Как составить положение об организации работы по охране труда

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда директором Общества. Функции службы охраны труда в Обществе возлагаются на должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, которое подчиняется непосредственно директору Общества. Должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по охране труда. Должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами об охране, соглашениями (отраслевыми), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами Общества. Основные задачи должностного лица, ответственного за организацию работы по охране труда: организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;

контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов Общества;

организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, и работы по улучшению условий труда;

обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необходимыми пособиями, средствами обучения и т. п.;

разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;

контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;

контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и(или) опасными условиями труда, на работах, связанных с загрязнениями или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, спецодежды, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной защиты;

контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами в соответствии с установленными нормами;

контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и выполнением по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями;

изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию» и иными нормативно-правовыми актами об охране труда. Система управления охраной труда (СУОТ) — часть общей системы управления, обеспечивающая управление рисками и в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью Общества. Органы управления Общества образуют Систему управления охраной труда. Настоящее положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в Обществе, служит правовой и организационно-методической основой формирования управленческих структур, нормативных документов. Объектом управления является охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА Основными принципами системы управления охраной труда в Обществе являются: обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц в процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха;

гарантии прав работников на охрану труда;

деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда, для создания здоровых и безопасных условий труда;

наличие квалифицированных специалистов по охране труда;

планирование мероприятий по охране труда;

неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками, ответственность за их нарушение. Основные задачи Системы управления охраной труда в Обществе: реализация основных направлений политики организации в сфере охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию;

разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;

создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса;

формирование безопасных условий труда;

контроль за соблюдением требований охраны труда;

обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе создание и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда;

предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющими трудовую деятельность в Обществе;

охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Обществе, организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, производственного процесса, организованного отдыха. ЦЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА Основные цели работодателя в области охраны труда содержатся в Политике в области охраны труда, определенной разделом 2 настоящего Положения, и достигаются путем реализации работодателем соответствующих процедур. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ Структура системы управления охраной труда. Организационно система управления охраной труда является трехуровневой. Управление охраной труда на первом уровне, в соответствии с имеющимися полномочиями, осуществляет работодатель в лице директора Общества. Управление охраной труда на втором уровне, в соответствии с имеющимися полномочиями, осуществляет должностное лицо, ответственное за организацию работы по охране труда. Управление охраной труда на третьем уровне, в соответствии с имеющимися полномочиями, осуществляет комиссия по охране труда. Порядок организации работы по охране труда в Обществе определяется ее Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в соответствии с требованиями настоящего Положения. ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Директор Общества в порядке, установленном законодательством: осуществляет общее управление охраной труда Общества;

обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) документов по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора и контроля, решений трудового коллектива, коллективного договора в части охраны труда;

организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом Общества;

обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий (помещений) Общества;

утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по охране труда для рабочих и служащих Общества;

обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых программ по охране труда;

принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;

выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;

отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по улучшению условий труда, принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;

обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за эффективностью их использования, организует обеспечение работников Общества спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а также лиц, проходящих производственную практику, при проведении общественно полезного и производительного труда и т. п.;

осуществляет поощрение работников Общества за активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости работников, лиц, проходящих производственную практику;

контролирует своевременное проведение диспансеризации работников;

обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления, государственного надзора и технической инспекции труда;

сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом в Государственную инспекцию труда, Фонд социального страхования, прокуратуру, городскую администрацию, территориальный орган профсоюзов, Ростехнадзор (если на опасном производственном объекте), Роспотребнадзор (если острое отравление), родителям (лицам, их заменяющим) пострадавшего лица, осуществляющего трудовую деятельность или проходящего производственную практику; принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям;

заключает и организует совместно с профессиональным союзом выполнение ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие;

утверждает по согласованию с профессиональным союзом инструкции по охране труда для работающих, лиц, проходящих производственную практику;

организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками Общества;

планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Общества по вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и семинарах;

принимает меры совместно с профессиональным союзом по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в столовой;

принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;

обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха;

запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья лиц, задействованных в трудовой деятельности;

обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;

несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда в Обществе. И т. д.