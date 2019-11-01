За 2019 года отчитываться по налогу на прибыль надо будет по-новому

Что случилось?

В чем суть документа?

ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на прибыль, порядок её заполнения и формат представления в электронной форме. При этом признан утратившим силу приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@, которым была утверждена «старая» форма налоговой декларации.

В новой декларации используются иные штрихкоды, на титульном листе больше нет поля, где указывался код ОКВЭД, изменены правила указания признака налогоплательщика, появились особенности заполнения декларации при наличии обособленных подразделений. Также в декларации учтены новые правила отражения дивидендов и процентов по ценным бумагам, использования пониженной региональной ставки по налогу на прибыль и др.

Введён новый раздел для расчёта инвестиционных вычетов, уменьшающий налог на сумму инвестиций в строительство, покупку и модернизацию оборудования, а также на сумму пожертвований, перечисленных учреждениям культуры и некоммерческим фондам.

Кроме того, поправки в декларации стоит учесть участникам КГН и отражающим прибыль КИК. Также поправки затронули лист 08, заполняемый при самостоятельной (симметричной, обратной) корректировке.

Почему приняли новую форму декларации?

Обновление формы налоговой декларации продиктовано внесением многочисленных изменений в законодательство о налогах и сборах. Так, например, введено 50-процентное ограничение переноса убытков прошлых лет; уточнён подход к формированию консолидированной налоговой базы КГН; изменены налоговые ставки по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ; введён инвестиционный налоговый вычет; установлены новые правила налогообложения международных холдинговых компаний и многое другое.

Считается, что нововведения упростят процесс заполнения декларации для налогоплательщиков, а также увеличат оперативность обработки полученной инспекцией информации.

Как нужно будет указывать признак налогоплательщика?

Код признака налогоплательщика нужно будет указывать двумя цифрами, а не одной. Для большинства компаний это 01. Появились и новые коды:

07 и 08 — для участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов;

09 и 10 — для образовательных и медицинских организаций соответственно и 11 — для организаций, которые занимаются обоими видами деятельности;

12 — для организаций, занимающихся социальным обслуживанием граждан;

13 — для юрлиц, которые осуществляют туристско-рекреационную деятельность;

14 — для региональных операторов по обращению с ТКО.

Что поменялось для организаций, имеющих обособленные подразделения?

На титульном листе декларации появились поля, которые нужно заполнить, если организация изменяет полномочия обособленного подразделения или закрывает его. В этих полях указывается код, а также ИНН и КПП такого подразделения.

Как в декларации нужно отражать использование пониженной региональной ставки?

В декларации нужно будет указывать реквизиты закона субъекта РФ, которым установлены пониженные ставки налога в части, зачисляемой в региональный бюджет. Например, в листе 02 появилась строка 171. В ней нужно последовательно указать номер, пункт и подпункт статьи закона региона.

В чём заключаются новые правила отражения дивидендов и процентов по ценным бумагам?

В разделе А листа 03 декларации в новой строке 041 нужно показывать начисленные иностранным компаниям дивиденды, фактическими получателями дохода по которым являются российские организации.

В разделе Б этого же листа добавили новый код вида дохода — 3. Его применяют к процентам по облигациям, для которых действует ставка 15%. Сходные изменения внесены в лист 04.

Что указывать в новом разделе для расчёта инвестиционного вычета?

В новом приложении № 7 к листу 02 декларации четыре раздела:

раздел А — для расчёта вычета из региональных авансовых платежей и налога;

раздел Б — для расчёта предельной величины вычета по организации, не имеющей обособленных подразделений;

раздел В — для расчёта предельной величины вычета по организации, у которой есть обособленные подразделения;

раздел Г — для расчёта уменьшения федеральных авансовых платежей и налога.

Кроме того, новыми строками 268 и 269 дополнено продолжение листа 02. В них нужно указывать сумму, на которую уменьшены авансовые платежи или налог из-за применения инвестиционного вычета.

Также в приложение № 5 к листу 02 включили новую строку 098, в которой указывается сумма инвестиционного вычета.

Что ещё нового в декларации?

Доходы от участия в инвестиционном товариществе нужно будет отражать в новых строках в приложении № 1 к листу 02. Помимо общей суммы нужно отразить доходы по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, долями участия, а также по прочим операциям товарищества.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ начнёт применяться, начиная с отчёта за налоговый период 2019 года.