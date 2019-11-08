Налоговики проверяют ИП дома

Ждать ли вам налоговую к себе домой, только потому, что вы зарегистрированы в качестве ИП и ведете деятельность достаточно давно?

Налоговые проверки по ИП в последние годы сильно участились. Раньше налоговая не проверяла ИП на УСН с маленькими оборотами. Проверки осуществлялись выборочно и вероятность, что она затронет именно ваш бизнес, была незначительна.

Последние два года пристальное внимание налоговой к деятельности ИП резко возросло. Связано это с ужесточением контроля всех параметров деятельности у ИП так же как и ООО вне зависимости от режима налогообложения, на котором вы находитесь.

Особенно часто проверяют ИП на ОСНО.

Несколько причин проверить ваше ИП по прописке визитом на дом

Наличие камеральной проверки по ИП. Недостоверные сведения в налоговой об адресе прописки. Наличие подозрительных контрагентов в процессе деятельности. Вид деятельности, который вы выбрали, невозможно осуществлять по адресу прописки. У налоговой отсутствуют сведения о месте осуществления деятельности. Длительное неисполнение обязанности по оплате налогов. Отсутствие отчетности у налоговой от вас долгое время. Претензии от ваших поставщиков по неоплаченным обязательствам длительное время.

Это лишь некоторые причины, на практике их может быть много больше. И что, обязательно придут домой? Да, вполне вероятно. Конечно, если у вас есть контакт с вашей налоговой, то визита инспектора по адресу избежать проще. Скорее всего инспектор пригласит вас к себе в кабинет, так проще ему. Однако лучше быть готовыми к такому визиту и не бояться принять.

Несколько простых советов, как избежанить визита налоговой к вам домой

Планомерно, вовремя и в полном объеме предоставляйте отчетность в налоговый орган в соответствии с режимом налогообложения. Который вы выбрали.

Своевременно, безошибочно производите оплату налогов, не допускайте большого количества требований от налоговой.

Если меняете личные данные: адрес прописки, фамилию, имя, отчество и тому подобные сведения, убедитесь лично, что до налоговой дошли эти изменения. Помните, что иногда нужно сменить место учета из одной налоговой в другую по ИП, если сменили адрес прописки.

Будьте осмотрительны в выборе покупателей и поставщиков при совершении сделок, проверяйте информацию о контрагенте любыми доступными способами. Требуйте в начале сделки учредительные документы, паспорта руководителей. Сделку совершайте на договорной основе. Завершая ее, получите первичные документы, оформленные должным образом. Проверяя контрагентов, убедитесь, что у них положительная репутация перед налоговой: отсутствует задолженность по платежам в бюджет, нет просрочки или не сданной отчетности, нет судебных претензий по вашему поставщику.

Не допускайте наличия задолженности по налогам на землю, имущество, транспорту по вам, как физическому лицу.

Ограничивайте движение наличных денежных средств по расчетному счету, если им пользуетесь. Убедитесь, что все расходы происходят в рамках деятельности вашего ИП.

Обеспечьте полноту наличия первичных документов, доступ к ним в любой момент и возможность предоставить их в налоговый орган в любой момент по требованию.

Не бойтесь звонков мз налоговой, держите с ними связь, предоставьте актуальную информацию о контактных данных: почта, телефон, место ведения бизнеса, адрес вашего местонахождения, сайт, контакты третьих лиц, кто имеет право дать информацию в ваше отсутствие.

Вот простой пример визит налоговой из практики: По адресу прописки к ИП нанес визит налоговый инспектор, на адресе дверь открыли родственники предпринимателя и ответили, что он здесь не проживает и деятельности не ведет. Инспектор поставил пометку: отсутствует по адресу прописки. На просьбу дать контакт, родственники ответили отказом. Дальше налоговый орган завалил ИП письмами с просьбой явиться для пояснений по тому же адресу прописки. ИП осуществляет авторемонтные работы при своем частном доме в гаражной мастерской. Адрес ведения деятельности не совпадает с адресом прописки уже давно. Инспектор хотел визитом вручить требование о несвоевременной сдаче отчета. Пока налоговая продолжала поиски, его родственники претерпели 3 визита налоговиков домой. Только когда от боязни ИП обратился за помощью к специалисту и вышел на связь к налоговому инспектору, визиты по адресу прописки прекратились. В данном случае никаких штрафов эти визиты не повлекли. Но бывает, что за отсутствием реакции на такие визиты вам могут вынести отрицательное решение по проверке или начислить налог, запустить процесс по другим денежным взысканиям без вашего ведома.

визиты налоговой домой уже давно не миф, а планомерная реальность. Их можно избежать, если соблюдать правила, указанные выше, и вести деятельность законным путем, вовремя информируя обо всех изменениях налоговую.