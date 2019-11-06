Как сэкономить на расчетном счете

Начинающий предприниматель часто сталкивается с тем, что реальный объем затрат, необходимых на открытие бизнеса, оказывается больше планируемого. Однако многие из них можно значительно уменьшить, например, траты, связанные с открытием и ведением расчетного счета.

Расчетный счет — это специальный счет в банке, на котором вы храните деньги, предназначенные для бизнеса: выплат поставщикам, зарплаты работникам, получения прибыли. Открывая ИП, знайте: рано или поздно вам понадобится расчетный счет. Он не обязателен по закону, но при этом дает большую свободу действий, защищает от штрафов и налоговых разбирательств.

Четыре совета, как использовать расчетный счет, избегая лишних потерь.

1. Не смешивать денежные потоки

Допустим, у вас есть доходы и расходы — личные и деловые. Открыв расчетный счет для бизнеса и разделив их, вы избавляетесь от лишних вопросов со стороны налоговой — ведь все финансовые операции ИП четко видно. Если же все смешать, то и налоги вам могут начислить на общую сумму. И придется объяснять, какие деньги относятся к бизнесу, а какие лично ваши — причем делать это через суд.

Когда вы платите юридическим лицам, не переводите средства на личные счета и карты их работников. Это может быть расценено как оплата за услуги физлиц-получателей денег и привести к штрафам за неудержание НДФЛ и несдачу 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

При переводах сохраняйте договор и первичные документы с реквизитами получателя. А в банковском документе указывайте, что платеж предназначен коммерсанту.

И обратите внимание на такую ситуацию: на расчетный счет пришел доход, и вы решили снять ее всю, причем в тот же день. Во-первых, в этом случае неизбежны потери на комиссию. А во-вторых — банк может заблокировать счет.

Особенно, если повторять подобную комбинацию часто.

2. Оформить сделку больше, чем на 100 000 рублей

По указанию Банка России (№ 3073-У от 07.10.2013) — если вы тратите по одному договору свыше 100 тысяч, то расчет должен быть безналичным. Что это значит?

Например, вы берете помещение для бизнеса в аренду на год, по цене 11 000 рублей в месяц. Проводим простые расчеты: 11 000×12 = 132 000 рублей. Выходит больше ста тысяч. А значит, по данному договору аренды вы не можете заплатить наличными — только безналом. Для этого и нужен расчетный счет — чтобы оплата прошла законно, без проблем и штрафов.

Такова же ситуация и в отношении любых других случаев договорной сделки.

3. Работать с платежными агрегаторами (например, Робокассой) и принимать платежи клиентов картами

Сейчас редко встретишь торговую точку без терминала для оплаты карточками. И это не простое удобство.

Представьте, человек приходит к вам и уже готов потратить крупную сумму. У него есть «VISA» и нет наличных. Если вы располагаете только кассой, велики шансы на то, что клиент просто уйдет и не вернется. Но при наличии терминала, который привязан к расчетному счету, покупатели радостно расстаются со своими деньгами. А вам еще и меньше сложностей с налоговой.

4. Открыть два счета в разных банках

Это полностью законно! Вы не переживаете за отзыв лицензии и можете использовать самые выгодные условия разных банков, пользуясь в каждом из них только теми услугами, которые оказываются выигрышнее с финансовой точки зрения. Например, в одном банке дешевле переводы, в другом — больше бесплатных платежей. Изучайте и используйте выгоды.

Также это плюс к безопасности: если заблокируют один счет, то вы сможете воспользоваться вторым и не останавливать бизнес. А тем временем спокойно решать проблему с банком и добиваться разблокирования.

Выбираем банк

Ведение расчетного счета — платная услуга. Поэтому, чем лучше вы подберете банк и тариф под свой бизнес, тем больше сэкономите. Многие банки предлагают специальные стартовые пакеты для бизнеса, который недавно открылся. Условия в них довольно привлекательные: бесплатное открытие счета, выплачивается лишь части комиссии и т.д. Возможны и дополнительные бонусы, например, скидки на другие продукты банка, бесплатное обслуживание и др.

Обратите внимание: у некоторых банков могут быть разные условия при открытии счета онлайн и в отделении, и зачастую зарезервировать его на сайте будет значительно дешевле, чем «вживую».

Изучите предложения, соберите данные по разным банкам. В этом вам поможет понимание следующих моментов:

1. Определите, что требуется

Зачем платить за услуги, в которых нет необходимости? Просто составьте список всего, что требуется для вашего бизнеса. Например:

Как часто будете снимать и вносить деньги?

Нужен ли терминал и онлайн-оплата?

Нужен только безналичный расчет или вместе с кассой?

Выбрать подходящий банк по РКО можно, например, вот в этом независимом инструменте-калькуляторе.

Если вы совершаете всего несколько платежей в месяц, имеет смысл взять тариф с бесплатным обслуживанием, в котором каждая платежка оплачивается отдельно. С учетом того, что их будет мало, суммарно вы заплатите меньше, чем за обслуживание счета. Более активному бизнесу подойдут тарифы с абонентской платой. Она может варьироваться от нескольких сот до 2-3 тысяч рублей, поэтому нужно изучить предложения разных банков.

При выборе тарифа большое значение имеют особенности предпринимательской деятельности. Если большинство ваших операций проводится с наличными, нужно выбирать предложения, в которых их внесение на счет будет бесплатным или с минимальным процентом.

Если у вас есть терминал, но обороты невелики, его аренда и обслуживание могут составить значительную статью расходов. Проанализируйте свою деятельность и поищите банк, который предложит самые выгодные условия эквайринга.

2. Выберите банк

Идти никуда не надо, но важно изучить всю доступную в Интернете информацию. Не поленитесь и составьте таблицу. Запишите в нее все банки, достойные конкуренции, и те условия, которые вас интересуют. Так вы легко выберете самый выгодный вариант — и точно не потратите лишнего.

Учитывайте критерии, которые имеют значение:

отзывы о банке;

сколько стоит открыть счет;

ежемесячная оплата за обслуживание;

есть ли мобильное приложение, для каких устройств, насколько удобное;

комиссии: за снятие наличных, переводы и прочее;

проценты на остаток;

ограничения на переводы;

сколько офисов и банкоматов в городе, удобно ли расположены.

Сегодня многие банки предлагают услугу «Авансовый платеж». Вы открываете счет и оплачиваете его на 3, 6, 9, 12 или 24 месяца вперед. Это позволяет получить скидку до 25 % на его обслуживание. Интересным предложением также является регистрация бизнеса: банк, в котором клиент открывает счет, берет на себя подготовку необходимого пакета документов.

Внимание! Опасайтесь банков-обманщиков. Если вы видите настолько выгодное предложение, что оно нарушает законы физики и здравого смысла — это первый признак аферистов. Подарки, розыгрыши квартир и яхт, 30% годовых — всего лишь хитрые уловки. Не теряйте фокуса и не попадайтесь на крючок. Это касается и платного интернет-банкинга. Современные стандарты банковского обслуживания предполагают бесплатное пользование мобильным банком, и если финансовая организация пытается взять с вас за это деньги, смело отказывайтесь от ее услуг.

Если же вы оказались в сложной ситуации, потому что у вашего банка отозвали лицензию, то и из этого можно извлечь выгоду. Многие финансовые организации предлагают скидки на открытие и обслуживание счета, если вы предоставляете документ, подтверждающий обслуживание в банке с отозванной лицензией.

3. Ищите выгодные решения

Постоянно изучайте акции и предложения разных банков. Вы всегда можете открыть еще один расчетный счет, использовать его выгодные предложения — и закрыть, если эти предложения были временными.

Даже если вам сейчас не нужен счет, не упускайте акций. Неплохо, например, вовремя получить тариф, в котором вам подарят терминал при открытии расчетного счета. Обратите внимание — специальные условия фиксируются за клиентом, как только он отправляет в банк свои данные. Поэтому если вы видите привлекательное акционное предложение, сразу оставляйте на него заявку. Впоследствии вы сможете открыть счет на выгодных условиях, даже если срок акции закончится, или не делать этого, если передумаете.

Пакет услуг по бухгалтерскому учету — тоже полезная функция, которая экономит и время и деньги. Для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, многие банки предлагают бесплатное ведение бухгалтерии и подачу налоговых деклараций.

Не ленитесь мониторить партнеров вашей финансовой организации. Часто для привлечения клиентов банки организуют партнерство с различными сервисами, которые могут быть вам полезны. Изучайте их предложения и пользуйтесь услугами, которые предоставляются бесплатно вместе с расчетным счетом.

Они могут касаться:

вопросов автоматизации бизнеса (облачные сервисы, CRM для автоматизации продаж, контроля задач, и др.);

предложений по онлайн-кассам (разработка под ключ, регистрация в ФНС и ОФД, бесплатное обслуживание и т.п.);

представительства компании в Интернет (бесплатная разработка сайта и его обслуживание, запуск рекламной компании, денежные бонусы на первую рекламу в социальных сетях или Google AdWords, и пр.).

В настоящее время предпринимателям невозможно обойтись без расчетного счета. Благодаря большому выбору тарифов, акциям, партнерским программам и специальным условиям в различных банках у вас есть все шансы сэкономить на его открытии и обслуживании. Главное — внимательно изучайте условия и продолжайте поиск выгодных вариантов.