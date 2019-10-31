Зачет и возврат налоговой переплаты по-новому

Главным отраслевым событием осени можно считать принятие 29.09.2019 Федерального закона № 325-ФЗ, внесшего масштабные поправки в Налоговый кодекс. Одна из таких поправок – изменение в порядке зачета и возврата переплаты, стала предметом рассмотрения актуальной темы. О том, что нового привнес новый закон в порядок зачета или возврата налога, а также с какими трудностями может столкнуться организация при отказе налоговиков в зачете или возврате излишне оплаченных налогов, изложено в нашем материале. Приведенные примеры судебной практики помогут оптимально распорядиться переплатой, учитывая опыт других налогоплательщиков.

Четыре новшества в порядке зачета или возврата переплаты

Статья 78 НК РФ о зачете или возврате сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа подверглась изменениям. Итак, с 01.10.2020 вступают в силу следующие поправки.

Полностью утрачивает силу положение о том, что зачет переплат производится исключительно в счет налога того же вида: федерального в счет федерального, регионального – в счет регионального, местного – в счет местного. Это новшество позволит налогоплательщикам рационально распорядиться своими средствами.

Получается, что с 01.10.2020 будет возможно зачесть, к примеру, переплату по налогу на прибыль в счет недоимки по транспортному налогу, невзирая на тот факт, что транспортный налог является региональным, а переплата возникла по федеральному налогу. То есть появится возможность зачета переплаты по налогам любого вида. Также ее можно зачесть в счет пеней и штрафов, относящихся к любому виду налога.

Еще одним позитивным новшеством является поправка, позволяющая производить зачет или возврат переплаты любым налоговым органом, а не только по месту учета налогоплательщика (пп. «б» п. 22 ст. 1 закона). Это новшество упростит процедуру зачета, правда, заявление о зачете и возврате придется, как и прежде, подавать в инспекцию по месту учета компании (пп. «ж» п. 22 ст. 1 закона).

Перечисленные позитивные новшества повлекли за собой ужесточение требований к возврату налога. Он будет возможен, если отсутствует недоимка по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам. На сегодняшний день достаточно отсутствия недоимки по налогу того же вида (пп. «е» п. 22 ст. 1 закона). Таким образом, с принятием поправки вернуть из бюджета переплату станет еще сложнее.

Кроме того, с 29.10.2019 заработало новое положение о сроке принятия решения о зачете или возврате переплаты при проведении камеральной проверки. Этот срок будет зависеть:

от срока окончания проверки;

от вступления в силу решения по ней.

Этот срок будет отсчитываться:

по истечении 10 дней со дня, следующего за днем завершения проверки, или дня, когда она должна была закончиться;

со дня, следующего за днем вступления в силу решения по проверке, выявившей нарушения (пп. «и» п. 22 ст. 1 закона).

Переплата: как вернуть или зачесть

Как для зачета, так и для возврата налога необходимо обратиться в ИФНС с заявлением. Если причиной переплаты стала ошибка в декларации, то сначала нужно представить уточненную декларацию с исправленной ошибкой. Только после этого можно подать заявление на возврат или зачет переплаты.

Срок для подачи заявлений общий. Он составляет три года с даты уплаты либо излишней уплаты налога. Если речь идет о возврате переплаты из-за превышения авансовых платежей к сумме налога за год, три года отсчитываются со дня подачи годовой декларации – п. 7 ст. 78 НК РФ.

Срок принятия решения как о возврате, так и о зачете налога составляет 10 рабочих дней с даты получения заявления или окончания камеральной проверки по уточненной декларации – п. 8 ст. 78 НК РФ. Если инспекция предлагает пройти сверку расчетов, то от даты подписания акта сверки. О принятом решении о возврате или зачете ИФНС обязана сообщить в пятидневный срок – п. 9 ст. 78 НК РФ.

Срок возврата переплаты – один месяц со дня получения заявления, причем даже в случае проведения сверки расчетов. Если переплата выявлена по уточненным декларациям – месяц после окончания «камералки» – п. 6 ст. 78 НК РФ, письмо Минфина РФ от 21.02.2017 № 03-04-05/9949.

Нарушение срока возврата переплаты грозит ИФНС оплатой процентов – п. 10 ст. 78 НК РФ. Что касается несвоевременно произведенного зачета, то на сумму зачета проценты не начисляются. Единственное, что остается, – обжаловать бездействие инспекции.

