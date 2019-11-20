На практике часто встречаются ситуации, когда сотруднику организации выдаются денежные средства под отчет на покупку того или иного товара для нужд предприятия.

Это может быть недорогая оргтехника, хозяйственный инвентарь, продукты питания, предназначенные для представительских расходов.

При этом не редко, подотчетное лицо покупает товары за счет своих личных накопленных бонусов.

И у бухгалтерии возникает множество вопросов:

как документально оформить такую операцию?

как следует квалифицировать бонусы?

как провести покупку в бухгалтерском учете?

можно ли учесть в налоговых расходах всю сумму покупки, включая бонусы?

Ответам на эти вопросы посвящена наша статья.

Квалификация бонусов

Маркетологи торговых компаний не устают придумывать все новые и новые способы борьбы за клиента для привлечения и удержания розничных покупателей.

Так, на практике покупателям предоставляются различные привилегии, на на которые клиент может рассчитывать после того, как совершил покупку.

Магазины в своей работе применяют множество форм такого поощрения.

К маркетинговым ходам относятся операции по начислению баллов на счет пользователя или на его карточку (например, интернет-магазины «Озон», «М-видео», «Эльдорадо», «Оби»), или операции по выдаче покупателям различных наклеек или купонов, дающих право на бесплатное получение товара, или покупку его по сниженной цене (например, торговые сети «Лента», «Седьмой континент», «Пятерочка», «Перекресток»).

Суть у всех перечисленных и других аналогичных вариантов одна: это своеобразная форма скидки или премии покупателю, которая может достигать даже 100% от стоимости товара.

Разница заключается лишь в способе ее предоставления.

В случае с баллами, купонами и наклейками эта скидка предоставляется на последующие покупки, которые совершит покупатель.

Порядок оформления кассового чека

Кассовый чек должен содержать ряд обязательных реквизитов.

Их перечень определен п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ. В этом перечне, помимо прочего, упомянута цена (стоимость) с учетом скидок и наценок.

Таким образом, в случае, когда товар продается со скидкой на сумму бонусных баллов, в кассовом чеке должна быть указана цена товара с учетом скидки (баллов).

При этом следует учитывать, что согласно п. 7 названной статьи кассовый чек может содержать реквизиты, не указанные в п. 1, с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты.

Следовательно, пользователь ККТ при расчетах с использованием скидки в виде баллов дополнительно для покупателя может указать на кассовом чеке количество баллов и их стоимостный эквивалент (Письмо ФНС России от 26.09.2017 N ЕД-3-20/6387@).

Учет бонусных баллов

По нашему мнению, организация не имеет оснований для возмещения работнику накопленных личных бонусных балов.

Если же руководство несмотря ни на что примет решение компенсировать полную стоимость товара, то с части стоимости товара, оплаченной бонусами, придется удержать НДФЛ, начислить страховые взносы и не учитывать это возмещение в «прибыльных» расходах.

Кроме этого, получается, что работник таким вот нестандартным способом фактически обналичивает свои накопленные бонусы, что не предусмотрено нормами действующего законодательства.

С учетом изложенной позиции, покупку подотчетным лицом за счет бонусов следует отражать в учете следующим образом:

Бухгалтерский учет

В общем случае приобретенные хозяйственные товары принимаются к учету в качестве МПЗ по фактической себестоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (п. п. 2, 5, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н).

Фактической себестоимостью, по которой товары принимаются к бухгалтерскому учету, признается стоимость оплаченного товара, то есть цена товара за вычетом бонусных баллов.

Если НДС по приобретенным хозяйственным товарам не принимается организацией к вычету (т.е. является невозмещаемым налогом), фактической себестоимостью, по которой товары принимаются к учету, признается цена, уплаченная продавцу с учетом НДС (абз. 3, 6 п. 6 ПБУ 5/01).

На дату передачи указанных МПЗ для использования в хозяйственных целях их фактическая себестоимость признается расходом по обычным видам деятельности (п. п. 5, 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, п. п. 90, 93 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н).

Бухгалтерские записи по отражению в учете выдачи денежных средств работнику под отчет для приобретения товаров для хозяйственных нужд, а также принятию к учету приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ) и их передаче для использования производятся в порядке, установленном Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

НДС

По общему правилу суммы НДС, уплаченные организацией при приобретении товаров, которые предназначены для использования в облагаемых НДС операциях, подлежат налоговым вычетам после принятия товаров к учету при наличии соответствующих первичных документов.

Вычет производится на основании счетов-фактур, выставленных продавцами и оформленных согласно требованиям налогового законодательства РФ (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

Сумма НДС в выданном кассовом чеке выделена отдельной строкой.

