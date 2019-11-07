Система видеонаблюдения в офисе: бухучет и налоги

Организация установила в здании систему видеонаблюдения. Стоимость оборудования составила 84 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% — 14 000 руб. На оплату работ по установке и монтажу оборудования мы заплатили 24 000 руб., в том числе НДС ставке 20% — 4 000 руб.

В бухгалтерском учете система видеонаблюдения была отнесена в состав основных средств. Согласно учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

В налоговом учете в соответствии с Классификацией основных средств система видеонаблюдения была включена в четвертую амортизационную группу со сроком полезного использования от пяти до семи лет (код 320.26.30.1 «Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или телевизионная передающая») и для нее был установлен срок службы, равный 80 месяцам.

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете нашей организации операцию по установке система видеонаблюдения?

Бухгалтерский учет

Оборудование, ввод которого в действие возможен только после сборки всех его частей и крепления к несущим конструкциям здания, в целях бухгалтерского учета является оборудованием, требующим монтажа.

Оборудование, требующее монтажа, принимается к учету в оценке, равной договорной стоимости, уплачиваемой продавцу (без учета НДС, подлежащего вычету) (абз. 2, 3 п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).

Смонтированное оборудование принимается к учету в составе основных средств по первоначальной стоимости, сформированной в данном случае исходя из суммы фактических затрат на приобретение оборудования (договорной цены, уплачиваемой продавцу без НДС), затрат, связанных с монтажом оборудования силами подрядной организации (договорной стоимости монтажных работ без учета НДС) (п. п. 4, 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н).

Таким образом, при поступлении в организацию системы видеонаблюдения она приходуется на счет 07 «Оборудование к установке» по фактической себестоимости, равной в данном случае его договорной стоимости (без учета НДС) (Инструкция по применению Плана счетов, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

При передаче оборудования в монтаж его фактическая себестоимость списывается со счета 07 «Оборудование к установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Стоимость монтажных работ отражается также по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

В результате на этом счете сформируется первоначальная стоимость системы видеонаблюдения, которая после окончания монтажных работ и при вводе ее в эксплуатацию переносится на счет 01 «Основные средства».

В вашей ситуации первоначальная стоимость системы видеонаблюдения составляет 90 000 руб. (84 000 руб. — 14 000 руб. 24 000 руб. — 4 000 руб.).

Амортизация

Стоимость объекта ОС погашается посредством начисления амортизации (п. 17 ПБУ 6/01).

Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе начисления амортизации рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п. п. 18, 19 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования объекта ОС устанавливается при принятии его к учету исходя из ожидаемого срока его использования (п. 20 ПБУ 6/01).

При этом, для целей бухгалтерского учета при установлении срока полезного использования объекта основных средств (ОС) организация может руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ N 1).

Таким образом, в бухгалтерском учете организация вправе установить срок полезного использования объекта основных средств, таким же, как и в налоговом учете.

Амортизационные отчисления по оборудованию признаются в бухгалтерском учете расходами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, к которому они относятся (п. п. 5, 8, 16, 18 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Таким образом, сумма начисленной амортизации по оборудованию ежемесячно включается в состав расходов по обычным видам деятельности.

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета (п. 21 ПБУ 6/01).

НДС

После принятия оборудования к учету (на счете 07 «Оборудование к установке») организация вправе принять к вычету НДС, предъявленный продавцом при передаче оборудования.

Вычет производится на основании счета-фактуры продавца, оформленного с соблюдением требований законодательства, при наличии соответствующих первичных документов и при условии, что оборудование предназначено для использования в облагаемых НДС операциях (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

НДС, предъявленный подрядчиком по выполненным работам, организация вправе принять к вычету на основании счета-фактуры, оформленного с соблюдением требований законодательства, и при условии, что смонтированное оборудование предназначено для осуществления облагаемых НДС операций.

Вычет производится после принятия к учету выполненных работ и при наличии соответствующих первичных документов (п. 6 ст. 171, п. п. 5, 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).

Налог на прибыль

В налоговом учете основным средством признается имущество с первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ).

В данном случае первоначальная стоимость системы видеонаблюдения составляет 90 000 руб. (84 000 руб. — 14 000 руб. 24 000 руб. — 4 000 руб.).

Поэтому имущество стоимостью до 100 000 руб. включительно с точки зрения налогового учета не является основным средством.

