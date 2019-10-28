Как банки охотятся на предпенсионеров

Пенсионеры становятся все более желанными клиентами, и охоту на них банки начинают заранее. На рынке стали появляться выгодные предложения для тех, кому до пенсии осталось несколько лет.

Все больше и больше внимания банки начинают уделять предпенсионерам. К этой категории, введенной государством с 2018 года, относят граждан, которым до пенсии осталось менее пяти лет. «Будущие пенсионеры — привлекательная категория для банков, — говорит руководитель группы расчетных сервисов Промсвязьбанка Сергей Русаков. — Как правило, у них есть постоянные зачисления денежных средств на счет, а также они более дисциплинированны в части своих обязательств. Сейчас банки начинают активно осваивать этот клиентский сегмент и создавать предложения исходя из потребностей клиентов-пенсионеров».

Около двух месяцев назад Почта Банк запустил целую программу для предпенсионеров. По словам заместителя президента — председателя правления банка Георгия Горшкова, такие граждане отличаются грамотным подходом к своему финансовому планированию, и, несмотря на существующие стереотипы восприятия, они активно осваивают новые финансовые инструменты и технологии, активно пользуются кредитными продуктами, открывают вклады.

«Традиционно lifestyle-предложения банков позиционируются и предлагаются более молодому клиентскому сегменту, тогда как для возрастного сегмента клиентов, пенсионеров в силовых структурах и ветеранов боевых действий среднего возраста также актуальны потребности в управляемых сберегательных продуктах, кредитовании, страховых продуктах и программах лояльности», — указывает директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая.

Больше предложений, хороших и разных

Как сообщили Банки.ру в пресс-службе Сбербанка, для клиентов-предпенсионеров у кредитной организации есть специальные опции. Например, социальная карта с повышенными бонусами «Спасибо» (уровень «Большое Спасибо»). «Клиенты, которым осталось полгода до выхода на пенсию, могут открыть у нас вклады „ Пополняй “ и „ Сохраняй “ на максимальных условиях аналогично пенсионерам, — рассказывают в банке. — Также на сайте „Активный возраст“ предпенсионер может приобрести пакет мобильной связи для пенсионера от „Сбермобайла“ в Москве и Санкт-Петербурге за 149 рублей». Также на этом сайте в разделе «Работа» клиенты банка могут бесплатно пройти курс по созданию резюме для поиска работы. В этом же разделе пенсионеры Москвы могут посмотреть вакансии, предлагаемые партнером банка — агрегатором «Работа.ру», и откликнуться на них.

В ВТБ для предпенсионеров доступно бесплатное обслуживание в рамках пакета «Мультикарта», а также опции, позволяющие снизить ставки по кредиту, повысить процент по вкладу, и другие предложения банка. «Еще в ВТБ бесплатно за два месяца до выхода на пенсию выдают дебетовую карту, которую можно использовать для начисления пенсионных средств, — говорят в банке. — Кроме того, ВТБ участвует в проекте „Карта москвича“. В рамках продукта им предоставляется льготный проезд во всех видах общественного транспорта Москвы и пригородных поездах Московской железной дороги, скидки на товары и услуги в магазинах, аптеках и сервисных предприятиях, отсутствие комиссии при оплате коммунальных платежей и прочее».

В ПСБ, который является одним из уполномоченных банков по выплате пенсии лицам, проходившим службу в силовых структурах, и членам их семей, действует специальная карта для данной категории клиентов. По этой карте начисляются проценты на остаток, наличные можно снять в любом банкомате страны, платежи и переводы в интернет-банке и мобильном приложении при зачислении пенсии бесплатны, предоставляется кешбэк 3% в аптеках и на АЗС. Такую карту можно выпустить за год до выхода на пенсию.

В банке «Зенит» можно открыть вклад «Пенсионный доход» для клиентов от 55 лет с процентной ставкой до 6,17%. При открытии такого вклада клиент получает бесплатно карту премиальной категории с индивидуальным тарифом.