Если инспекция откажет в возврате излишне взысканного налога, то о своем решении она сообщит, указав причину отказа.

Отказ в возврате или зачете можно обжаловать сначала в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде (ст. 137, пп. 1, 2 ст. 138 НК РФ, письмо ФНС РФ от 21.12.2017 № ГД-3-8/8522@). Срок для обжалования – один год с момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Срок подачи в суд иска о возврате излишне взысканного налога – три года со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права на возврат или зачет (п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ). Таким днем может быть, например, дата, когда инспекция сообщила о принятом решении об отказе в возврате (Постановление АС Северо-Западного округа от 27.07.2017 № Ф07-6490/2017).

В суде необходимо доказать, что трехлетний срок еще не истек, а также что у организации действительно есть суммы излишне взысканных налогов. В противном случае в возврате откажут.

НДФЛ можно зачесть в счет будущих платежей, но исключительно по другим видам налогов

Минфин высказался по поводу возможности зачета ошибочно перечисленной суммы по реквизитам для НДФЛ в счет погашения долга по УСН-налогу.

Ведомство, ссылаясь на ст. 78 НК РФ, подтвердило, что такой зачет возможен, но по налогам соответствующего вида, то есть федеральных налогов. В данном случае – в счет УСН.

Письмо Минфина РФ от 28.08.2019 № 03-02-07/1/66024

Примечание редакции: Таким образом, сумму переплаты по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты других федеральных налогов. К коим относятся в том числе НДС, налог на прибыль. Этот же вывод следует и из письма ФНС РФ от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@, в котором говорится, что зачет НДФЛ осуществим: в счет погашения задолженности – по налогам соответствующего вида (федеральным);

в счет будущих платежей – по иным налогам. Резюме: вернуть или зачесть НДФЛ сложно, но возможно. Сначала нужно определить, как возникла переплата, от этого будут зависеть дальнейшие действия. Если она образовалась из-за излишней уплаты, например, в результате ошибки в платежке, можно или вернуть ее из бюджета, или зачесть в счет недоимки или будущих платежей по другим федеральным налогам. Для этого необходимо подать в инспекцию заявление о возврате или о зачете. Возврат осуществляется в следующих случаях: если налог удержан, перечислен и для его возврата собственных средств компании не хватает.

налог удержан правильно, но перечислен в бюджет в большем размере. Зачет можно осуществить в счет: недоимки или будущих платежей по другим федеральным налогам;

задолженности по пеням по федеральным налогам, а также налоговым штрафам.

Невозможность зачета излишне уплаченного НДФЛ в счет будущих платежей объясняется тем, что оплата этого налога должна происходить исключительно за счет средств физлиц, а не компании, как налогового агента (пп. 1, 14 ст. 78, п. 9 ст. 226 НК РФ). С 01.01.2020 из данного правила действует исключение в ситуации, когда налог доначислен (взыскан) по итогам налоговой проверки, если НДФЛ неправомерно не удержан (удержан не полностью) (пп. «в» п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Так что, со следующего года, доначисленный НДФЛ можно будет уплатить за счет собственных средств. Это даст возможность уменьшить размер пеней.

Если переплата образовалась из-за удержания у физлица налога в большем, чем нужно размере, вернуть ее можно только в специальном порядке.

Кроме того, нужно помнить, что вернуть или зачесть переплату по НДФЛ возможно в течение трех лет после его перечисления в бюджет.

Акт сверки не обязывает налоговый орган возвращать переплату

Индивидуальный предприниматель 15.03.2018 обратился в ИФНС с заявлением о возврате излишне уплаченного налога за 2013 год. Переплата обнаружилась по результатам сдачи уточненной декларации 14.08.2017 и последующей сверки расчетов с налоговым органом. Ссылаясь на пропуск трехлетнего срока подачи заявления с момента уплаты налога, ИФНС отказала в возврате.

Суд признал такое решение правомерным. Дело в том, что налогоплательщику ничто не мешало своевременно оценить свои налоговые обязательства. Спорная сумма излишне уплаченного налога оплачена предпринимателем в 2014 году, то есть с момента оплаты до подачи заявления о возврате прошло четыре года.

