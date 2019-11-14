Арифметика дробления: когда налоговики выиграют дело

Тема дробления бизнеса не новая, но при этом на практике часто возникают спорные вопросы. На сегодняшний день практика «раскрытия» схем дробления на месте стоит, чаще всего суды встают на сторону налогового органа, но бывает и наоборот. Рассмотрим нестандартный кейс по делу А40-21352/2018про схему дробления бизнеса, целью которой было именно занижение налоговой базы, а не соответствующее структурирование для оптимизации денежных потоков.

В случае, который мы рассмотрим, суды первой и апелляционной инстанции сначала встали на сторону налогоплательщика, но кассация решила по иному и отправила дело на новое рассмотрение, указав на ошибки судов первой и апелляционной инстанции.

Рассмотрим следующую ситуацию:

Между ООО «Ягуар Ленд Ровер» и автосалоном был заключен дилерский договор. Бизнес автосалона (ОАО «ТК Артекс») по продаже автомобилей известной марки разделен на несколько юридических лиц, находящихся соответственно на разных системах налогообложения. Разделение было по следующему принципу:

Торговля автомобилями по дилерскому договору и обслуживание автомобилей этой марки на ОСН (ОАО ТК «Артекс»);

Техническое обслуживание других марок автомобилей на ЕНВД (ООО «Артекс»);

Кузовной ремонт других марок на ЕНВД (ООО «Артекс Сервис»).

Соответственно суть схемы — изпользование преимуществ низконалогового режима ЕНВД в целях оптимизации налогообложения по налогу на прибыль.

Итак, рассмотрим более подробно нашу ситуацию.

В суде первой инстанции налоговым органом отстаивался основной довод о том, что юридические лица являются взаимозависимыми, созданы формально для целей переноса части прибыли на субъекты, испульзующие в качестве режима ЕНВД.

Помимо этого, налоговым органом, в подтверждение своей позиции было также указано, что:

Во-первых , отсутствует деловая цель разделения организаций;

, отсутствует деловая цель разделения организаций; Во-вторых , один IP-адрес у всех юридических лиц;

, один IP-адрес у всех юридических лиц; В-третьих , единый телефонный номер для все юридических лиц;

, единый телефонный номер для все юридических лиц; В-четвертых ,использование одной вывески на здании автосалона;

,использование одной вывески на здании автосалона; В-пятых , ремонтные зоны организационно не разделены и находятся в одном помещении;

, ремонтные зоны организационно не разделены и находятся в одном помещении; В-шестых, единый сайт для все юридических лиц;

, показания работников автосалона.

В общем-то ничего нового, стандартные доводы, которые встречаются при рассмотрении подобных дел. И про IP-адреса, и про единый нормер телефона доводы проверяющих кочуют из решения в решение.

Между тем, суд первой инстанции не поддержал доводы налогового оргна и встал на сторону налогоплательщика. При этом, отдельно обратим внмиание на следующие моменты:

Цель подобного структурировани состояла в том, что создание самостоятельных юридических лиц позволило собственникам бизнеса налогоплательщика уменьшить предпринимательские риски при возникновении неблагоприятных для бизнеса последствий: возможные претензии из споров с потребителями в части продукции, отличной от марок Jaguar и Land Rover и приостановление деятельности по решению государственных органов.

Также обращалось внимание на то, что ранее проведенные ВНП и аудиторские заключения не выявили получение необоснованной налоговой выгоды от такого построения бизнеса.

Вменяемая проверяющим органом налоговая выгода составляет примерно 1% дохода от реальной экономической деятельности налогоплательщика. Налоговая выгода налогоплательщака от операций с ООО «Артекс Сервис» и ООО «Артекс» находится в пределах погрешности и ни в коем случае не является главной или преимущественной целью.

Совпадение IP-адресов объясняется техническими особенностями. IP-адрес принадлежит основному абоненту (собственнику здания). В свою очередь MAC адреса не устанавливались. У ОАО «ТК Артекс» было несколько абонентских линий, телефонных станций, автоматические секретари на несколько линий. В связи с чем ОАО «ТК Артекс» могло предоставить и предоставляло ООО «Артекс» и ООО «Артекс Сервис» самостоятельные выделенные абонентские линии на предоставленном номере телефона.

Также суд указал следующие: Сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение ЕНВД данными лицами, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.

