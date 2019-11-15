Что делать, если на тебя оформили кредит мошенники

C одной пожилой женщины почти два года удерживали деньги с пенсии в счет погашения чужого кредита. Выяснилось, что старушка стала жертвой мошеннической схемы: злоумышленники украли ее паспорт и получили по нему заем в банке. С похожей ситуацией, увы, может столкнуться каждый. Сегодня расскажем, что делать, если мошенники оформили кредит, используя ваши паспортные данные.

Ситуация: вы потеряли паспорт. Или того хуже — его украли вместе с сумкой. Так или иначе, дело скверное. А тут еще как будто специально, чтобы жизнь уж точно сладкой не казалась, начали названивать неизвестные люди и требовать какие-то деньги. Мол, оформляли ссуду — извольте отдать.

Клерк 📌 Реклама Акция! Сегодня скидка 55 % на все онлайн-курсы Черный четверг: распродаем курсы по полной! Узнать больше

Объяснения, что вы заем не брали и вообще тут ни при чем, они слышать не хотят. Звонят и донимают. Тут главное что? Спокойствие, конечно, и трезвый ум. Нужно понимать, этот звонок — сигнал, что, возможно, происходит что-то неладное. Скорее всего, здесь не обошлось без мошенников. Значит, самое время для решительных действий.

Алгоритм действий

Если аферисты оформили кредит без ведома гражданина и уже начали допекать кредиторы с требованием внести платеж, необходимо следовать дальнейшей инструкции.

1. Оценить масштаб трагедии

Как узнать, оформлен ли кредит где-то еще, помимо той организации, которая уже требует погашения долга? Нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) Банка России. Сделать это можно как через сайт регулятора, так и через единый портал госуслуг. Появится ясность, в каких конкретно бюро кредитных историй (БКИ) хранится кредитная история заемщика. Затем нужно получить отчеты, в которых содержится информация, где и на какую сумму числится задолженность.

2. Обратиться в кредитную организацию

Важно как можно скорее обратиться ко всем организациям, в которых был оформлен мошеннический заем. В письменной претензии должно содержаться детальное описание произошедшего, всё до мельчайших подробностей. Потерпевшему необходимо будет рассказать о потере паспорта, звонках и поступивших претензиях, потребовать провести проверку, расторгнуть договор и обнулить задолженность.

К заявлению нужно приложить копию талона, который ранее был выдан полицией после принятия заявления об утере паспорта. В полицию не обращались? Тогда придется предъявить другие доказательства, что заем брали не вы. По словам адвоката Дмитрия Зацаринского, в качестве доказательств можно использовать, к примеру:

почерковедческую экспертизу;

показания свидетелей;

записи с видеокамер в офисе организации, где выдан кредит;

билеты или иные документы, подтверждающие, что вы были на тот момент в отъезде.

После оформления претензии добросовестный кредитор должен начать внутреннее расследование.

Важно: даже если на претензию прислали отписку либо вовсе ее не приняли, нужно сохранить документ. Попытка урегулировать вопрос мирным путем может сыграть в пользу потерпевшего в ходе судебного разбирательства.

Заодно стоит запросить заверенные копии документов, подтверждающие выдачу займа: заявку, договор и все приложения к нему, копию паспорта и иных удостоверений личности. В двух экземплярах: для полиции и суда.

3. Обратиться в полицию

С собранной информацией нужно идти в отделение полиции, где пишется заявление о факте мошенничества, к которому прилагаются в том числе все имеющиеся доказательства. Следует попросить провести проверку по данному факту и возбудить уголовное дело.

При наличии приложить копию нового паспорта и талон-уведомление о заявлении в полицию об утере паспорта. Если такое заявление ранее не подавалось, то попутно составить и его.

4. Идти в паспортный стол (если еще не были)

Из полиции нужно обратиться в паспортный стол по месту жительства и подать заявление о замене паспорта. Проще, правда, сделать это через сайт госуслуг. И дешевле, так как при оплате госпошлины предоставляется скидка.

5. Претензия отклонена? В суд!

