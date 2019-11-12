Как выбрать и начать работать с онлайн-кассой

А так можно было? вроде взрослый мужчина, сотрудник серьезной организации, а туда же " мальчишеч...
Сейчас должны набежать пятнадцатирублёвые с кукареканьем, про вброс, фейк, заказуху и как у нас н...
Эффективная ставка страховых взносов в ИТ-индустрии сильно ниже из-за высоких зарплат и предельно...
Хорошая статья... Давно очень про это твержу, что налоги у нас ооочень большие и несправедливые, ...
А у вас, стесняюсь спросить, годовой доход более миллиона? Зачем тогда вообще читаете подобные ст...
Вот я обращалась. Работодатель по исполнительному листу должен был мне много много денег. Не смог...
сферический конь в вакууме @blogkadrovika права может не на 100 но сильно - зачастую именно ...
Вообще в нашем Ашане морковь стоит дороже бананов. Причины такого явления мне непонятны.... но в...
пишут же - сейчас за дело взялся Борис Титов.
Профессионализм "по новому" заключается в том, что бы пытаться продать профессиональному сообщест...
Конечно, вы правы..... мы с вами только тут и остались.... убогие...
Если ЭДО станет повсеместно обязательным тогда да, а так смысла говорить про это точно нет, тем б...
нет у нас тоже самое подключили ЭДО и минимальное число контрагентов в принципе знают и понимают,...
не работает это так - со сбоями в ИНФС и поиском с кого бы урвать запросы, требования и т...
в лодке не только Вы, для них и новость.
(с) ТК РФ Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков...
"Клерковцы", вот это называется реальный отзыв! bodya_mih YT, напишите пожалуйста, полученную инф...
Я конечно не люблю Контур, но в данном случае это скорее всего "заскоки" местных "партнеров". Мож...
Я конечно дико извиняюсь за столь дерзкий вопрос к автору сей статьи, но простите, что то за 4 ме...
А в один прекрасный момент вам позвонит менеджер с Контура и заявит: чтобы вы смогли отправлять с...
Можно ли работнику взять день в счет отпуска, если он отработал менее полугода (право на отпуск е...
Условия перехода с ЕНВД на УСН, одинаковы что для аптек, что для розничного магазина. Так что, по...
Да достаточно просто. Нужно таких акционеров самих привлекать за мошенничество....
Вернуться к налогу на яйца.Есть дети - плати на алименты. Нет детей - плати налог на бездетность....
Правило любого кризиса - богатые становятся только богаче, бедные еще беднее. ...
А вот теткам, которые ни дня не работали, живя на мужниной шее, почему-то платят пенсию по утере ...
Ну так есть их просто некому - население же сокращается!...
И нефиг всем подряд плодиться, планета не резиновая!
Многие женщины вообще без алиментов детей растят, считаете себя чем-то лучше их? Не смогла найти ...
У нас вообще размер зарплаты плавающий - растет выручка, растет зарплата, падает выручка, падает ...
Говорят юристы,что можно,надо посмотреть)
Есть еще одна фишка: налоговая через 3 месяца после выдачи акта о выездной проверке, вприпрыжку б...
Я прошла. Двоякое впечатление: вроде бы всё по делу, но самая основа основ. Авторского ничего не ...
"Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в рассматриваемой сфере, не содержит п...