Как вернуть страховку, навязанную с кредитом или займом

Нередки случаи, когда клиенты микрофинансовых организаций вместе с займом получают дополнительные услуги. Некоторые МФО, не спрашивая согласия заемщика, включают в договор продукты, не связанные с займом, но повышающие итоговую сумму. Результат — растущее число жалоб в надзорные организации. Заемщики спрашивают: «Навязали страховку по кредиту, как вернуть?».

Страховка в микрозаймах: как работает принуждение

Несмотря на то что согласно части 3 статьи 16 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» перед организациями установлена обязанность получить согласие на услугу еще до заключения договора, многие этот закон нарушают.

Услуги, в которых заемщик не заинтересован, могут быть навязаны ему разными способами:

под предлогом обязательной страховки, без которой в займе будет отказано;

манипуляцией с вниманием клиента, когда он подписывает договор, не зная, что в нем перечислены дополнительные услуги;

нередко операторы кол-центра или менеджеры дают понять, что согласие на определенную страховку будет способствовать одобрению заявки.

Как вернуть страховку по займу

Если клиента вынудили оформить страховку, деньги можно вернуть по закону. Для этого нужно позвонить на горячую линию страховой компании, указанной в договоре, и уточнить, где скачать образец заявления на возврат средств. Обычно форма этого документа находится на сайте страховщика.

К заполненному заявлению нужно приложить ксерокопии паспорта, кредитного договора и договора страхования. После этого пакет документов требуется отправить заказным письмом на адрес страховой компании.

Как отказаться от страховки в микрозайме

При оформлении онлайн-займов данные услуги по умолчанию включены, и клиент, не обратив на них внимания и не сняв «галочки», автоматически подключает их.

Данная практика введена искусственно и никоим образом не коррелируется с качеством клиента как потенциального заемщика, считает Алексей Федосеев, член Совета СРО «Единство» и управляющий ООО МКК «Касса № 1».

«Клиенты не то что могут, они должны отказываться от любых навязанных услуг. В данное время на рынке существует огромное количество кредитных организаций, и найти и выбрать ту, которая готова предоставить заемные средства без допплатежей, не составляет особого труда. Как правило, кредиторы мотивируют оформление допуслуг через снижение процентной ставки, но снижение ставки незначительно, а переплата за счет допуслуг с лихвой превышает ту выгоду, которая предлагается».

Согласно Указанию № 4500-У ЦБ РФ от 21.08.2017, отказ от страховки при микрозаймах необходимо отправить в течение 14 календарных дней после оформления договора займа. Дата поступления соответствующего заявления в страховую компанию учитывается по почтовому штемпелю.

Если услуга страхования навязывается, нужно действовать. Можно написать жалобу и отправить в одну из уполномоченных организаций: СРО, ЦБ РФ, Роспотребнадзор, финансовому омбудсмену, Роскомнадзор.

Как правило, регулирующие органы реагируют на массовые жалобы клиентов и результатом становятся ограничения для кредитных организаций и улучшение условий для заемщиков.

Что думает ЦБ по поводу дополнительных услуг

До МФО доводятся рекомендации и положительные практики предоставления дополнительных услуг, отметили порталу Zaim.com представители регулятора. В частности, рекомендуется исключать автоматическое проставление «галочек» о согласии на дополнительные услуги, оформлять отдельное заявление на дополнительные услуги, устанавливать «период охлаждения» на все дополнительные услуги и более 14 дней для договора страхования, принимать к рассмотрению обращения заявителей по вопросам заключенного посредством МФО договора на предоставление услуг третьими лицами (режим «одного окна»), в том числе обращения, связанные с отказом от заключения таких договоров.

Банк России рекомендует внимательно изучать договор и все приложения к нему. Документы могут насчитывать несколько десятков страниц, но когда речь идет о деньгах, не стоит торопиться. Перед тем как ставить подпись, лучше внимательно изучить договор дома.

Подписывать договор следует только в том случае, если все его положения понятны и не вызывают вопросов. Если что-то остается неясным, не нужно стесняться уточнять информацию у консультанта. Задавайте вопросы и требуйте разъяснений до тех пор, пока все вопросы не будут сняты.

Заемщикам также нужно помнить о праве отказаться от ненужной страховки и вернуть уплаченные деньги — полностью или частично — в «период охлаждения», который длится как минимум 14 дней.