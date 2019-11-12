Как выбрать и начать работать с онлайн-кассой

Для тех, кому придется столкнуться с ККТ впервые.

Расскажем, как обстоят дела в текущий момент, как выбрать кассовый аппарат, какие есть нюансы и как начать работать с онлайн-ККТ.

Инструкции по настройке и использованию 1С — в нашей специальной рубрике.