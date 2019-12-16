Практические рекомендации по выходы из конфликтной ситуации.

На практике часто встречаются ситуации, когда генеральный директор организации требует от главного бухгалтера поступить так-то и так-то.

Отметим, что, как правило, разногласия между главным бухгалтером и руководителем компании возникают, прежде всего, в отношении принятия к учету данных первичного документа либо по вопросу формирования бухгалтерской или налоговой отчетности.

При этом главный бухгалтер, не согласный с руководителем предприятия по тому или иному вопросу, объясняет ему, что есть налоговые риски при осуществлении и отражении в учете и отчетности тех или иных операций.

Но руководитель фирмы, невзирая на предупреждение главного бухгалтера, настаивает на своем и грозит главному бухгалтеру применением санкций вплоть до увольнения в случае неисполнения своих указаний.

Обсудим, как действовать главному бухгалтеру, который не согласен с решениями генерального директора.

Регулирования спорных ситуаций и действующее законодательство

Главный бухгалтер в своей работе обязан руководствоваться тремя запретами.

В силу закона не допускаются:

«принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок» (ч. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ);

«пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета» (ч. 2 ст. 10 Закона № 402-ФЗ);

«ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета» (ч. 2 ст. 10 Закона № 402-ФЗ).

Отметим, что обойти эти запреты можно по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию и за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период (п.п. 1, 2 ч. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ).

То есть, при наличии письменного распоряжения руководителя на оформление спорной операции ответственность с главного бухгалтера будет снята, поскольку именно руководитель единолично несет ответственность за достоверность отражения финансового положения, финансового результата, движения денежных средств и другой информации.

Данная точка зрения подтверждается арбитражной практикой.

Так в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24.10.06 г. № 18 сделан вывод: в случае, если имели место разногласия между руководителем организации и главным бухгалтером, действия которого были санкционированы письменным распоряжениям руководителя, то ответственность за выявленные правонарушения будет возложена на руководителя предприятия.

Уголовной ответственности не избежать

Согласно положениям статьи 42 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

Преступления, за которые грозит уголовная ответственность для главного бухгалтера, относятся к сфере экономической деятельности.

Уголовные дела в отношении главного бухгалтера могут возбуждаться по следующим видам нарушений:

уклонение от уплаты налоговых платежей и страховых взносов (ст. 199 УК РФ);

неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ);

уклонение от уплаты взносов на социальное страхование (ст. 199.4 УК РФ);

фальсификация финансовых документов и отчетности (ст. 172.1 УК РФ);

иные виды уголовных проступков.

Напротив — неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Таким образом, письменное распоряжение директора не избавит главного бухгалтера от уголовного наказания.

Поэтому в такой ситуации наш совет: разумнее уволиться — чтобы не оказаться в составе группы лиц, действующих по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Регламент разрешения конфликтных ситуаций

Порядок взаимодействия главного бухгалтера с руководителем в случае разногласий может быть отражен в локальных нормативных правовых актах предприятия или прописан в учетной политикой организации.

Допустимо закрепить его в одном из документов, характеризующих права и обязанности главного бухгалтера, — в должностной инструкции либо в трудовом договоре.

В установлении такого регламента в первую очередь должен быть заинтересован сам главный бухгалтер.

Алгоритм действий главного бухгалтера, который не согласен с решениями генерального директора

Итак, если главный бухгалтер против отражения в учете тех или иных операций, то от руководителя компании нужно получить письменное распоряжение сделать это.

Для этого главному бухгалтеру необходимо составить служебную (докладную) записку на имя генерального директора, в которой следует отразить свое мнение по спорной ситуации и получить от генерального директора приказ на проведение в учете спорной хозяйственной операции.

В этом документе следует обстоятельно изложить возражения, аргументировать свою точку зрения, а также привести верное решение по выходу из сложившейся ситуации.

Таким образом, в служебной записке последовательно указывается следующая информация:

причина написания записки;

проблемы, которые могут возникнуть;

негативное отношение главбуха к решению поставленной задачи в предложенном варианте;

свой вариант (если таковой имеется).

Такой документ докажет, что вина главного бухгалтера в совершении правонарушения отсутствует.

В этом случае ответственность несет только директор (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее — Закон N 402-ФЗ).

Если письменное распоряжение директора получить не представляется возможным

Когда письменные распоряжения начальства отсутствуют, а настаивать на их оформлении проблематично, то главный бухгалтер может обезопасить себя, предприняв следующие шаги:

написать на адрес руководителя служебную записку с учетом вышеуказанных рекомендаций по ее составлению;

официально передать секретарю предприятия с фиксацией входящего номера. Этот шаг необходимо сделать, для того чтобы такая записка имела какую-нибудь юридическую силу.

Впоследствии правильно составленная записка, если и не освободит от ответственности главного бухгалтера полностью, но, безусловно, послужит смягчающим обстоятельством.

Пример Служебной записки Генеральному директору _____________________(Ф.И.О.) ____________________________ (название организации) От Главного бухгалтера ____________________(Ф.И.О.) Служебная записка Довожу до Вашего сведения, то такая-то операция (описывается ситуация) не подлежит отражению в учете по следующим причинам (указываются причины). Данное мнение подтверждается арбитражной практикой (приводятся постановления судов). Таким образом, при отражении указанной операции возникают риски предъявления претензий со стороны налоговой инспекции. В соответствии с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» прошу дать письменное распоряжение по отражению в учете вышеуказанной операции. Напоминаю, что в данном случае руководитель экономического субъекта единолично несет ответственность за отраженную по такому распоряжению операцию. Для решения проблемы предлагаю предпринять следующие действия (указывается вариант решения задачи). «______» _______ 2017г. /____________/______________

Так как главный бухгалтер действует в соответствии с законом и предупреждает о возможных рисках генерального директора, то генеральный директор имеет возможность прислушаться к мнению главного бухгалтера и принять взвешенное решение без применения санкций к главному бухгалтеру.