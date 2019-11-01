Оплата сверхурочных: все, о чем должны знать работодатели

Оплата сверхурочной работы — это вознаграждение за труд, выполненный за рамками нормальной продолжительности рабочего времени. Максимально допустимое количество внеурочного времени, в соответствии с законодательством, равно 120 часам в год. В статье расскажем, как оплачивается сверхурочная работа в 2019 году при различных режимах работы, и ответим на вопросы, которые наиболее часто возникают у работодателей.

Нужно ли издавать приказ

Необходимость выполнения или перевыполнения производственного плана не всегда укладывается в рамки нормы рабочего времени. В этом случае возникает потребность в организации труда за пределами нормальной продолжительности смены, но сверхурочная работа по ТК РФ имеет ограничения на привлечение персонала к труду за пределами лимитов нормальной продолжительности рабочего дня. Кроме собственных ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ, привлечение к такой работе требует дополнительную оплату сверхурочных часов, что установлено статьей 152 ТК РФ.

В ТК РФ отсутствует указание на то, что оформление сверхурочной работы требует издания отдельного распоряжения руководителя. Главным требованием является наличие письменного согласия сотрудника на труд сверх нормы.

Исключение — случаи, перечисленные в ч. 3 ст. 99 ТК РФ. Согласия работника можно не спрашивать, если:

имеется необходимость предотвратить аварию или стихийное бедствие;

привлечь сотрудника для устранения поломки, которая мешает водоснабжению предприятия, освещению, связи, транспорту и прочим коммуникациям;

возникла ЧС, введено военное положение и т. д.

Несмотря на то, что в вышеуказанных случаях письменное согласие работника на сверхурочный труд не нужно, переработка должна быть оформлена и оплачена.

Для оплаты сверхурочное время в табеле учета рабочего времени обозначается кодом «С» или «04». Основанием для оплаты сверхурочных часов является табель.

Отказаться от сверхурочного труда имеют право следующие категории сотрудников:

инвалиды;

женщины, воспитывающие детей младше трехлетнего возраста;

родитель, в одиночку воспитывающий ребенка до пяти лет;

граждане, воспитывающие детей-инвалидов;

сотрудники, обеспечивающие уход за больным родственником.

Такие работники должны быть письменно ознакомлены с возможностью отказа от сверхурочного труда. Эту информацию можно указать в приказе. Руководители организаций должны знать, что запрещено привлечение к внеурочному труду беременных сотрудниц и несовершеннолетних граждан.

В каком размере и как оплачиваются сверхурочные часы

Часто руководителей организаций интересует, в каком размере оплачивать сверхурочное время, отработанное сотрудником? Для большей наглядности мы разместили таблицу:

Период внеурочного труда Оплата за сверхурочные часы Первые 2 часа Подлежат оплате не менее чем в полуторном размере Последующие часы Не менее чем в двойном размере

Указанный в таблице размер оплаты внеурочного труда считается минимальным, то есть работодатель не имеет права платить меньше. Но размеры оплаты за труд сверх нормы могут быть увеличены руководителем предприятия. Информацию об этом следует указать в локальном акте компании или трудовом договоре с работником.

Если работник не против, время, отработанное сверх нормы, организация может компенсировать ему неденежными средствами, а дополнительным выходным. Продолжительность нерабочего периода не может быть меньше времени, затраченного на труд. Но такая сверхурочная работа оплачивается в одинарном размере.

Если же переработка является собственной инициативой работника, то такая работа не является внеурочной и не оплачивается.

Как определить количество внеурочно отработанного времени

Работодатель обязан вести учет продолжительности сверхурочного труда сотрудников.

Указанные в табеле учета часы переработки рассчитываются за соответствующий день. Исключение — суммированный учет рабочего времени. В этом случае подсчет происходит по окончании учетного периода.

Какие способы учета рабочего времени существуют

Выбор способа учета трудового времени — забота руководителей. Многое в этом вопросе зависит от сферы деятельности организации. Выбранный вид учета должен быть закреплен директором компании в правилах внутреннего распорядка. Различают следующие виды учета:

поденный;

понедельный;

суммированный.

При суммированном учете возможно отклонение длительности рабочего времени в течение суток, недели или месяца. Основное требование: по окончанию учетного периода сотрудником должно быть отработано кол-во часов согласно утвержденной норме.

Стандартная длительность рабочего дня составляет 8 ч. При пятидневной рабочей неделе предел рабочего времени достигает 40 ч. Но есть исключения. Если человек трудится в смену, его рабочий день может длиться 12 часов. Для некоторых категорий сотрудников может быть установлен укороченный трудовой день. В этом случае их рабочая неделя составляет 24-36 ч. Узнать, сколько времени должен отработать трудящийся с нормальной или сокращенной длительностью рабочего дня в месяц, квартал и год, можно с помощью производственного календаря. Используя обычный калькулятор, переработки подсчитать будет несложно.

В случае с поденным учетом сверхурочное время или недоработка фиксируются в рамках одного дня. Плата за труд рассчитывается за каждый день переработки отдельно. А сверхурочные (оплата) выдают по итогам месяца.

