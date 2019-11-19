Разбираем онлайн-кассу. Зачем вообще?!

Сегодня мы решили разобрать кассовый аппарат, а именно неавтономную кассовую машину Штрих М 01 Ф. Это достаточно хорошего качества кассовый аппарат с лентой 80 мм и высокой пропускной способностью.

Это видео — не для инженеров технической поддержки, а просто для тех, кто хочет хорошо понимать принципы работы аппарата.

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