Почему бизнесу нечего делать в здравоохранении, образовании и спорте

Российский предприниматель Сергей Васильев о том, к какому эффекту приводят растущий профицит государственного бюджета и стагнирующие доходы населения в России.

Государство начинает само выталкивать бизнес из тех секторов, куда, казалось бы, наоборот нужно было бы массово привлекать бизнес и инвесторов.

Рассмотрим несколько секторов, которые всегда требовали в стране дополнительного внимания и финансирования: медицина, образование, спорт и культура.

Начнем со здравоохранения. Тут за последние годы произошел очевидный перелом. Государство, реализуя национальный проект в этой сфере, и просто запустив программу строительства больших медицинских центров, отпугнуло массу инвесторов от этой отрасли. Зачем строить новую частную клинику, если у тебя под боком через год государство построит медицинский центр, где все будет бесплатно? Любому инвестору становится очевидно, что конкурировать с государством за клиентов будет бесполезно.

Частная клиника, при любом раскладе, должна будет предоставлять платные услуги, чтобы отбить инвестиции в строительство, покупку оборудования и оплату зарплат врачам. Но как конкурировать, если государство строит свою клинику за госсредства и покупает оборудование тоже за госбюджет. Им (государственным клиникам) не нужно возвращать кредиты или рассчитываться с инвесторами. И получается, что государственная медицина очевидно в более выгодном положении, по сравнению с частными клиниками, которые должны думать прежде всего о деньгах и выживании.

Конечно, есть слой клиентов, которые не хотят стоять в очередях или ходить в районную бесплатную клинику и готовы платить большие деньги за лечение, для кого собственное здоровье дороже, но таких людей не так уж и много. Такие клиенты давно уже нашли свою какую-то клинику, им уже ничего менять не нужно. К тому же слой таких людей, при стагнирующих доходах населения — не растет.

А национальный проект «Здравоохранения» говорит о том, что государство не собирается останавливать и будет инвестировать в медицину еще и еще. И получается, что бизнесу там делать нечего...

Пошли дальше. Образование.

Тут картина еще более разительная. Государство ежегодно строит сотни новых школ. Именно сотни, причем вполне современные и по архитектуре, и по функционалу. Бурное развитие частных школ в России, которое мы все наблюдали в 90-х и нулевых — прекратилось. Сегодня трудно удивить родителей чем-то особенным в частных школах, кроме того, что за них нужно платить, а в государственных школах все бесплатно.

Да, есть какие платные элементы и в государственных школах, за дополнительные уроки, за форму, возможно за дополнительное питание. Но все равно, средняя стоимость обучения в частных школах сегодня уже не по карману среднему российскому обывателю. Да и зачем за это платить, если государство может предоставить это бесплатно.

Есть, конечно, редкие уникальные проекты, типа школы «Летово» ила «Хорошколы», но и там и там, это увлечение отдельных богатых меценатов. Их единичные случаи, когда они взвалили на себя дотирования таких объектов — скорее исключение, подтверждающие общее правило. Тут не место для частных инвестиций и проектов. Это поляну постепенно полностью подомнет под себя государство.

Спорт. Аналогичная картина и в этом секторе. Сегодня главную инициативу по строительству спортивных объектов взяло на себя государство. Оно строит большие стадионы для футбола и хоккейные коробки по всем городам миллионникам. Из всех построенных футбольных стадионов в России есть по сути только два частных: «Спартака» и «Краснодара», для них нашлись два богатых спонсора. Но на этом все и закончилось. Массовое строительство государством супер современных стадионов по всей стране к ЧМ-2018, навсегда теперь отобьет такую охоту у других бизнесменов. Во-первых, на примере «Спартака» и «Краснодара» все видят, что дело это сугубо убыточное и дотационное. А во-вторых, больше никто не решится соревноваться на этой поляне с государством.

Подобная картина и в более массовых сегментах. Если в начале нулевых, строительство новенького фитнес-клуба с бассейном было — открытием для города. И все клиенты шли туда. То сегодня во многих городах строятся городские муниципальные полу-бесплатные бассейны и этим уже никого не удивишь. Более того начинается скрещивание государственных объектов с прикормленными компаниями, которые на базе государственных спортивных объектов открывают платные спортивные секции. Кстати, именно такую задачу поставил Путин, руководителям регионов, где были открыты большие футбольные стадионы. Мол, они должны научится финансово содержать себя сами. И в этот момент все эти объекты, естественно начинают конкурировать с частными фирмами, которые строили свои объекты на свои собственные, а не на государственные деньги.

Ну и два слова про культуру...

Многим казалось, что вот тут-то может развернутся малый и средний бизнес, открывая частные театры или музей, частные телеканалы или концертные залы. Но оказалось, что и тут постепенно начинает превалировать государство, а не частник.

Возьмем Москву. Тут ежегодно открывается масса новых объектов культуры на государственные деньги, причем каждый новый все лучше и лучше. Новые музеи, новые арт-пространства, новые концертные залы и т.д. и т.п.. Еще вчера, многие бизнесмены в регионах думали, что будут открывать какие-то частные музей и объекты, завлекая богатых московских туристов. Мол, уставший от Москвы столичный житель поедет по регионам в поисках чего-то нового и оригинального. Но оказалось, что скорость открытия новых культурных пространств в Москве такая большая, что столичный житель не успевает посмотреть все и у себя в Москве.

Зачем ему еще куда-то ехать, если у него масса нового и интересного в самой Москве.

Еще более вопиющая картина в телеиндустрии, где государство субсидирую многомиллионые долларовые бюджеты госканалов, не дает возможность взлететь кому-либо еще. Как там конкурировать по картинке и контенту против таких бюджетов?

Против лома нет приема.

В общем... эти истории можно продолжать и продолжать.

Государство, осваивая бюджетный профицит, забирает тем самым возможность зарабатывать на этих секторах у бизнеса, но при этом оставляя население с не растущими доходами. Государство, как бы компенсирует стагнацию доходов население, строительством новых объектов в медицине, образовании, спорте и культуре.

А может нужно было бы чуть изменить модель?

Может быть не нужно было бы формировать профицитный бюджет, а увеличивать доходы бюджетникам и населения. Может быть поставить во главу угла не профицит бюджет, а рост доходов населения?

В такой обстановке, смотришь, и не понадобились бы «нацпроекты» — бизнес сам бы нашел что построить и запустить в медицине, образовании, спорте и культуре.

Были бы растущие доходы населения, все было бы построено и без «нацпроектов»...