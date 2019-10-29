Как составить положение об организации работы по охране труда

Организация безопасных условий работы — это одно из первоочередных обязательств предприятия по отношению к персоналу. Законодательство, в свою очередь, требует от работодателя надлежащего ведения соответствующей документации. Зафиксировать все, что необходимо в связи с обеспечением процесса охраны труда, призвано соответствующее положение.
Скачать образец положения об охране труда и технике безопасности в организации 2019.
Для чего необходимо
Главным предназначением, которое выполняет положение об организации работы по охране труда в организации (ОТ), является описание всех аспектов обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников предприятия: организационного, правового, технического, социального, реабилитационного, профилактического. Таким образом, в локальном нормативном акте фиксируется:
- перечень ответственных за ОТ лиц, их права и обязанности;
- порядок разработки и осуществления мероприятий по обеспечению ОТ;
- порядок осуществления контролирующих мероприятий в области ОТ;
- порядок прохождения обучения для руководителей и специалистов;
- порядок финансирования мероприятий по ОТ (бюджет, статьи расходов, источники денежных средств);
- процедура назначения членов комиссии по специальной оценке условий труда.
Порядок утверждения
Обязанность по составлению и утверждению на предприятии правил по ОТ продиктована ч. 2 ст. 212 ТК РФ. В Письме Минтруда от 30.06.2016 № 15-2/ООГ-2373 разъясняется, что организация вправе самостоятельно устанавливать, какие разделы и требования включать в документ в зависимости от специфики ее деятельности.
Следовательно, локальный нормативный акт, который утвердит образец положения по охране труда в организации на 2019 год, подписывает руководитель предприятия.
Что касается разработки документа, то ответственное за нее лицо назначается на усмотрение работодателя. Обычно эта обязанность закрепляется за специалистом по ОТ. Наиболее эффективной является коллегиальная схема разработки положения, задействующая представителей бухгалтерии, кадровой, юридической службы и, самое главное, представителей производственных подразделений. Это позволит учесть все возможные нюансы, в том числе производственного характера, и минимизировать вероятность замечаний от различных контролирующих органов.
Типовое положение
При разработке документа по ОТ рекомендуется придерживаться структуры, предложенной Приказом от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда».
|Раздел
|Содержание
|Общие положения
|Цель, нормативная база
|Политика по ОТ
|Принципы обеспечения безопасности рабочих условий
|Цели предприятия
|Цели работодателя в области ОТ
|Обеспечение функционирования системы управления ОТ
|Распределение обязанностей по ОТ между должностными лицами
|Процедуры по обеспечению ОТ
|Порядок обучения и ознакомления с принципами ОТ. Перечень профессий, мероприятий по ОТ и рисков
|Планирование мероприятий по реализации процедур
|Порядок подготовки, пересмотра и обновления плана процедур
|Контроль
|Описание мероприятий по оценке условий труда
|Планирование улучшений
|План по усовершенствованию системы ОТ
|Реагирование на аварии, травмы и несчастные случаи
|Алгоритм действий в чрезвычайной ситуации
|Управление документами
|Правила ведения и хранения документов по ОТ
Образец положения
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА
Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда директором Общества.
Функции службы охраны труда в Обществе возлагаются на должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, которое подчиняется непосредственно директору Общества.
Должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по охране труда.
Должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами об охране, соглашениями (отраслевыми), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами Общества.
Основные задачи должностного лица, ответственного за организацию работы по охране труда:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию» и иными нормативно-правовыми актами об охране труда.
Система управления охраной труда (СУОТ) — часть общей системы управления, обеспечивающая управление рисками и в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью Общества.
Органы управления Общества образуют Систему управления охраной труда.
Настоящее положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в Обществе, служит правовой и организационно-методической основой формирования управленческих структур, нормативных документов.
Объектом управления является охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Основными принципами системы управления охраной труда в Обществе являются:
Основные задачи Системы управления охраной труда в Обществе:
ЦЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Основные цели работодателя в области охраны труда содержатся в Политике в области охраны труда, определенной разделом 2 настоящего Положения, и достигаются путем реализации работодателем соответствующих процедур.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
Структура системы управления охраной труда. Организационно система управления охраной труда является трехуровневой.
Управление охраной труда на первом уровне, в соответствии с имеющимися полномочиями, осуществляет работодатель в лице директора Общества.
Управление охраной труда на втором уровне, в соответствии с имеющимися полномочиями, осуществляет должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда.
Управление охраной труда на третьем уровне, в соответствии с имеющимися полномочиями, осуществляет комиссия по охране труда.
Порядок организации работы по охране труда в Обществе определяется ее Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в соответствии с требованиями настоящего Положения.
ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Директор Общества в порядке, установленном законодательством:
И т. д.
Где хранится и сколько
Порядок хранения локального нормативного акта по ОТ определяется на усмотрение работодателя. Типовое положение об охране труда в 2019 году — не исключение. Для этой цели издается приказ, в котором указывается место хранения документа и ответственное за него лицо.
Что касается срока хранения документа, то он регламентирован законом — Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». В соответствии с этим законодательным актом, положение об ОТ подлежит хранению в течение 45 лет, а при наличии тяжелых, вредных и опасных условий труда — в течение 75 лет.
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