Ссылку заявителя на акт сверки как на момент, с которого он узнал о факте переплаты, суд отклонил. Подписание акта сверки не является действием по признанию долга перед налогоплательщиком, поскольку с требованием о проведении акта сверки расчетов налогоплательщик может обратиться по истечении любого периода времени, и налоговый орган будет обязан составить и подписать соответствующий акт. Акт сверки не свидетельствует о безусловной обязанности налогового органа вернуть переплату, а дата его составления не является моментом для начала отсчета срока давности обращения в суд.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.04.2019 № Ф06-45362/2019

Справка о состоянии расчетов с бюджетом – недостаточное доказательство переплаты

ИФНС отказала компании в возврате переплаты по налогам. Суды эту позицию поддержали по следующим причинам:

заявитель не представил документы, подтверждающие наличие переплаты;

не определены налоговые периоды, за которые образовалась спорная переплата по налогам.

Суд указал, что право на возврат непосредственно связано с наличием переплаты сумм налога в этот бюджет и отсутствием задолженности по налогам, зачисляемым в тот же бюджет, что подтверждается определенными доказательствами:

платежными поручениями налогоплательщика;

инкассовыми поручениями (распоряжениями) ИФНС;

информацией об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, содержащейся в базе данных налогового органа.

Наличие переплаты выявляется путем сравнения сумм налога, подлежащих уплате за определенный налоговый период, с платежными документами, относящимися к тому же периоду, с учетом сведений о расчетах налогоплательщика с бюджетами.

Представление справки о состоянии расчетов с бюджетом не может рассматриваться как достаточное доказательство наличия у налогоплательщика переплаты по налогу.

Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2019 № 309-КГ18-25158

Реорганизация срок возврата переплаты не увеличивает

ООО «Завод химического машиностроения» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения ИФНС об отказе в зачете переплаты по налогу на прибыль организаций в размере 3,6 млн и об обязании зачесть указанную переплату по налогу на прибыль в счет уплаты текущих платежей. Первая инстанция налогоплательщика поддержала. Апелляция и суд округа решение отменили. Верховный Суд оснований для пересмотра вердикта коллег не нашел.

Дело в том, что переплата досталась заводу от другой организации в порядке правопреемства в результате реорганизации. Причиной отказа явился пропуск трехлетнего срока для обращения с заявлением о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога.

Указанный срок исчисляется со дня подачи правопредшественником общества декларации по налогу на прибыль за 2013 год. При этом последующая передача обществу как правопреемнику права на зачет (возврат) излишне уплаченного налога не повлияла на порядок исчисления срока.

Доводы завода о том, что до реорганизации он не знал о наличии переплаты и до завершения процесса присоединения не мог заявить о возврате, суд отверг, указав, что срок нужно исчислять со дня, когда правопредшественник подал декларацию. Передача права на зачет или возврат при реорганизации на Определение срока не влияет.

Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2019 № 309-ЭС19-11479

Переплата не возникает, если она оплачена через проблемный банк

ВС РФ отказался пересматривать спор, в котором компания требовала вернуть переплату по НДФЛ.

Организации пришлось дважды оплатить налог, поскольку первый платеж не прошел из-за отсутствия средств на корсчете банка. Второй платеж был успешно зачислен в бюджет.

Суды нижестоящих инстанций согласились с инспекцией, что причин для возврата средств нет, ведь в первый раз деньги фактически в бюджет не поступили. А раз так, то и переплаты нет.

Суды указали: организация должна была знать о проблемах банка.

Тем более что даже в ситуациях, когда суды признают обязанность по уплате исполненной, вернуть переплату очень сложно.

Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2019 № 305-КГ18-24960

Примечание редакции:

Поскольку в такой ситуации ни вернуть, ни зачесть переплату не получится, единственный способ вернуть деньги – обратиться в проблемный банк с заявлением о возврате пропавших сумм и в случае отказа подать в суд.

Момент предоставления отчетности не является отправной точкой для отсчета срока возврата налога

ИФНС не стала возвращать ООО излишне перечисленный НДФЛ из-за истечения срока подачи заявления для возврата налога.

По мнению общества, налоговый орган отказал неправомерно, поскольку окончательно база по налогу формируется именно в момент заполнения форм 2-НДФЛ и поэтому срок следует отсчитывать именно с него, а не с момента перечисления денежных средств.

Суд заявил, что перечисление в бюджет суммы, фактически превышающей сумму удержанного НДФЛ, вообще не является уплатой НДФЛ, а рассматривается в качестве ошибочно перечисленной суммы. Данное обстоятельство подтверждается расчетом суммы удержанного и перечисленного налога, представленного налоговым агентом. Поэтому в данном случае возврат ошибочно перечисленной суммы осуществляется по общим правилам ст. 78 НК РФ.