Позиция суда, принявшего сторону налогоплательщика, имеет вполне здравый смысл. И смысл этого прежде всего в фактуре отношений юридических лиц в группе и сути предпринимательской деятельности. Так, основа отношений — это прежде всего диллерский договор с официальным диллером, при том, что наш налогоплательщик не ограичивался реализацией ранее указанных марок автомобилей, но осуществлял сопутствующие виды деятельности, в частности, ремонт и техническое обслуживание и других марок автомобилей.

Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

А далее ход событий меняется уже в пользу налогового органа. Арбитражный суд Московского округа, в Постановлении от 09.10.2019 делает вывод о несоответствии выводов судов нижестоящих судебных инстанций фактическим обстоятельствам дела. Постановление кассационного суда достаточно емкое и составляет 34 страницы. Подробно описывать выводы кассационного суда я не буду, а лишь остановлюсь на ключевых:

1) Учредителем ООО «Артекс Сервис» является Тимаева А.С, учредителями ООО «Артеке» являлись ОАО «ТК «Артекс» и Тимаева А.С, которая в свою очередь является супругой Тимаева Б.З., являющегося 100% акционером ОАО «ТК «Артекс».

И вот, сразу видим несостоятельность довода про уменьшение предпринимательских рисков при возникновении неблагоприятных для бизнеса последствий, например, из-за претенизии какого-нибудь владельца автомобиля отличной от продаваемых в автосалоне марок.

2) ОАО «ТК «Артекс» является основным (98%) поставщиком запчастей, а также единственным арендодателем помещений и оборудования в адрес ООО «Артекс» и ООО «Артекс сервис».

3) Фактическое управление деятельностью, а также контроль за бухгалтерской отчетностью и движением денежных средств на счетах ОАО «ТК «Артекс», ООО «Артекс», ООО «Артекс Сервис» осуществлялось одними лицами — сотрудниками ОАО «ТК «Артекс».

А это уже классика жанра при раскрутке любой схемы дробления.

4) В ходе налоговой проверки установлено, что между заявителем и взаимозависимыми лицами с момента их регистрации систематически происходит распределение финансовых ресурсов как в форме займов, так и выплат дивидендов учредителям.

Переток денежных средств внутри групп дело конечно обычное и в принципе криминала тут никакого нет, но как косвенное доказательство фактического единства деятельности будет являться весомым аргументом.

5) ОАО «ТК «Артекс» фактически несло расходы за свои структурные подразделения ООО «Артекс» и ООО «Артекс Сервис». В качестве примера, ОАО «ТК «Артекс» несло расходы за обучение сотрудников ООО «Артекс» и ООО «Артекс Сервис».

Интересно, а чем думал бухгалтер и собственники бизнеса.

6) Налоговому органу удалось обратить внимание кассационного суда на то, что операции по перечислению денежных средств, поступивших на счета ОАО «ТК Артекс», ООО «Артекс» и ООО «Артекс Сервис», осуществлялись с одного компьютера. В материалах дела имелась информация, полученная от банков. Также в подтверждение данной позиции от ООО «Такском» представлены IP-адреса, которыми пользовались компании при отправке документов.

Теперь думаю стоит забыть об ООО «Такском», как о надежном контрагенте.

7) И другие доводы, которые в свокупности позволили кассационному суду придти к иному выводы нежели суды первой и апелляционной инстанции. Выводы например, про наряд-заказы, про допросы свидетелей и так далее.

При этом, суд кассационной инстанции указал: При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований норм арбитражного процессуального закона, определить применимое к настоящему спору право, после чего разрешить спор с применением норм права, регулирующих правоотношения сторон, исходя из предмета и оснований заявления и возражений относительно заявления.

Подытоживая судебный акт кассационного суда хотелось бы отметить, что неужели собственники бизнеса не могли предусмотреть такой негативный вариант развития событий. Для понимания, обороты данной группы компаний составляют примерно 10 миллиардов рублей. Три отдельных компьютера и разные операторы для передачи отчетности, а также счета в разных банках, значительно бы усложнили налоговому органу процесс доказывания.

По своей сути данная схема дробления с трудом тянет на многоходовое структурирование бизнеса, так как на лицо согласованность действий в рамках деятельности названной выше группы юридических лиц, но тем не менее очень симпатизирует мнение суда первой инстанции, что само по себе применение специального налогового режима в форме ЕНВД нельзя отнести к получению необоснованной налоговой выгоды. При всем сказанном остается только надеяться, что в последующем налогоплательщики будут меньше совершать подобных ошибок.