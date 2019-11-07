Система видеонаблюдения в офисе: бухучет и налоги

Организация установила в здании систему видеонаблюдения. Стоимость оборудования составила 84 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% — 14 000 руб. На оплату работ по установке и монтажу оборудования мы заплатили 24 000 руб., в том числе НДС ставке 20% — 4 000 руб.
В бухгалтерском учете система видеонаблюдения была отнесена в состав основных средств. Согласно учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
В налоговом учете в соответствии с Классификацией основных средств система видеонаблюдения была включена в четвертую амортизационную группу со сроком полезного использования от пяти до семи лет (код 320.26.30.1 «Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или телевизионная передающая») и для нее был установлен срок службы, равный 80 месяцам.
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете нашей организации операцию по установке система видеонаблюдения?
Бухгалтерский учет
Оборудование, ввод которого в действие возможен только после сборки всех его частей и крепления к несущим конструкциям здания, в целях бухгалтерского учета является оборудованием, требующим монтажа.
Оборудование, требующее монтажа, принимается к учету в оценке, равной договорной стоимости, уплачиваемой продавцу (без учета НДС, подлежащего вычету) (абз. 2, 3 п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).
Смонтированное оборудование принимается к учету в составе основных средств по первоначальной стоимости, сформированной в данном случае исходя из суммы фактических затрат на приобретение оборудования (договорной цены, уплачиваемой продавцу без НДС), затрат, связанных с монтажом оборудования силами подрядной организации (договорной стоимости монтажных работ без учета НДС) (п. п. 4, 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н).
Таким образом, при поступлении в организацию системы видеонаблюдения она приходуется на счет 07 «Оборудование к установке» по фактической себестоимости, равной в данном случае его договорной стоимости (без учета НДС) (Инструкция по применению Плана счетов, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
При передаче оборудования в монтаж его фактическая себестоимость списывается со счета 07 «Оборудование к установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Стоимость монтажных работ отражается также по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В результате на этом счете сформируется первоначальная стоимость системы видеонаблюдения, которая после окончания монтажных работ и при вводе ее в эксплуатацию переносится на счет 01 «Основные средства».
В вашей ситуации первоначальная стоимость системы видеонаблюдения составляет 90 000 руб. (84 000 руб. — 14 000 руб. 24 000 руб. — 4 000 руб.).
Амортизация
Стоимость объекта ОС погашается посредством начисления амортизации (п. 17 ПБУ 6/01).
Годовая сумма амортизационных отчислений при линейном способе начисления амортизации рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п. п. 18, 19 ПБУ 6/01).
Срок полезного использования объекта ОС устанавливается при принятии его к учету исходя из ожидаемого срока его использования (п. 20 ПБУ 6/01).
При этом, для целей бухгалтерского учета при установлении срока полезного использования объекта основных средств (ОС) организация может руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ N 1).
Таким образом, в бухгалтерском учете организация вправе установить срок полезного использования объекта основных средств, таким же, как и в налоговом учете.
Амортизационные отчисления по оборудованию признаются в бухгалтерском учете расходами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, к которому они относятся (п. п. 5, 8, 16, 18 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Таким образом, сумма начисленной амортизации по оборудованию ежемесячно включается в состав расходов по обычным видам деятельности.
Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета (п. 21 ПБУ 6/01).
НДС
После принятия оборудования к учету (на счете 07 «Оборудование к установке») организация вправе принять к вычету НДС, предъявленный продавцом при передаче оборудования.
Вычет производится на основании счета-фактуры продавца, оформленного с соблюдением требований законодательства, при наличии соответствующих первичных документов и при условии, что оборудование предназначено для использования в облагаемых НДС операциях (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).
НДС, предъявленный подрядчиком по выполненным работам, организация вправе принять к вычету на основании счета-фактуры, оформленного с соблюдением требований законодательства, и при условии, что смонтированное оборудование предназначено для осуществления облагаемых НДС операций.
Вычет производится после принятия к учету выполненных работ и при наличии соответствующих первичных документов (п. 6 ст. 171, п. п. 5, 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).
Налог на прибыль
В налоговом учете основным средством признается имущество с первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ).
В данном случае первоначальная стоимость системы видеонаблюдения составляет 90 000 руб. (84 000 руб. — 14 000 руб. 24 000 руб. — 4 000 руб.).
Поэтому имущество стоимостью до 100 000 руб. включительно с точки зрения налогового учета не является основным средством.