Поскольку срок для подачи заявления о возврате спорной суммы обществом был пропущен, суд признал отказ налогового органа в возврате части суммы правомерным.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.01.2019 № Ф07-17595/2018

Результаты проверки отсчета трехлетнего срока на возврат переплаты не меняют

Выездная налоговая проверка в отношении АО «Хлебозавод» в августе 2014 года выявила переплату по НДФЛ в размере 2 млн рублей. Отразив этот факт в акте, инспекторы указали на конкретные платежные поручения за январь 2012 года. Кроме того, компании было предложено обратиться за возвратом средств. Причем формулировка возврата квалифицировалась не как налог, а как сумма, не являющаяся НДФЛ и ошибочно перечисленная в бюджет. Решение о проверке, вынесенное 30.09.2014, по поводу, не связанному с возвратом налога, организация оспорила в суде (23.03.2016), но проиграла. И только после этого, уже 01.04.2016, общество обратилось в ИФНС с заявлением о возврате 2 млн рублей переплаты по НДФЛ.

Инспекция часть налога вернула, часть зачла, в возврате остатка в размере 1,6 млн рублей 13.04.2016 обществу было отказано в связи с истечением 3-летнего срока с момента перечисления налога.

Оспорить отказ обществу не удалось. Дело в том, что срок для обращения в суд истек. Платежи были осуществлены в январе 2012 года, заявление в суд подано 23.03.2017, то есть спустя пять лет.

Доводы общества, что достоверно о размере переплаты ему стало известно из акта выездной налоговой проверки (в сентябре 2014 года) и из решения суда (23.03.2016), суд отклонил – три года нужно отсчитывать от даты платежных поручений.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.06.2019 № Ф10-2476/2019

Молчание инспекции о переплате на трехлетний срок ее возврата не влияет

Согласно справке о состоянии расчетов с бюджетом от 06.12.2017 у предпринимателя появилась переплата по налогу в сумме 434 тыс. рублей. Решениями налогового органа от 15.12.2017 ИП в возврате налогов отказано в связи с истечением трехлетнего срока со дня их уплаты, предусмотренного п. 7 ст. 78 НК РФ.

Переплата образовалась в связи с представлением предпринимателем уточненной декларации по НДС за II квартал 2011 года, согласно которой налогоплательщиком были скорректированы ранее начисленные к уплате суммы налога в размере 434 тыс. рублей.

Суд пришел к выводу о пропуске заявителем трехлетнего срока на обращение о возврате излишне уплаченного налога, поскольку заявитель узнал (должен был узнать) об излишней уплате налога в 2011 году – в момент его перечисления в бюджет.

Норма пункта 3 ст. 78 НК РФ об обязанности инспекции сообщать о каждом факте излишней уплаты налога в течение 10 дней со дня ее обнаружения в данном случае не действует. Дело в том, что налогоплательщик знал о переплате. Это подтверждает факт подачи им первичной и уточненной декларации и добровольная оплата налога.

Таким образом, неинформирование налогоплательщика налоговыми органами на течение трехлетнего срока для возврата переплаты не влияет.

Переплату страховых взносов в ПФР вернуть можно, если ИП оплатил их за себя

Индивидуальному предпринимателю удалось оспорить отказ пенсионного фонда в возврате переплаты по страховым взносам в ПФР за 2014, 2015 годы в сумме 59 тыс. рублей.

Довод фонда, что возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов не производится, если сведения о взносах уже отражены в данных персучета и разнесены на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, суд отклонил. Причина в том, что исходя из положений п. 6.1 ст. 78 НК РФ, а также положений Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об персучете», ограничения по возврату переплаты страховых взносов установлены в отношении страховых взносов, учтенных относительно физических лиц, являющихся работниками предпринимателя. В рассматриваемой ситуации речь шла о взносах, оплачиваемых предпринимателем за себя лично. Поэтому ограничение в данном случае не действует.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.03.2019 № Ф09-9193/18

Если переплата подтверждена решением суда, трехлетний срок на ее возврат отсчитывается именно с него

По результатам выездной налоговой проверки в июле 2014 года АО был доначислен налог на имущество за 2010?2011 годы.

Основанием для доначисления послужил вывод инспекторов о неверной переоценке основных средств, проведенной обществом по состоянию на 01.01.2010, в результате которой стоимость имущества общества была занижена. Доначисление налога суд признал законным в 2016 году.

