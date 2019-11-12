Как заработать на маркетплейсах стартапу из региона

Несмотря на растущую популярность маркетплейсов, владельцы микро- и малых компаний часто не рассматривают для себя такой вариант, считая, что еще слишком рано и нужно подрасти.
По каким критериям выбирать маркетплейс и в чем плюсы и минусы Alibaba, Rakuten и «Беру!».
Зачем малому бизнесу маркетплейсы?Чтобы расширить географическое присутствие
Бизнес всегда выбирает каналы продаж исходя из того, где находятся клиенты. Самостоятельная логистика на такое дальнее расстояние может стать серьезной преградой из-за ее дорогой себестоимости и высоких рисков порчи товара. Поэтому не все магазины готовы сотрудничать с удаленными регионами.
А вот маркетплейсы — другое дело. У многих площадок есть собственный склад, службы доставки и поддержки клиентов, кол-центры и другие удобные сервисы. Покупатель из любой точки земного шара может приобрести нужный товар, а за логистику несет ответственность маркетплейс.
Чтобы сократить издержки
Конечно, на маркетплейсах довольно высокая конкуренция между производителями. Но вести собственный сайт и доставлять в розницу — гораздо дороже, чем заниматься только продвижением продукции.
К тому же на маркетплейсе производитель получает новые возможности для продвижения своего продукта.
Как выбрать маркетплейс?Нужно ориентироваться на доступность маркетплейса, цену сотрудничества, возможность хранения продукции на складе, качество доставки, маркетинговую поддержку и другие удобные сервисы для продавцов и покупателей.
Я успела опробовать несколько популярных российских площадок, среди них Ozon и «Беру!». Планирую запускать продажи на Wildberries.
Ozon удобен тем, что берет комиссию с товара и переводит оставшуюся сумму на указанный счет 2 раза в месяц. Продавцы самостоятельно выставляют цены за свой товар, все расчеты ведутся прозрачно, и их легко отследить из личного кабинета. Для новичка — это то, что нужно. Кроме того, маркетплейс берет на себя все вопросы по логистике: от хранения на складе до доставки покупателю.
У «Беру!» тоже есть ряд достоинств: например перечисление платежа продавцу на следующий день после оплаты товара покупателем, программа лояльности и контроль логистики. Но в моем случае на этой площадке были крайне низкие продажи, по сравнению с Ozon, за тот же временной период.
Можно обратиться к региональным площадкам, но если есть возможность, то лучше сразу подумать о федеральных маркетплейсах. Там и аудитория, и рекламные возможности шире, а также сервис более высокого уровня.
Чеклист: о чем не забыть на старте продаж на маркетплейсе?
- Проведите маркетинговый анализ. Определите спрос и активность целевой аудитории.
- Продумайте вопрос о международной сертификации своего товара. Отдельно внимательно отнеситесь к регистрации бренда на территории страны, где вы планируете работать.
- Узнайте, как формируется ценообразование на площадке.В конечную стоимость товара входит доставка и связанные с ней издержки? Нужно понимать, какая наценка будет у продукции, насколько выгодно потребителям будет ее купить.
- Заранее решите вопрос с оплатой налогов. Нужно четко определить, кто будет вести отчетность и каким образом. Можно пойти в специализированную компанию или к бухгалтеру, который сможет ответить на вопросы о валютном обороте.
- Локализуйте продукцию для конечного потребителя (от собственного сайта до каталогов). Это банальные моменты, но о них зачастую вспоминают в последний момент. Например, для экспорта варенья мы перевели все описание товаров на 5 языков. Подумайте, что может пригодиться именно вам.
- Создайте правильную визуализацию товара. Клиенты покупают продукцию глазами, поэтому важно подготовить как качественные фотографии, так и продающий текст. Если есть возможность снять видео (не забыв локализовать) — тоже будет плюсом.
- Определите способы продвижения. Размещение продукции на маркетплейсе — еще не гарантия продаж. Прежде чем заплатить регистрационный сбор, подумайте, через какие каналы вы будете привлекать аудиторию. Если затраты будут дороже регистрационного взноса, то стоит пересмотреть приоритеты.
- Определите оптимальный способ доставки — для себя и покупателей. Этим будет заниматься ваша компания, сервис на маркетплейсе или сторонняя служба доставки? Можно заказать свой товар, чтобы протестировать качество оказанной услуги.
- Настройте личный кабинет. Практически у всех площадок интуитивно понятная система управления для продавцов. У Ozon даже есть экстренная техподдержка в мессенджерах. Помните, что на зарубежных сайтах основной язык для коммуникации — чаще всего английский.
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