Учетная политики на 2020 год: что учесть при формировании

Каждая компания обязана принимать учетную политику для бухгалтерского учета и налогообложения на грядущий год. Цель регламента — прописать все способы и методы учета, в отношении которых у фирмы есть право выбора. Грамотно составленная учетная политика помогает снизить налоговую нагрузку, а также избежать необоснованных претензий инспекторов. В нашем материале мы разберем все изменения законодательства, которые следует вспомнить, составляя учетную политику на 2020 год. Начнем с новейших изменений НК РФ, освежим коррективы в ПБУ, а в завершение обсудим регламенты годичной давности с отложенным началом действия.

Менять метод начисления амортизации можно только один раз в 5 лет

Закон № 325-ФЗ, подписанный президентом в конце сентября, самый свежий из нормативных актов, существенно корректирующих со следующего года налоговый учет. Часть новшеств отразится и на соответствующей учетной политике.

1. Уплата НДФЛ агентом через филиалы с 01.01.2020

Компания, имеющая несколько «обособок» в одном муниципалитете, вправе выбрать одну инспекцию для уплаты НДФЛ по всем этим подразделениям, включая ИФНС головной организации, если территориально она находится там же.

Для этого необходимо уведомить о своих намерениях все администрирующие данные «обособки» инспекции не позднее начала налогового периода. Менять выбранную налоговую в течение года запрещено. Однако если количество филиалов в муниципальном образовании изменилось или произошли другие метаморфозы, влияющие на налогообложение НДФЛ, об этом нужно будет сообщить инспекторам.

В случае если фирма решит воспользоваться новой опцией, целесообразно прописать это в налоговой учетной политике.

Вариант 1: Организация уплачивает исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения организации.

Вариант 2: Организация уплачивает исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет в отношении обособленных подразделений на территории муниципального образования ... в ИФНС №...

2. Уплата страховых взносов и представление РСВ филиалом с 01.01.2020

Чтобы обособленное подразделение смогло уплачивать страховые взносы и подавать РСВ по месту своего нахождения, у него должен быть открыт счет в банке.

Этот нюанс нужно учесть, отражая в разделе учетной политики, посвященном страховым взносам, порядок уплаты начислений и сдачи отчетности за филиалы.

3. С 01.01.2020 менять метод начисления амортизации можно будет один раз в 5 лет

Ранее существовало аналогичное ограничение по переходу с нелинейного на линейный метод. Теперь линейный способ также следует применять не меньше пяти лет.

Учтите это, заполняя «прибыльный» раздел учетной политики.

4. Восстанавливать входной НДС при совмещении режимов с 01.01.2020 нужно по новым правилам

При переходе на ЕНВД по отдельным видам деятельности с сохранением общего режима по другим видам деятельности суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), ОС и НМА, восстанавливаются в налоговом периоде, в котором они переданы или начинают использоваться для операций, переведенных на ЕНВД. Ранее это нужно было сделать в периоде, предшествующем переходу.

При совмещении режимов порядок учета входного НДС при реализации закрепляется в учетной политике на 2020 год с учетом новшества.

5. Плательщикам налога на УСН стало проще учесть расходы на покупку недвижимости

С 29.09.2019 учет расходов на приобретение основных средств, права на которое подлежат госрегистрации, не зависит от подачи документов на госрегистрацию.

Из учетной политики для УСН можно исключить соответствующее требование для определения момента отражения в налоговом учете соответствующих расходов.

ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Изменены правила применения инвестиционного вычета

1. Применение инвествычета распространено:

еще на три амортизационные группы основных средств (с восьмой по десятую, кроме зданий, сооружений, передаточных устройств);

на полную стоимость объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и 80 процентов от затрат на объекты социнфраструктуры, если перечисленные активы закуплены по договору об освоении территории для строительства жилья и переданы в публичную собственность в период и по месту применения вычета.

2. Устанавливается, что расчетная сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет субъекта, определяется без учета стоимости переоборудования ОС и соответствующих сумм амортизации в отношении объектов применения инвествычета.

3. Уменьшить налог к уплате в федеральный бюджет по обособленному подразделению можно только в рамках рассчитанной для него суммы налога и лишь в том периоде, когда ОС введено в эксплуатацию.

4. Решение о применении вычета применяется по каждому субъекту расположения «обособок» и применяется ко всем филиалам на территории субъекта.

5. Разрешается применять инвествычет при уплате налога по консолидированной группе налогоплательщиков с учетом специальных особенностей

Решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета отражается в учетной политике для целей налогообложения.

ФЗ от 26.07.2019 № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Примечание редакции:

Кроме того, пункт 39 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ с 01.01.2020 разрешил использовать инвествычет в отношении отдельных ОС, а не всех подходящих по условиям и принадлежащих компании, применяющей инструмент в принципе.

Требования бухгалтеров к оформлению документов придется исполнять всем сотрудникам

В закон о бухгалтерском учете внесены изменения. Поправки вступили в силу 26.07.2019. Основная из них — это обязательность выполнения письменных требований главных бухгалтеров о составлении документов бухучета для всех работников организации. Правило распространяется на инструкции любого должностного лица, на которое возложено ведение учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании соответствующих услуг.

В условиях изменившихся полномочий бухгалтера в учетной политике на 2020 год целесообразно предусмотреть порядок предъявления главным бухгалтером письменных требований к сотрудникам компании, правила их выполнения, а также форму такого требования. Законодательством типовой бланк документа не утвержден.

ФЗ от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О бухгалтерском учете“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы»

Примечание редакции: Поправки в законе о бухучете корреспондируют с новеллой, внесенной в КоАП РФ Федеральным законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ. К статье кодекса, предусматривающей ответственность за грубые нарушения в учете (ст. 15.11), добавлено существенное примечание. Бухгалтеров не будут штрафовать за грубые нарушения в виде искажения отчетности, если они допущены по любой из причин: первичные документы, составленные другими лицами, не соответствуют фактам хозяйственной жизни;

первичные документы не переданы или переданы с опозданием.

Таким образом, утвержденные учетной политикой и соблюдаемые на предприятии правила документооборота, кроме прочего, помогут главбуху доказать собственную невиновность и избежать административной ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ.

Затраты относятся к косвенным расходам, только если их невозможно отнести к прямым

Компания оспорила конституционность п. 1 ст. 318 НК РФ, положения которого не позволяют учесть в составе косвенных расходов затраты на оплату труда производственных рабочих.

КС РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению, указав, что по смыслу положений ст. 252, 318 и 319 НК РФ налогоплательщик должен обосновать выбор расходов, формирующих стоимость произведенной и проданной продукции. При этом механизм распределения затрат на производство и реализацию должен содержать экономически обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом.

Отдельные, связанные с производством затраты можно отнести к косвенным расходам, только если нет реальной возможности отнести их к прямым, применив экономически обоснованные показатели. Суд сослался на письмо Минфина РФ от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81943.

Рекомендуем проверить закрепленный в учетной политике состав прямых расходов с учетом разъяснений КС РФ.

Примечание редакции: Неправомерное отнесение отдельных затрат, относящихся к прямым расходам, в состав косвенных включено ФНС РФ в перечень частых нарушений обязательных требований по налоговому контролю.

Отметим также, что отсутствие в учетной политике распределения расходов на прямые и косвенные может привести к тому, что налоговики по-своему определят перечень расходов, пересчитав компании базу по налогу на прибыль, начислят налог, пени и штраф.

Изменились правила расчета пропорции облагаемых и не облагаемых НДС операций

С июля 2019 года вступили в силу новшества Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ по НДС.

Налогоплательщики получили право принимать к вычету суммы налога, уплаченные в стоимости товаров и иных затрат, которые произведены для выполнения и оказания работ и услуг за пределами РФ (экспорта).

Ранее в аналогичных обстоятельствах входящий НДС можно было учесть лишь в цене покупок и отразить в расходах при расчете налога на прибыль. Единственное ограничение для применения нового правила: оказываемые услуги и работы не должны относиться к освобождаемым от налогообложения операциям, поименованным в ст. 149 НК РФ.

Соответственно, уточнен порядок расчета пропорции облагаемых и необлагаемых операций. Для целей ее определения реализация работ и услуг за границей приравнивается к облагаемым операциям.

Таким образом, если организация вела раздельный учет только из-за совершения указанных операций, ей можно исключить упоминание о совершении не облагаемых НДС сделок из учетной политики для целей налогового учета.

Обновлены правила раскрытия сведений о прекращаемой деятельности

Поправки нужно отразить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Подвергшееся изменению ПБУ 16/02 теперь будут обязаны использовать в работе не только коммерческие, но и некоммерческие компании, за исключением гос- и муниципальных учреждений.

Требование о раскрытии распространилось и на использование долгосрочных активов, которые организация планирует продать. К такой категории активов документ относит:

не используемые в деятельности ОС и внеоборотные активы, за исключением финансовых вложений. Факт неиспользования нужно подтвердить решением руководства, заключением соглашения о продаже;

ценности, которые остались после выбытия внеоборотных активов или образовались в результате эксплуатации, ремонта или модернизации (кроме запасов).

Минфин раскрывает и нюансы учета и оценки долгосрочных активов для продажи:

учет ведется в составе оборотных активов компании отдельно от других их видов;

оценка — вместо себестоимости, будет приниматься балансовая стоимость ОС на дату их перехода в категорию долгосрочных активов для продажи. Впоследствии процедуру оценки нужно осуществлять по правилам, аналогичным оценке запасов.

Временное неиспользование внеоборотного актива права его признания долгосрочным не дает.

Какие сведения отразить в бухотчетности:

описание долгосрочных активов и предполагаемые обстоятельства их реализации (способ и период);

образовавшуюся в результате продажи прибыль (убыток) и статью о финрезультатах, содержащую эту информацию.

Полезно предусмотреть в качестве приложения к учетной политике форму, в которой организация будет раскрывать информацию о долгосрочных активах к продаже, а в рабочий план счетов добавить субсчета для учета операций с правом пользования активами и долгосрочными активами к продаже.

Приказ Минфина РФ от 05.04.2019 № 54н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Информация по прекращаемой деятельности“ ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 66н»

Примечание редакции:

Напомним, что организация в случае, если она вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, может не применять ПБУ 16/02.

Изменено ПБУ 18/02

Минфин в числе прочего уточнил понятие «временные разницы», конкретизировал причины их возникновения, а также установил порядок определения их величин на отчетную дату. Для этого потребуется посчитать разницу между балансовой стоимостью актива или обязательства и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

В связи с этим в учетной политике для целей бухгалтерского учета рекомендуем зафиксировать способ определения компанией налоговой стоимости активов и обязательств.

В частности, для этого можно использовать положение «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль», как это показано в приведенном ниже примере.

Пример: налоговая стоимость актива определяется в порядке, определенном МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», как сумма, которая для целей налогообложения подлежит вычету из любых налогооблагаемых экономических выгод, которые будут поступать в организацию при возмещении балансовой стоимости этого актива. Если они не будут подлежать налогообложению, налоговая стоимость соответствующего актива считается равной его балансовой стоимости.

Налоговая стоимость обязательства определяется в порядке, определенном МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», как его балансовая стоимость, уменьшенная на суммы, которые в будущих периодах будут подлежать вычету в налоговых целях в отношении данного обязательства. Если доходы получены авансом, налоговая стоимость возникшего в результате обязательства равна его балансовой стоимости за вычетом любой суммы соответствующего дохода, в которой он не будет облагаться налогом в будущих периодах.

Приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Учет расчетов по налогу на прибыль организаций“ ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н»

Утвержден федстандарт бухучета аренды

Сразу отметим, что стандарт обязателен к применению с отчетности за 2022 год. Но при желании применять его можно и раньше, нужно только раскрыть этот факт в бухотчетности. Если компания переходит на ФСБУ 25/2018 с 2020 года, в учетной политике следует отразить, например, следующую информацию.

Для арендатора (лизингополучателя):

отражение операций по аренде (лизингу) на отдельных субсчетах.

неприменение ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2020 (п. 51 ФСБУ 25/2018);

группы предметов аренды, которые не отражаются в качестве права пользования активом (ППА) при сроке аренды не более 12 месяцев (п. 11 ФСБУ 25/2018);

применение упрощенного порядка признания и оценки ППА и обязательства по аренде по действующим договорам при переходе на применение ФСБУ 25/2018;

способы амортизации ППА (п. 17 ФСБУ 25/2018);

порядок определения сроков полезного использования ППА;

порядок признания арендных платежей в качестве расхода (равномерно или иным способом) по договорам, по которым организация воспользовалась правом не признавать предмет аренды в качестве ППА и не признавать обязательство по аренде;

факт применения тех или иных предусмотренных в ФСБУ 25/2018 упрощенных способов ведения бухучета с описанием договоров, в отношении которых они используются;

порядок определения фактической стоимости ППА и первоначальной оценки задолженности по аренде в случае применения упрощенных способов ведения бухучета (пп. 13, 14 ФСБУ 25/2018).

Для арендодателя (лизингодателя):

неприменение ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2020(п. 51 ФСБУ 25/2018);

в части операционной аренды — порядок признания доходов от аренды (равномерно или иным способом) и их квалификацию (прочие или по обычным видам деятельности) (п. 42 ФСБУ 25/2018, пп. 5, 7 ПБУ 9/99);

при наличии права применять упрощенные способы учета — решение учитывать любую аренду как операционную (за исключением договоров, по которым право собственности на объект аренды переходит к арендатору или которые он имеет право выкупить по цене, значительно ниже справедливой стоимости) (п. 28 ФСБУ 25/2018).