Разбираем онлайн-кассу. Зачем вообще?!

Да ладно вам, перед дураками оправдываться. Достаточно бухгалтерии просто на пару дней забить на ...
Зря что-ли от МРОТ отвязали. Двукратный подъем не прокатил, теперь бьют несильно и медленно, но в...
Нормативный акт укажите, пожалуйста. Прежде чем писать на профессиональном форуме...
Вы, к сожалению, не ответили. Готовы ли Вы стопроцентно взять на себя ответственность за всех жив...
Думается, что для ответа на такое требование в НК должна появиться статья в которой будет дано оп...
Кстати выяснил занятную штуку. Поскольку АСК-2 не умеет смотреть доп листы книги продаж/покупок -...
Давно бы уже сделали 30-31 выходными, хотя бы убрав с январских каникул....
Вы годы подсчитали или есть конкретная информация?) А как Вам вливания олимпийских и крымских 100...
С чего это вдруг? Это рабочий день, правда, предпраздничный. Т.е. то что он на вашей фирме официа...
Вот те нате! 31 декабря уже года 2-3 официальным выходным днем является!...
многоточие после предложения, как бы намекает, что сам автор статьи в этом не уверен )))...
Господи, уже и воспитатели из детсадов про управленческий учет писать начали. Зачем это все здесь...
ЦБ не станет чеканить новую монету в преддверии очередной денежной реформы. Не забываем, что в Ро...
Оставьте меня в поворот вашей ненужной рекламы!!!!!
Учредителю, руководителю управленческий учет очень нужен...
Совершенно правильно поставлен вопрос: деньги считать нужно. Успешный бизнес - это не только особ...
Монета 25 рублей практически не отличается от 5-рублевой. Надо 50-рублевую монету сделать неотлич...
Скажу как директор (бухгалтера , судя по комментам, уже отметились).Я вот тут на "клерке" нахвата...
Хм. Нужно нанимать бухгалтера со справкой из психдиспансера, а потом валить всё на него. И волки ...
Зато сами законотворцы наши драные -
Губернатор в своей администрации перенес выходной. А не в регионе )...
Мое участие в достижениях компании ...
меня устраивает. Другими не пользовалась, сравнивать не с чем, но подтверждаю, что функцийи и воз...
А откуда у губернатора взялись такие полномочия?
Здравствуйте, кто может проконсультировать по действительно сложному разводу? Важно отсудить ребе...
Конечно, молодец. Смысла большого в рабочем 31 декабря вообще нет. Кому надо или кто должен - хот...
Новые способы поборов, за которые заплатят граждане, доходы которых падают уже 6 лет. А день...
У нас в деревне на кофейных автопоилках считыватели появляются, их всё больше становится....
Молодец, правильно сделал, а то сколько себя помню, 31 декабря на работе до последнего, пока домо...
А голова у сторон сделки для того, чтобы в нее есть? Нельзя же так цинично махать красной тряпкой...
Не нужно распространять заблуждения о возможности перевода помещений под хостелы в нежилой фонд.В...
«Владельцы торговых автоматов», чем поручения Банку России давать, лучше бы бесконтактными NFC-т...