Таким образом, для целей налогового учета имущество стоимостью 100 000 руб. и менее не является основным средством и не амортизируется. Этот вывод следует из п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ.
В связи с этим имущество стоимостью до 100 000 руб. включительно, можно учесть в составе материальных расходов.
При этом для списания такого актива есть два варианта (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ):
- имущество списывается на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию;
- имущество списывается на расходы в течение нескольких отчетных периодов с учетом срока его использования.
Какой из этих вариантов выбрать, организация решает самостоятельно.
Выбранный вариант должен быть отражен в учетной политике (Письмо Минфина России от 06.03.2019 N 03-03-07/14527).
Применение ПБУ 18/02
Если организация примет решение списать на налоговые расходы стоимость системы видеонаблюдения в полной сумме в момент ввода ее в эксплуатацию, то необходимо применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
В бухгалтерском учете по системе видеонаблюдения ежемесячно начисляется амортизация, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету.
В налоговом учете в месяце ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию ее стоимость списывается на налоговые расходы единовременно и в полной сумме.
Поэтому в бухгалтерском учете организации на дату ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию образуется вычитаемая временная разница, приводящая к образованию ОНА (п. 11, 14 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»).
Сумма ОНА отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогу на прибыль» и дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» Инструкция по применению Плана счетов).
Погашение вычитаемой временной разницы и ОНА будет производиться ежемесячно по мере начисления бухгалтерской амортизации и отражаться в бухгалтерском учете обратной записью по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 68 «Расчеты по налогу на прибыль» (абз. 2 п. 17 ПБУ 18/02).
Для верного отражения операции по установке системы видеонаблюдения проведем необходимые расчеты:
В налоговом учете в месяце ввода системы видеонаблюдения в эксплуатацию ее стоимость списывается на налоговые расходы единовременно и в полной сумме в размере 90 000 руб.
В бухгалтерском учете расходов нет.
Следовательно, в бухгалтерском учете следует отразить ОНА проводкой Дебет 09 Кредит 68/ОНА на сумму 18 000 руб. (90 000 руб. x 20%).
Далее, в бухгалтерском учете в течение 80 месяцев будет начисляться бухгалтерская амортизация на сумму 1 125 руб. (90 000 руб./80 мес.)
Следовательно, в бухгалтерском учете ежемесячно в течение начисления амортизации следует отразить уменьшение ОНА проводкой Дебет 09 Кредит 68/ОНА на сумму 225 руб. (1 125 руб. x 20%).
С учетом вышеизложенного, в бухгалтерском учете организации операцию по установке системы видеонаблюдения следует отразить следующим образом:
Содержание операций
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Первичный документ
На дату приобретения системы видеонаблюдения и передачи ее в монтаж
Приобретена система видеонаблюдения
(84 000 руб. — 14 000 руб.)
07
60
70 000
Отгрузочные документы продавца, Акт о приеме (поступлении) оборудования
Отражен «входной» НДС
19
60
14 000
Счет-фактура
Принят к вычету НДС
68-НДС
19
14 000
Счет-фактура
Перечислена оплата продавцу
60
51
84 000
Выписка банка по расчетному счету
Оборудование передано в монтаж
08
07
70 000
Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж
На дату выполнения монтажных работ по установке системы видеонаблюдения и ввода ее в эксплуатацию
Подписан акт выполненных работ по монтажу оборудования
(24 000 руб. — 4 000 руб.)
08
60
20 000
Акт приемки-сдачи выполненных работ
Отражен «входной» НДС
19
60
4 000
Счет-фактура
Принят к вычету НДС
68-НДС
19
4 000
Счет-фактура
Перечислены средства организации, осуществлявшей монтаж оборудования
60
51
24 000
Выписка банка по расчетному счету
Объект ОС принят к учету
(70 000 руб. 20 000 руб.)
01
08
90 000
Акт о приеме-передаче объекта основных средств, Инвентарная карточка учета объекта основных средств
Отражено ОНА*
(90 000 руб. x 20%)
09
68/ОНА
18 000
Бухгалтерская справка-расчет
Ежемесячно в течение начисления амортизации (в течение 80 месяцев)
Начислена амортизация
(90 000 руб./80 мес.)
20
(26,
44 и др.)
02
1 125
Бухгалтерская справка-расчет
Уменьшение ОНА* (1 125 руб. x 20%).
68/ОНА
09
225
Бухгалтерская справка-расчет
*Эти проводки делаются, если организация примет решение списать на налоговые расходы стоимость системы видеонаблюдения в полной сумме в момент ввода ее в эксплуатацию.
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