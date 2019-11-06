Советник уполномоченного по Защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Владимиров сообщил о начале борьбы с зарплатными комиссиями.

Друзья, коллеги, бизнесмены и сочувствующие последним.

Вместе с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае запускаем в работу кейс по зарплатным комиссиям.

До сегодняшнего дня мы занимались этими вопросами не системно, точечно помогая единично обратившимся.

Вчера взялись вплотную.

Тема, на первый взгляд, заезжена хуже однодневок, но, как всегда, дьявол в деталях.

Проанализировав порядка 40 статей, имеющихся в публичном доступе, делаю вывод, что противодействие системе надругательства над бизнесом посредством комиссий по легализации не находит противодействия такого же уровня проработки как иные системные проблемы бизнеса: дробление, однодневки, возмещение НДС...

Причины вижу следующие. Большинство компаний настолько запуганно чиновниками, что даже при соблюдении трудового и налогового законодательства бизнес боится давать лишний повод проверяющим.

Часто это может быть объяснено особенностями организации бизнеса, но в очень большом числе случаев это объясняется лишь тем, что предприниматель в нашей стране не чувствует возможности защитить свои права ни в каких угодно комиссиях, ни в прокуратуре, ни тем более в судах.

Практика борьбы с дроблением, однодневками неоднократно формировалась Верховным Судом РФ, что в любом случае говорит о том, что работа юристов была на высоком уровне.

Проблемы комиссий же, учитывая отсутствие у них прав и возможностей причинить реальный вред бизнесу такого внимания юристов, на мой взгляд, пока не удостоились.

Комиссии занимаются запугиванием самостоятельно, а точнее только через ст. 31 НК РФ, согласно которой ФНС имеет право наказать налогоплательщика только за НЕЯВКУ на комиссию, а не за то, что он там отмолчался или не удовлетворил прямо во время заседания комиссии десяток «спецов», большинство из которых не только на этот момент живет за счет налогоплательщика, но и ранее никогда не зарабатывавших в конкурентной борьбе на открытом рынке ни рубля.

Кстати, вопрос о штрафах по ст. 19.4 КоАП для меня тоже не носит однозначного характера.кого надо уволить, от какой аренды отказаться и кому повысить зарплату, угрожая при неисполнении подобных «бредовых» советов тем, что «пришлет» ОБЭП, натравит прокуратуру и трудинспекцию.

Итак, позволю себе сделать первый вывод, анализируя проблему.

1. Вред от работы всего массива зарплатных комиссий в масштабах страны не просто огромен, а критичен для экономики

В нашей практике есть примеры не только увольнений сотрудников, из-за угроз чиновников, но и полного закрытия предприятий, в которых поводом становились именно работа подобных квази административных комиссий.

Сама же работа по увеличению базы должна проводиться путем создания в стране, субъекте, городе такой экономической среды, которая позволит расти бизнесу, что ВСЕГДА влечет за собой увеличение налогооблагаемой базы, а если кто то нарушает трудовое или налоговое законодательство, то для таких ситуаций имеются отраслевые органы, ФЗ, регулирующие их деятельность, а также нормы закона, описывающие порядок проведения контрольных мероприятий органами и права проверяемых, прописанные во избежание злоупотреблений со стороны нарушающих закон чиновников.

2. Персональный состав комиссий (качество челкапа) является фактором уменьшения той самой налогооблагаемой базы, для увеличения которой их собирают

Не отрицая возможности государства заниматься повышением налогооблагаемой базы в принципе, позволю себе сказать, что не понимая законов экономики, не обладая знаниями в области управления бизнесом в принципе, чиновники позволяют себе публично давать рекомендации, которые не только часто подпадают под некоторые статьи УК РФ,

3. Правовая основа работы зарплатных комиссий вызывает большое количество практических вопросов

Фактически работа этих комиссий является разновидностью контрольно-надзорной деятельности, при этом она не регулируется нормами закона, осуществляясь на основании только письма ФНС. Являясь органом, наделенным полномочиями в области контроля за правильностью и своевременностью уплаты налогов, фактически ФНС «позволяет» иным государственным органам рассматривать вопросы, составляющие налоговую тайну. Одновременно при наличие в письме указания на необходимость соблюдать закон «О персональных данных» в практической деятельности его нормы нарушаются повсеместно.

Это первая статья из планируемых по теме, а потому обращаюсь к коллегам юристам, уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах, аппарату Б.Ю. Титова, а также к предпринимателям нашего края и страны.

Буду благодарен за комментарии и перепосты, за примеры удачной «борьбы» с этим уродливым пережитком административного строя, лайфхаки, и судебную практику.