Заметим, что обязанность продавца (в рассматриваемой ситуации — розничного магазина) по выставлению счетов-фактур, установленная п. п. 3, 4 ст. 168 НК РФ, считается исполненной при выдаче кассового чека (п. 7 ст. 168 НК РФ).

По мнению Минфина России, при приобретении товаров у организаций розничной торговли кассовый чек не является основанием для принятия НДС к вычету, вычет НДС производится только при наличии счета-фактуры продавца (см., например, Письмо от 24.01.2017 N 03-07-11/3094).

В то же время Президиум ВАС РФ сделал вывод о правомерности применения налогового вычета по НДС по товарам, приобретенным в организации розничной торговли за наличный расчет, при отсутствии счета-фактуры продавца на основании кассового чека с выделенной суммой НДС (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 N 17718/07 по делу N А40-13151/06-98-80). Данная позиция поддерживается рядом нижестоящих судов.

Налог на прибыль организаций

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами для целей налогообложения прибыли признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Затраты на приобретение хозяйственных товаров являются экономически оправданными, поскольку произведены для нужд организации.

Документальным подтверждением произведенных затрат являются авансовый отчет работника и приложенный к нему кассовый чек розничного магазина.

Таким образом, затраты на приобретение хозяйственных товаров удовлетворяют всем критериям признания расходов, предусмотренным п. 1 ст. 252 НК РФ, и могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли.

Расходы на приобретение хозяйственных товаров можно отнести к материальным расходам в силу пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ как расходы на приобретение материалов, используемых на другие производственные и хозяйственные нужды в размере стоимости покупки за вычетом бонуса.

В соответствии с п. 1 ст. 170 НК РФ сумма НДС, предъявленная продавцом (выделенная в чеке ККТ отдельной строкой) и не принятая к вычету по причине отсутствия счета-фактуры, в целях налогообложения расходом не признается (за исключением случаев, перечисленных в п. п. 2, 2.1 ст. 170 НК РФ).

Отсутствие у организации счета-фактуры продавца, подтверждающего ее право на применение вычета по НДС, п. п. 2, 2.1 ст. 170 НК РФ не предусмотрено.

По мнению Минфина России, организация не вправе учесть в составе расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль сумму НДС, предъявленную покупателю, указанную в кассовом чеке при приобретении товаров в розничной торговле и не принятую к вычету в целях НДС (см. Письмо от 24.01.2017 N 03-07-11/3094).

Таким образом, стоимость приобретенных подотчетным лицом хозяйственных товаров включается в состав расходов без учета суммы НДС, выделенной в кассовом чеке.

Применение ПБУ 18/02

Расходы в сумме НДС, выделенной в чеке ККТ, признаются в бухгалтерском учете, но не учитываются для целей налогообложения прибыли.

В связи с этим при признании указанных расходов в бухгалтерском учете у организации возникают постоянная разница и соответствующее ей постоянное налоговое обязательство (ПНО) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Пример Работник оплатил личными бонусными баллами покупку для нужд компании и представил в бухгалтерию предприятия авансовый отчет с приложением кассового чека, выданного в магазине. В чеке указана полная стоимость товара, сумма списанных в оплату бонусов и остаток, оплаченный деньгами, а также отдельной строкой выделена сумма НДС. Счет-фактура розничным магазином не выдавался. Полная стоимость хозяйственных товаров составила 8 000 руб. Бонусные баллы — 2 000 руб. Таким образом, конечная стоимость покупки составила 6 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% −1 000 руб.

В месяце приобретения все хозяйственные товары переданы для использования.

Организация, руководствуясь разъяснениями официальных органов, придерживается более безопасной позиции и не принимает к вычету сумму «входного» НДС по приобретенным хозяйственным товарам, выделенную в чеке контрольно-кассовой техники (ККТ), поскольку соответствующий счет-фактура продавцом выставлен не был.

В бухгалтерском учете следует сделать следующие проводки:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Выданы из кассы денежные средства под отчет 71 50 10 000 Расходный кассовый ордер Приобретенные хозяйственные товары приняты на учет в составе МПЗ за вычетом бонусных баллов 10-9 71 6 000 Приходный ордер, Авансовый отчет Хозяйственные товары переданы для использования по назначению 26 10-9 6 000 Требование-накладная Отражено ПНО (1 000 руб. x 20%) 99 68/ПНО 200 Бухгалтерская справка-расчет Возврат не использованных денежных сумм в кассу предприятия (10 000 руб. — 6 000 руб.) 50 71 4 000 Авансовый отчет Приходный кассовый ордер

Выводы и рекомендации

С учетом вышеизложенного, организация сможет учесть в расходах сумму покупки, за минусом бонусных балов.

При этом предприятие не сможет компенсировать работнику личные накопленные бонусы.

В данной ситуации можно дать совет работнику не оплачивать покупку личными накопленными бонусами.