за нецелевое использование земли , для граждан предусмотрен штраф в размере от 0,5% до 1% от ее кадастровой стоимости, но не менее 10 000 рублей.

За неиспользование земли — штраф от 0,3% до 0,5% от кадастровой стоимости, но не менее 3 000 рублей.

Порча земли

Нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалка отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована и т.д. — все это будет считаться нанесением ущерба верхнему плодородному слою земли.

За эти действия, в соответствии со статьей 8.6 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей. Кроме того, будет вынесено предписание об устранении нарушений и рекультивации земли. За его игнорирование, статьей 8.7 Кодекса об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей.

Как видите, существует множество ограничений, которые должен соблюдать любой владелец земельного участка, если ему не нужны проблемы с законом.

А как считаете Вы, какие из этих ограничений действительно необходимы, а какие бесполезны? Какие лично Вы бы убрали, а какие добавили? Прошу поделиться своим мнением в комментариях. Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях.