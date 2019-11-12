Как заработать на маркетплейсах стартапу из региона

Несмотря на растущую популярность маркетплейсов, владельцы микро- и малых компаний часто не рассматривают для себя такой вариант, считая, что еще слишком рано и нужно подрасти.

По каким критериям выбирать маркетплейс и в чем плюсы и минусы Alibaba, Rakuten и «Беру!».

Зачем малому бизнесу маркетплейсы?

Бизнес всегда выбирает каналы продаж исходя из того, где находятся клиенты. Самостоятельная логистика на такое дальнее расстояние может стать серьезной преградой из-за ее дорогой себестоимости и высоких рисков порчи товара. Поэтому не все магазины готовы сотрудничать с удаленными регионами.

А вот маркетплейсы — другое дело. У многих площадок есть собственный склад, службы доставки и поддержки клиентов, кол-центры и другие удобные сервисы. Покупатель из любой точки земного шара может приобрести нужный товар, а за логистику несет ответственность маркетплейс.

Чтобы сократить издержки

Конечно, на маркетплейсах довольно высокая конкуренция между производителями. Но вести собственный сайт и доставлять в розницу — гораздо дороже, чем заниматься только продвижением продукции.

К тому же на маркетплейсе производитель получает новые возможности для продвижения своего продукта.

Как выбрать маркетплейс?

Нужно ориентироваться на доступность маркетплейса, цену сотрудничества, возможность хранения продукции на складе, качество доставки, маркетинговую поддержку и другие удобные сервисы для продавцов и покупателей.

Я успела опробовать несколько популярных российских площадок, среди них Ozon и «Беру!». Планирую запускать продажи на Wildberries.

Ozon удобен тем, что берет комиссию с товара и переводит оставшуюся сумму на указанный счет 2 раза в месяц. Продавцы самостоятельно выставляют цены за свой товар, все расчеты ведутся прозрачно, и их легко отследить из личного кабинета. Для новичка — это то, что нужно. Кроме того, маркетплейс берет на себя все вопросы по логистике: от хранения на складе до доставки покупателю.

У «Беру!» тоже есть ряд достоинств: например перечисление платежа продавцу на следующий день после оплаты товара покупателем, программа лояльности и контроль логистики. Но в моем случае на этой площадке были крайне низкие продажи, по сравнению с Ozon, за тот же временной период.

Можно обратиться к региональным площадкам, но если есть возможность, то лучше сразу подумать о федеральных маркетплейсах. Там и аудитория, и рекламные возможности шире, а также сервис более высокого уровня.

Чеклист: о чем не забыть на старте продаж на маркетплейсе?

Проведите маркетинговый анализ. Определите спрос и активность целевой аудитории. Продумайте вопрос о международной сертификации своего товара. Отдельно внимательно отнеситесь к регистрации бренда на территории страны, где вы планируете работать. Узнайте, как формируется ценообразование на площадке.В конечную стоимость товара входит доставка и связанные с ней издержки? Нужно понимать, какая наценка будет у продукции, насколько выгодно потребителям будет ее купить. Заранее решите вопрос с оплатой налогов. Нужно четко определить, кто будет вести отчетность и каким образом. Можно пойти в специализированную компанию или к бухгалтеру, который сможет ответить на вопросы о валютном обороте. Локализуйте продукцию для конечного потребителя (от собственного сайта до каталогов). Это банальные моменты, но о них зачастую вспоминают в последний момент. Например, для экспорта варенья мы перевели все описание товаров на 5 языков. Подумайте, что может пригодиться именно вам. Создайте правильную визуализацию товара. Клиенты покупают продукцию глазами, поэтому важно подготовить как качественные фотографии, так и продающий текст. Если есть возможность снять видео (не забыв локализовать) — тоже будет плюсом. Определите способы продвижения. Размещение продукции на маркетплейсе — еще не гарантия продаж. Прежде чем заплатить регистрационный сбор, подумайте, через какие каналы вы будете привлекать аудиторию. Если затраты будут дороже регистрационного взноса, то стоит пересмотреть приоритеты. Определите оптимальный способ доставки — для себя и покупателей. Этим будет заниматься ваша компания, сервис на маркетплейсе или сторонняя служба доставки? Можно заказать свой товар, чтобы протестировать качество оказанной услуги. Настройте личный кабинет. Практически у всех площадок интуитивно понятная система управления для продавцов. У Ozon даже есть экстренная техподдержка в мессенджерах. Помните, что на зарубежных сайтах основной язык для коммуникации — чаще всего английский.

Полную версию читайте в источнике: Журнал Inc