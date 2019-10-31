Что делать, если коллекторы пришли по чужому кредиту

Почему долга нет, а коллекторы стучат в дверь?

Профессиональные коллекторские агентства используют определенный перечень инструментов. В большинстве случаев это звонки, сообщения, письма. Несколько реже используется выездное взыскание. Объяснений, почему коллекторы приходят по чужому долгу или почему звонят коллекторы по чужому займу, может быть несколько.

Во-первых, может быть, просто вышла ошибка. Например, при оформлении кредита или займа, по которому образовалась задолженность, менеджер занес в документы ошибочные данные.

Во-вторых, если человек, к которому пришли коллекторы по ошибке, только недавно приобрел или снял это жилье, то вполне вероятно, ранее здесь жил хозяин «долга», который намеренно (или нет) не уведомил о своем переезде кредитора.

«К сожалению, нередки случаи, когда коллектор беспокоит того, кто не имеет к долгу никакого отношения. Должник указал в банке адрес, потом переехал, а новые сведения не сообщил. В итоге у коллекторов в работе оказывается старый адрес, и беспокоят они уже тех, кто с долгом не связан. Здесь мы упираемся в несовершенство нашего законодательства и невозможность взыскателю проверить данные о должнике — он работает с тем, что передал кредитор. Именно поэтому так важно дать право проверять данные с помощью существующих сервисов, безусловно, с предварительного согласия клиента», — посетовал Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА.

Алло, это коллекторы

Стоит заметить, что коллекторы могут не только прийти по ошибке, но и звонить по поводу чужого долга. Объяснить ситуацию, когда звонят коллекторы по ошибке, можно аналогично предыдущей истории. Например, ранее номер телефона принадлежал хозяину долга или коллектор перепутал номер телефона. А возможно, просто произошел сбой во время соединения.

Коллекторы звонят по чужому кредиту

Если постоянно звонят коллекторы по чужому кредиту или по чужому займу, а объяснения того, что долг вам не принадлежит, не помогают, нужно выяснить, какое агентство или какую компанию представляет коллектор, позвонить туда и постараться объяснить ситуацию.

Если это не помогает, то можно пожаловаться в следующие инстанции: Федеральная служба судебных приставов, Центробанк, ­Роспотребнадзор, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), полиция и прокуратура.

На что коллекторы имеют право, а что им запрещено

Коллектор вправе посетить должника и вручить ему уведомление о долге, а также предложить удобный график платежей, зафиксировать пожелания должника.

На законодательном уровне определяется количество личных встреч. Коллектор может посещать должника не чаще 1 раза в неделю.

Причем впускать в дом коллектора необязательно. Можно вести диалог в общем коридоре, на улице — там, где заемщику удобнее. Коллектор — не пристав, он не будет описывать имущество, его цель — уведомить должника.

В начале диалога коллектор должен обязательно представиться (назвать Ф.И.О. и компанию, которую представляет) и предъявить документы, дающие ему право прийти к заемщику по долгу и подтверждающие его личность.

Важно отметить, что деньги от должника коллектор не имеет права брать. Все операции совершаются либо через банк, платежные терминалы, либо в филиале компании через кассу.

Стоит обратить внимание, что все разговоры на выезде записываются наравне со звонками.

Во-первых, это требование установил профильный 230-ФЗ, а во-вторых, это служит определенным гарантом качества и безопасности. Если права должника будут нарушены, он напишет жалобу, и компании не составит труда определить, было нарушение или нет.

Стоит заметить, что диалог должен вестись в деловой форме, без повышенных тонов, угроз и оскорблений. Как со стороны коллектора, так и со стороны заемщика, даже если к вам пришли по поводу чужого долга.

Что делать, если коллекторы пришли по ошибке

В этом случае эксперты советуют не переходить на повышенные тона и не захлопывать двери. Нужно попросить коллектора представиться, предъявить документы, подтверждающие его личность, а затем сообщить, что не имеете к долгу никакого отношения. Доказательством слов могут стать копии документов с пропиской и указанием личности.