В ОТП Банке клиент может оформить пенсионные продукты за полгода до пенсионного возраста. «Мы предлагаем линейку продуктов для предпенсионного и пенсионного возраста: пенсионную карту „Счастливое время“ — это бесплатная карта с бесплатным снятием средств в любых АТМ, с бесплатным СМС-информированием и начислением на остаток до 6%; накопительный счет „Специальный“ с повышенной ставкой до 6%; вклад „Пенсионный“ с возможностью пополнения, ежемесячной капитализации или снятия процентов, а также вклад „Выгодный плюс“ — с повышенной ставкой до 7% при ежемесячной оплате по карте банка от 5 тысяч рублей в месяц», — перечисляет директор по развитию сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов кредитной организации Павел Нуждов.

Росгосстрах Банк планирует до конца октября запустить новый продукт — «Активную карту», которая предназначена для лиц среднего и пожилого возраста, получающих социальные выплаты и пенсии. «Карта будет сочетать в себе целый спектр полезных свойств: возможность получения социальных и пенсионных выплат, инструмент для накопления, расчетную карту с кешбэком на востребованные категории товаров и услуг, а также услуги юриста и многое другое, — объясняет Марина Дембицкая. — Для оформления карты предъявление пенсионного удостоверения не требуется, но при его наличии годовое обслуживание карты станет бесплатным».

Протестировать жизнь на пенсии

В Почта Банке недавно запустили спецпредложение для этой категории клиентов, в рамках которого женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет смогут пользоваться особыми условиями обслуживания и бонусами, которые ранее были доступны только пенсионерам, получающим в банке пенсию. Срок действия спецпредложения — девять месяцев. Если в течение этого времени клиент начнет получать пенсию в Почта Банке, то тариф будет автоматически продлен. Также сохранить льготы можно будет, либо переведя в банк зарплату, либо просто оставаясь активным клиентом, то есть тратя по любой карте банка или в интернет-приложении не менее 10 тыс. рублей.

Какие условия входят в это спецпредложение? Для предпенсионеров и пенсионеров банк предлагает целый комплекс специальных условий и сервисов: до 6% годовых на остаток по сберегательному счету, снижение ставки по кредиту на 2% годовых, надбавка 0,25% годовых к ставке по вкладу, кешбэк 3% при оплате в аптеках, на автозаправках, за железнодорожные билеты, бесплатный сервис медицинских, юридических и социальных консультаций «Линия заботы», гарантированные скидки при заказе лекарств на портале «Мое здоровье» и бескомиссионная оплата ЖКУ.

Запуск программы состоялся два месяца назад, поэтому пока подводить какие-либо итоги рано. «Программа будет набирать обороты постепенно, поскольку эта группа потребителей находится в самом начале пути своего формирования и самоопределения, — отмечает Георгий Горшков. — Само появление такой категории связано с проведением пенсионной реформы».

Горшков напоминает, что предпенсионеры, как правило, задумываются о наступлении пенсии и меняют стратегию своего финансового поведения либо на накопительную, чтобы сформировать «подушку безопасности» для следующего периода своей жизни, либо, напротив, на расходную, чтобы закрыть ряд важных потребностей или в дальнейшем обеспечить себе и близким определенный уровень комфорта. Кто-то создает запас средств, кто-то заканчивает ремонты и улучшает жилищные условия, покупает автомобиль, благоустраивает дачу, помогает детям и так далее.

«Эти льготные условия сопоставимы с преимуществами зарплатного проекта или выгодами обслуживания в банке для клиентов-пенсионеров, — добавляет Горшков. — Предпенсионный проект как раз и был задуман нами как возможность для клиентов протестировать льготы и социальные программы, доступные пенсионерам, и обдумать свой финансовый план накоплений. А по окончании программы подумать о переходе в банк на индивидуальный зарплатный проект или перевести пенсию».