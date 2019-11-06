Клерк.Ру

Что ждет «хрущевки» и «брежневки»: готовится закон о реновации жилья по всей стране

С тех пор, как началась московская реновация жилья, сохраняется главная интрига: распространят ли аналогичную программу на всю страну? И вот она, первая ласточка: на днях в Госдуму поступил проект федерального закона о реновации жилья по всей России (разработан Законодательным Собранием г. Санкт-Петербурга).

Итак, что ждет наши «хрущевки» и «брежневки»? Приведу основные положения этого законопроекта.

Ключевые решения по реновации жилищного фонда будут принимать региональные власти и сами собственники жилых помещений.

На федеральном уровне предполагается внести ряд серьезных поправок в жилищное законодательство и определить общие условия программы.

Какие дома планируют охватить реновацией?

Безусловно, этот вопрос волнует в первую очередь. В проекте перечислены категории многоквартирных домов:

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  • признанные аварийными (при условии, что они не включены в регпрограмму по переселению из аварийного жилфонда);
  • «неправомерные» (не соответствуют градостроительным нормам или целевому назначению земельного участка);
  • дома высотой до 9 этажей, возведенные по типовым проектам в период 1957 — 1975 гг. (те самые «хрущевки» и «брежневки»);
  • дома, включенные в программы развития застроенных территорий;
  • и другие дома, которые региональные власти сочтут необходимым включить в программу реновации (за исключением домов, отнесенных к объектам культурного наследия).

Учтут ли мнение собственников?

Обязательно. Проект реновации должен пройти обязательное согласование с собственниками жилых помещений: они выражают свое согласие или несогласие с тем, чтобы их дом включили в программу реновации.

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Решение принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 собственников, причем явка составила не менее 50% участников с правом голоса.

Что получат собственники квартир взамен?

Если дом включили в программу реновации, собственникам и нанимателям (неприватизированных квартир) гарантируется бесплатное предоставление равнозначных жилых помещений.

Равнозначными они признаются, если:

  • общая и жилая площадь, а также количество комнат — не меньше, чем в освобожденном помещении (уменьшение комнат допускается при условии, что будет соразмерно увеличена общая площадь.
Общая площадь может превышать площадь освобожденного помещения на 10 метров (или больше, если это допускается региональным законом),

  • соответствуют всем действующим стандартам и имеет внутреннюю отделку,
  • находятся в том же внутригородском районе или населенном пункте (если не город), где находился дом, включенный в программу реновации.
С согласия собственника допускается отступление от перечисленных условий (кроме требований к общей площади).

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Также собственник может выбрать другие варианты:

  • получить равноценное жилье (той же рыночной стоимости, но может отличаться по площади и другим параметрам),
  • получить денежную компенсацию (однако это невозможно, если освобождаемое жилье находится под ипотекой или под другим ограничением, либо в нем зарегистрированы несовершеннолетние или недееспособные граждане).
Если жилое помещение принадлежало нескольким собственникам в долях, новое также передается в долях. Но те, у кого выделены комнаты в коммунальной квартире в собственность, могут получить отдельное жилое помещение.

За чей счет все это?

Проект предусматривает несколько источников финансирования реновации: прежде всего, региональные и муниципальные бюджеты, а также средства инвесторов.

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По решению Правительства РФ возможно субсидирование из федерального бюджета.

Признаться, тут же закрадывается вопрос: а по силам ли регионам профинансировать столь масштабный проект, если эти регионы — не Москва? Поживем — увидим.

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