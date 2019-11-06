3-НДФЛ изменилась

Что случилось?

Федеральная налоговая служба России выпустила приказ от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@ «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».

В чем суть документа?

Внесены поправки в форму декларации 3-НДФЛ, порядок её заполнения и формат представления в электронном виде.

Почему обновили форму?

Изменение формы обусловлено приведением её в соответствие с действующим законодательством, в том числе в связи с поправками, внесёнными в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. В частности, поправки затронули налогообложение доходов от источников за пределами РФ, расчёт стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов, а также имущественных вычетов по расходам на приобретение (строительство) объектов недвижимости.

Что поменялось в декларации 3-НДФЛ?

Изменения в самой форме следующие:

скорректированы штрихкоды;

приведены в соответствие с НК РФ поля 071 — 073 приложения 2 к декларации, в которых нужно отражать доходы по КИК, освобождаемые от НДФЛ;

раздел декларации, предназначенный для отражения доходов от источников за пределами РФ, дополнен новым полем, в котором следует отражать доходы, полученные от иностранных организаций или иностранных структур без образования юридического лица, освобождаемые от налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ;

при расчёте стандартного вычета в отдельной строке будет указываться сумма, уплаченная за лекарства;

при отражении имущественного вычета по расходам на недвижимость нужно будет указать код «1», если речь идет о затратах на новое строительство, или «2», если объект был куплен.

Какие изменения в порядке заполнения декларации?

В порядке заполнения отчётности учтены нововведения в самой форме декларации (отражено, как заполнять новые строки и графы). Кроме того, в порядке:

закреплено, что номер корректировки по уточнённой декларации нельзя заполнять, если не была принята первичная отчётность;

изменено правило указания номера контактного телефона.

Что ещё нового?

Появилось 7 новых кодов видов доходов, полученных от источников в РФ. Среди них «11» и «12» — доходы от продажи иной недвижимости исходя из цены договора и исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,7 соответственно, а также «13» — доход от продажи транспортных средств.

В каких случаях нужно подавать декларацию 3-НДФЛ?

Декларацию 3-НДФЛ подают ИП и лица, занимающиеся частной практикой (например, адвокаты, нотариусы), физлица, не являющиеся ИП в случае получения дохода, с которого налог не удержал налоговый агент. Так, обычным гражданам следует сдать декларацию при получении доходов, например, от сдачи жилья в аренду другим физлицам, от продажи имущества, получения имущества в дар не от близких родственников и т.д.

Кроме того, декларацию 3-НДФЛ нужно подать при заявлении налоговых вычетов.

Изменены ли сроки сдачи 3-НДФЛ?

Нет, срок сдачи 3-НДФЛ остался прежним — не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Если же декларация подаётся исключительно с целью получения налоговых вычетов, подать её можно в любое время в течение трёх лет по окончании года, в котором возникло право на вычет Напомним, что уплатить сумму налога, рассчитанную и указанную в декларации, нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Что будет, если не представить декларацию?

Нарушение сроков подачи декларации может повлечь:

привлечение к ответственности в виде штрафа;

начисление пеней;

взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.

Так, за нарушение срока подачи декларации установлен штраф в размере 5% от не уплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки уплаты. При этом штраф не может быть больше 30% от суммы налога и меньше 1 000 рублей. Даже если рассчитанная сумма налога равна нулю, при несвоевременной сдаче декларации будет начислен штраф в размере 1 000 рублей.

Когда применять новую форму?

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется, начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2019 года.