Так как на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы налога на имущество относятся к расходам, учитываемым при исчислении налога на прибыль, общество скорректировало отчетность по прибыли за 2012 и 2013 годы. Уточненные отчеты были приняты и зарегистрированы инспекцией, но в карточку расчетов с бюджетом в системе электронной обработки данных не попали из-за истечения срока давности. Поэтому согласно акту сверки по состоянию на 01.01.2016:

по данным налогоплательщика – переплата по налогу на прибыль организации составила 5,8 млн рублей;

по данным налогового органа – переплата по налогу на прибыль организации составила 0,56 копейки.

С заявлением о возврате налога на прибыль общество обратилось в ИФНС 19.04.2017, а в суд 26.07.2017.

Суд, удовлетворяя требования налогоплательщика, указал, что до момента принятия судом решения в 2016 году у общества не имелось оснований считать, что им неверно определен налог на имущество. Налогоплательщик добросовестно заблуждался, учитывая для расчета налога неверные данные переоценки основных средств. В момент уплаты налога на прибыль в течение 2012, 2013 годов и при сдаче первоначальной налоговой декларации общество не могло знать о его излишней уплате. Поэтому именно принятие судебного акта в 2016 году является тем моментом, с которого начинает течь трехлетний срок для возврата переплаты по налогу.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 31.05.2019 № Ф10-1684/2019

Трехлетний срок не пропущен, если причина задержки – урегулирование разногласий с контрагентами

Обществу удалось оспорить отказ ИФНС в зачете (возврате) суммы налога и обязать вернуть переплату по налогу на прибыль за 2013 год.

В декабре 2016 года и в марте 2017 года общество представило уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2013 год, в которой сумма налога к уплате была уменьшена. В декабре 2017 года компания обратилась с заявлением о возврате образовавшейся переплаты по налогу за 2013 год. Инспекция, ссылаясь на пропуск обществом трехлетнего срока для возврата налога, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ, в возврате переплаты отказала. В связи с чем организация обратилась в суд.

Все три инстанции общество поддержали. Дело в том, что вопрос о порядке исчисления срока подачи в суд заявления о возврате переплаты должен решаться в соответствии с п. 2 ст. 79 НК РФ. То есть с учетом того, что такое заявление должно быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте излишне уплаченного налога.

Переплата по налогу на прибыль возникла у общества в связи с уменьшением заявленного ранее размера доходов по причинам:

урегулирования разногласий с контрагентами в судебном и досудебном порядке;

получения возмещения убытков;

возврата госпошлины;

увеличения заявленных ранее расходов за услуги сторонних организаций.

Эти обстоятельства стали известны обществу уже после подачи первоначальной декларации и уплаты налогов, а обоснованность заявления об уменьшении сумм налога к уплате была подтверждена ИФНС по окончании камеральной проверки последней уточненной налоговой декларации. Поэтому общество действительно узнало о переплате лишь в декабре 2016-го и марте 2017 года, следовательно, трехлетний срок для предъявления требования о возврате переплаты в судебном порядке обществом пропущен не был.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.02.2019 № Ф10-6024/2018

С какого момента начислять проценты за поздний возврат переплаты

Компания в апреле 2017 года обратилась в ПФР за возвратом переплаты по взносам, однако ответа на свое заявление так и не получила.

Суд обязал чиновников вернуть деньги фирме, что те и сделали в январе 2018 года.

Предприятие потребовало взыскать с обидчиков проценты за время, которое прошло с месяца, следующего за обращением в фонд до осуществления им перевода. Чиновники парировали, что раз решения об отказе в возврате не было, проценты должны начисляться со вступления в силу судебного вердикта.

Три инстанции, включая окружную кассацию, признали обоснованным расчет компании. Фемида указала, что отношения по страховым взносам за периоды до 01.01.2017 регулируются Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Согласно его положениям возврат переплаты осуществляется в месячный срок со дня получения заявления страхователя, а если этот срок нарушен, начисляются проценты. Следовательно, дата судебного решения в указанном вопросе значения не имеет.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.08.2019 № Ф06-51354/2019

Примечание редакции:

С 01.01.2017 администрирование страховых взносов осуществляется в соответствии с нормами НК РФ. Статья 78 кодекса содержит положения, аналогичные тем, которые применили судьи в рассматриваемом постановлении. Согласно пункту 1.1 указанной статьи они распространяются и на возврат переплаты по страховым взносам.