Таким образом, для целей налогового учета имущество стоимостью 100 000 руб. и менее не является основным средством и не амортизируется. Этот вывод следует из п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ.

В связи с этим имущество стоимостью до 100 000 руб. включительно, можно учесть в составе материальных расходов.

При этом для списания такого актива есть два варианта (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ):

имущество списывается на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию;

имущество списывается на расходы в течение нескольких отчетных периодов с учетом срока его использования.

Какой из этих вариантов выбрать, организация решает самостоятельно.

Выбранный вариант должен быть отражен в учетной политике (Письмо Минфина России от 06.03.2019 N 03-03-07/14527).

Применение ПБУ 18/02

Если организация примет решение списать на налоговые расходы стоимость системы видеонаблюдения в полной сумме в момент ввода ее в эксплуатацию, то необходимо применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

В бухгалтерском учете по системе видеонаблюдения ежемесячно начисляется амортизация, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету.

В налоговом учете в месяце ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию ее стоимость списывается на налоговые расходы единовременно и в полной сумме.

Поэтому в бухгалтерском учете организации на дату ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию образуется вычитаемая временная разница, приводящая к образованию ОНА (п. 11, 14 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»).

Сумма ОНА отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогу на прибыль» и дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» Инструкция по применению Плана счетов).

Погашение вычитаемой временной разницы и ОНА будет производиться ежемесячно по мере начисления бухгалтерской амортизации и отражаться в бухгалтерском учете обратной записью по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 68 «Расчеты по налогу на прибыль» (абз. 2 п. 17 ПБУ 18/02).

Для верного отражения операции по установке системы видеонаблюдения проведем необходимые расчеты:

В налоговом учете в месяце ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию ее стоимость списывается на налоговые расходы единовременно и в полной сумме в размере 90 000 руб.

В бухгалтерском учете расходов нет.

Следовательно, в бухгалтерском учете следует отразить ОНА проводкой Дебет 09 Кредит 68/ОНА на сумму 18 000 руб. (90 000 руб. x 20%).

Далее, в бухгалтерском учете в течение 80 месяцев будет начисляться бухгалтерская амортизация на сумму 1 125 руб. (90 000 руб./80 мес.)

Следовательно, в бухгалтерском учете ежемесячно в течение начисления амортизации следует отразить уменьшение ОНА проводкой Дебет 09 Кредит 68/ОНА на сумму 225 руб. (1 125 руб. x 20%).

С учетом вышеизложенного, в бухгалтерском учете организации операцию по установке системы видеонаблюдения следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ На дату приобретения системы видеонаблюдения и передачи ее в монтаж Приобретена система видеонаблюдения (84 000 руб. — 14 000 руб.) 07 60 70 000 Отгрузочные документы продавца, Акт о приеме (поступлении) оборудования Отражен «входной» НДС 19 60 14 000 Счет-фактура Принят к вычету НДС 68-НДС 19 14 000 Счет-фактура Перечислена оплата продавцу 60 51 84 000 Выписка банка по расчетному счету Оборудование передано в монтаж 08 07 70 000 Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж На дату выполнения монтажных работ по установке системы видеонаблюдения и ввода ее в эксплуатацию Подписан акт выполненных работ по монтажу оборудования (24 000 руб. — 4 000 руб.) 08 60 20 000 Акт приемки-сдачи выполненных работ Отражен «входной» НДС 19 60 4 000 Счет-фактура Принят к вычету НДС 68-НДС 19 4 000 Счет-фактура Перечислены средства организации, осуществлявшей монтаж оборудования 60 51 24 000 Выписка банка по расчетному счету Объект ОС принят к учету (70 000 руб. 20 000 руб.) 01 08 90 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств, Инвентарная карточка учета объекта основных средств Отражено ОНА* (90 000 руб. x 20%) 09 68/ОНА 18 000 Бухгалтерская справка-расчет Ежемесячно в течение начисления амортизации (в течение 80 месяцев) Начислена амортизация (90 000 руб./80 мес.) 20 (26, 44 и др.) 02 1 125 Бухгалтерская справка-расчет Уменьшение ОНА* (1 125 руб. x 20%). 68/ОНА 09 225 Бухгалтерская справка-расчет

*Эти проводки делаются, если организация примет решение списать на налоговые расходы стоимость системы видеонаблюдения в полной сумме в момент ввода ее в эксплуатацию.