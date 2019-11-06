Что ждет «хрущевки» и «брежневки»: готовится закон о реновации жилья по всей стране

С тех пор, как началась московская реновация жилья, сохраняется главная интрига: распространят ли аналогичную программу на всю страну? И вот она, первая ласточка: на днях в Госдуму поступил проект федерального закона о реновации жилья по всей России (разработан Законодательным Собранием г. Санкт-Петербурга).
Итак, что ждет наши «хрущевки» и «брежневки»? Приведу основные положения этого законопроекта.
Ключевые решения по реновации жилищного фонда будут принимать региональные власти и сами собственники жилых помещений.
На федеральном уровне предполагается внести ряд серьезных поправок в жилищное законодательство и определить общие условия программы.
Какие дома планируют охватить реновацией?Безусловно, этот вопрос волнует в первую очередь. В проекте перечислены категории многоквартирных домов:
- признанные аварийными (при условии, что они не включены в регпрограмму по переселению из аварийного жилфонда);
- «неправомерные» (не соответствуют градостроительным нормам или целевому назначению земельного участка);
- дома высотой до 9 этажей, возведенные по типовым проектам в период 1957 — 1975 гг. (те самые «хрущевки» и «брежневки»);
- дома, включенные в программы развития застроенных территорий;
- и другие дома, которые региональные власти сочтут необходимым включить в программу реновации (за исключением домов, отнесенных к объектам культурного наследия).
Учтут ли мнение собственников?Обязательно. Проект реновации должен пройти обязательное согласование с собственниками жилых помещений: они выражают свое согласие или несогласие с тем, чтобы их дом включили в программу реновации.
Решение принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 собственников, причем явка составила не менее 50% участников с правом голоса.
Что получат собственники квартир взамен?Если дом включили в программу реновации, собственникам и нанимателям (неприватизированных квартир) гарантируется бесплатное предоставление равнозначных жилых помещений.
Равнозначными они признаются, если:
- общая и жилая площадь, а также количество комнат — не меньше, чем в освобожденном помещении (уменьшение комнат допускается при условии, что будет соразмерно увеличена общая площадь.
- соответствуют всем действующим стандартам и имеет внутреннюю отделку,
- находятся в том же внутригородском районе или населенном пункте (если не город), где находился дом, включенный в программу реновации.
Также собственник может выбрать другие варианты:
- получить равноценное жилье (той же рыночной стоимости, но может отличаться по площади и другим параметрам),
- получить денежную компенсацию (однако это невозможно, если освобождаемое жилье находится под ипотекой или под другим ограничением, либо в нем зарегистрированы несовершеннолетние или недееспособные граждане).
За чей счет все это?Проект предусматривает несколько источников финансирования реновации: прежде всего, региональные и муниципальные бюджеты, а также средства инвесторов.
По решению Правительства РФ возможно субсидирование из федерального бюджета.
Признаться, тут же закрадывается вопрос: а по силам ли регионам профинансировать столь масштабный проект, если эти регионы — не Москва? Поживем — увидим.
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