Чаще всего для решения проблемы недостаточно обратиться лишь в офис кредитора и к правоохранителям. Даже если ссуда оформлена после заявления в полицию об утере паспорта и у должника есть об этом справка. Старший юрист Milton Legal Станислав Никиташев отметил, что тут всё зависит от добросовестности кредитора, заставить его прекратить действие договора невозможно.

Эксперт привел случай из практики: «У гражданина из автомобиля была украдена сумка с документами, в которой был паспорт. Он обратился в полицию с заявлением о краже и далее в компетентные органы для его замены. Через полгода клиенту позвонили из банка и сообщили о наличии задолженности по двум кредитным договорам. Как выяснилось позже, на его утерянный паспорт, уже после того, как был выдан новый, был приобретен ноутбук и телефон в кредит. Сотрудники банка попросили написать заявление об указанных событиях и приложить доказательства обращения в полицию и паспортный стол, после чего сказали не волноваться — его вопрос будет решен. Через год после указанных событий с ним связались сотрудники коллекторского агенства и сообщили о просроченной задолженности по кредитным договорам. Как выяснилось позднее, банк уступил им задолженность, полностью проигнорировав незаконность выдачи кредита. Пришлось обращаться в суд и оспаривать кредитные договоры, суд закончился в пользу гражданина».

Вероятность отказа списать долг высока в любом случае, вне зависимости от того, подано ли заявление в полицию до выдачи кредита или нет. Допустим, претензия организацией все-таки отклонена. Тогда без суда не справиться. Необходимо составить иск с целью признания договора незаключенным. Добавим, что некоторые специалисты советуют подавать иск в суд, не дожидаясь ответа от организации и результатов расследования от правоохранителей.

Как подчеркнул старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, не стоит возлагать надежду на правоохранительные органы в этом деле, лучше обращаться в суд. В полицию имеет смысл отнести заявление для того, чтобы у суда было лишнее подтверждение того, что вы добропорядочный человек, который оказался жертвой. Эксперт рекомендует требовать у суда проведение экспертизы подписей. В подавляющем большинстве, по его словам, такие экспертизы дают однозначный ответ, что подписи были поставлены разными людьми. Если заем был оформлен через интернет, то необходимо подтвердить, что деньги были перечислены на не принадлежащую пострадавшему банковскую карту, а для подтверждения платежа был использован не принадлежащий ему номер телефона. Данную информацию можно запросить в соответствующих структурах.

К исковому заявлению нужно приложить все оригиналы и копии доказательств непричастности. Представить весь пакет документов по кредитному договору, а также заявления, ответы от организации. По результатам разбирательства договор признают незаключенным, и обязательства перед кредитором прекратятся. Копию решения суда стоит отправить в БКИ, чтобы там удалили ненужную запись.

Важно: при несогласии с результатами экспертизы заемщик вправе заявить ходатайство о назначении дополнительной экспертизы.

У пострадавшей стороны есть право требовать компенсацию за моральный вред (например, от действий коллекторов) и возмещение судебных расходов.

Что можно сделать еще?

. Если внутреннее расследование в кредитной организации не принесло желаемого результата и есть основания, что оно было проведено формально при наличии веских доказательств, то можно написать и отправить жалобу в Банк России. Регулятор назначит служебную проверку деятельности кредитора. По мнению экспертов, такое заявление лишним не будет.

Схемы, в которой сотрудники компании работают в сговоре с мошенниками, нечасто, но все же бывают.

«Ситуация наверняка имеет свое распространение, так как обращений к юристам с подобной проблемой достаточно много. Жалобу в ЦБ подать можно, но результативность будет сомнительной. В целом же, конечно, писать нужно и в ЦБ, и руководству конкретного банка, так как держать в своем штате мошенника не хочет ни одно учреждение. В подобных вопросах нужно предпринять максимально возможное количество действий. Подобные действия могут положительно отразиться при рассмотрении вопроса об удержании денег за преступления с паспортами пострадавших», — отмечает Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Направить повторный запрос в БКИ. Через пару месяцев после вынесенного судом решения рекомендуется вновь запросить в БКИ свою кредитную историю. Так как информация может обновляться с некоторым опозданием, следует проследить за тем, чтобы сведения о задолженности были удалены из базы.