Оплата сверхурочных часов: пример

Рассмотрим конкретный пример, как произвести расчет сверхурочных (2019). Менеджер Барулин В.М. отработал 3 ч внеурочно 03.03.2019 и 4 ч — 10.03.2019. Его часовой заработок составляет 140 рублей. Первые два часа каждой переработки следует оплатить в полуторном размере. Остальное время — в двойном. Сумма будет такова:

3 марта = (140 р. × 1,5 × 2 ч) (140 р. × 2 × 1 ч) = 700 руб. 10 марта = (140 р. × 1,5 × 2 ч) (140 р. × 2 × 2 ч) = 980 руб.

Барулину В.М. будет начислено 1680 руб. за дополнительную работу.

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа (оплата) должна быть оценена следующим образом: внеурочно отработанное время подсчитывается по итогам учетного периода. Первые два часа труда оплачиваются не менее чем в полуторном размере. Остальное время — в двойном.

Как происходит оплата сверхурочных часов при окладе

В ст. 152 ТК РФ нет информации о том, какую сумму нужно брать в расчет. Поэтому многие работодатели задаются вопросом: учитывать ли только оклад или средний доход вместе с премиями и надбавками. Часто руководители при расчете переработок принимают за минимум двойной тариф. Стимулирующие и компенсационные выплаты при этом не учитываются. Сверхурочная работа оплачивается с учетом премиальных выплат, только если работодатель установил такой порядок.

В случае если подобный порядок не установлен, то стоимость часа равна окладу, разделенному на количество нормо-часов в учетном месяце согласно производственному календарю. При периоде суммированного учета более чем один месяц необходимо определить среднюю стоимость часа за весь период (например, доход по окладу за квартал разделить на норму времени за указанный квартал). Расчет переработок необходимо производить из полученной стоимости часа.

Какие правила действуют для оплаты сверхурочных при сменном графике

Рассмотрим, как происходит оплата сверхурочных при сменном графике работы. Если рабочий трудится посменно, его зарплата может рассчитываться как с применением часовых тарифных ставок, так и на основе оклада.

В первом случае расчет сверхурочных происходит следующим образом: количество отработанных за определенный период часов умножается на установленную ставку.

Если же организацией используется окладная система, то каждый месяц работнику перечисляют одинаковое по размеру вознаграждение.

Как рассчитывается плата за сверхурочный труд сдельщикам

Гражданам, работающим сдельно, платят за каждую изготовленную деталь. Оплата сверхурочных рабочим-сдельщикам зависит от того, сколько деталей они изготовят во внеурочное время, а также от продолжительности сверхурочной работы. Денежные средства выплачиваются без учета полуторной или двойной надбавки.

Пример: Курочкина А.Н. трудится на заводе. Она работает сдельно. За каждую изготовленную деталь ей платят 400 рублей. 09.03.2019 она отработала 4 ч внеурочно, изготовив за это время 5 деталей: 2 шт. — за первые 2 ч. и 3 шт. — за оставшиеся 2 ч. Оплата зависит от количества произведенных деталей и от времени, отработанного сверх нормы. Поэтому расчет такой:

(400р. × 1,5 × 2 шт.) (400 р. × 2 × 3 шт.) = 1200 руб 2400 руб = 3600 руб.

Как оплачивается сверхурочная работа при почасовой оплате труда

Рассмотрим, как происходит оплата сверхурочных при часовой оплате труда. Среднечасовой заработок указан в трудовом договоре работника. Оплата зависит от того, установлен ли в организации суммированный учет рабочего времени. Коэффициенты такие же, как при окладе.

Примеры:

При пятидневной рабочей недели.

Товароведу Федоровой О.В. установлена тарифная ставка — 150 руб./ч. Ей установлена пятидневная рабочая неделя. Сверхурочно в марте 2019 года она отработала 5 ч: 2 ч — 12 марта, 3 ч —19 марта. В организации установлен суммированный учет рабочего времени. Учетный период составляет 1 месяц. Расчет сверхурочных будет следующим: (150 р. × 1,5 × 2 ч) (150 р. × 2 × 3 ч) =450 900 = 1350 руб. Итого за март оплата переработки (2019) составит 1350 руб.

При сменном графике работы.

Закройщице Карягиной Н.В установлена тарифная ставка — 150 руб./ч. График работы сменный. Организация использует суммированный учет рабочего времени. Учетный период составляет 3 месяца. В январе она отработала 143 ч ( 7 ч сверхурочных), в феврале — 158 часов ( 7 ч сверхурочных), а в марте — 149 ч (-10 ч к норме часов месяца). Всего за три месяца Карягина отработала 450 ч. Норма времени за данный квартал составила 446 ч, значит, переработка за квартал составила 4 ч. Расчет сверхурочных будет следующим: (150 р. × 1,5 × 2 ч) (150 р. × 2 × 2 ч) =450 600 = 1050 руб. Но за часы, отработанные в январе и феврале, работник уже получила плату в одинарном размере, поэтому при закрытии учетного периода оплачивать переработку в январе и феврале надо по принципу (за март переработки нет): (150 р. × 0,5 × 2 ч) (150 р. × 1 × 2 ч) = 150 300 = 450 руб.