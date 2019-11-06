Что ждет «хрущевки» и «брежневки»: готовится закон о реновации жилья по всей стране

С тех пор, как началась московская реновация жилья, сохраняется главная интрига: распространят ли аналогичную программу на всю страну? И вот она, первая ласточка: на днях в Госдуму поступил проект федерального закона о реновации жилья по всей России (разработан Законодательным Собранием г. Санкт-Петербурга).

Итак, что ждет наши «хрущевки» и «брежневки»? Приведу основные положения этого законопроекта.

Ключевые решения по реновации жилищного фонда будут принимать региональные власти и сами собственники жилых помещений.

На федеральном уровне предполагается внести ряд серьезных поправок в жилищное законодательство и определить общие условия программы.

Какие дома планируют охватить реновацией?

Безусловно, этот вопрос волнует в первую очередь. В проекте перечислены категории многоквартирных домов:

признанные аварийными (при условии, что они не включены в регпрограмму по переселению из аварийного жилфонда);

«неправомерные» (не соответствуют градостроительным нормам или целевому назначению земельного участка);

дома высотой до 9 этажей, возведенные по типовым проектам в период 1957 — 1975 гг. (те самые «хрущевки» и «брежневки»);

дома, включенные в программы развития застроенных территорий;

и другие дома, которые региональные власти сочтут необходимым включить в программу реновации (за исключением домов, отнесенных к объектам культурного наследия).

Учтут ли мнение собственников?

Обязательно. Проект реновации должен пройти обязательное согласование с собственниками жилых помещений: они выражают свое согласие или несогласие с тем, чтобы их дом включили в программу реновации.

Решение принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 собственников, причем явка составила не менее 50% участников с правом голоса.

Что получат собственники квартир взамен?

Если дом включили в программу реновации, собственникам и нанимателям (неприватизированных квартир) гарантируется бесплатное предоставление равнозначных жилых помещений.

Равнозначными они признаются, если:

общая и жилая площадь, а также количество комнат — не меньше, чем в освобожденном помещении (уменьшение комнат допускается при условии, что будет соразмерно увеличена общая площадь.

Общая площадь может превышать площадь освобожденного помещения на 10 метров (или больше, если это допускается региональным законом),

соответствуют всем действующим стандартам и имеет внутреннюю отделку,

находятся в том же внутригородском районе или населенном пункте (если не город), где находился дом, включенный в программу реновации.

С согласия собственника допускается отступление от перечисленных условий (кроме требований к общей площади).

Также собственник может выбрать другие варианты:

получить равноценное жилье (той же рыночной стоимости, но может отличаться по площади и другим параметрам),

получить денежную компенсацию (однако это невозможно, если освобождаемое жилье находится под ипотекой или под другим ограничением, либо в нем зарегистрированы несовершеннолетние или недееспособные граждане).

Если жилое помещение принадлежало нескольким собственникам в долях, новое также передается в долях. Но те, у кого выделены комнаты в коммунальной квартире в собственность, могут получить отдельное жилое помещение.

За чей счет все это?

Проект предусматривает несколько источников финансирования реновации: прежде всего, региональные и муниципальные бюджеты, а также средства инвесторов.

По решению Правительства РФ возможно субсидирование из федерального бюджета.

Признаться, тут же закрадывается вопрос: а по силам ли регионам профинансировать столь масштабный проект, если эти регионы — не Москва? Поживем — увидим.