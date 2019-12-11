Инструкция для бухгалтеров, которым предстоит работать по ГОЗ

К нам все чаще поступают вопросы о государственных оборонных заказах (ГОЗ). Министерство обороны и их ведомства привлекают коммерческие организации для участия в своих проектах, поэтому бизнес все чаще сталкивается с термином «гособоронзаказ».

Что такое гособоронзаказ

Госзакупки, которые регулируются 44-ФЗ, и гособоронзаказ — это разные понятия. Не стоит приравнивать одно к другому.

Государственные закупки (госзакупки) — конкурентная форма размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — это заказы Правительства РФ на поставки товаров, выполнения работ и оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны страны.

Само понятие «гособоронзаказ» является очень обширным. К товарам и услугам по ГОЗ можно отнести не только оружие, танки и так далее, но и продукты питания для солдат. Все, что идет для нужд армии, можно признать ГОЗ.

Заказчиком ГОЗ может быть Министерство обороны РФ, а также госкорпорации, например, «Роскосмос» и «Росатом». Финансовое обеспечение гособоронзаказа осуществляется федеральным бюджетом. Формирование происходит на основе планов развития Вооруженных сил. Целевое использование выделяемых средств контролируется банковским сопровождением, государственным надзором и Министерством обороны.

К нормативным документам по ГОЗ можно отнести Гражданский кодекс, федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства РФ. Кроме этого, различные ведомственные приказы (Минобороны, МЧС, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Центробанка, Федерального казначейства, ФАС).

Но основным документом, регулирующим все отношения в рамках ГОЗ, является Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ (далее — № 275-ФЗ).

Закон № 275-ФЗ

В первую очередь закон определяет правовые основы регулирования отношений и контроля в сфере ГОЗ, регулирует формирование, размещение и исполнение контракта, отношения между участниками сделки, а также полномочия контролирующих органов.

Для начала важно понять, кто же может участвовать в гособоронзаказе. В 275-ФЗ четко сказано, что головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу. Также в законе применяется термин «исполнитель ГОЗ» — это участник кооперации, созданной головным исполнителем, для осуществления гособоронзаказа. Кооперация представляет собой взаимодействие лиц, участвующих в заказе в рамках сопровождаемых сделок.

Необходимо выделить основные обязанности для головных исполнителей и участников коопераций.

В соответствии с законом, головной исполнитель для начала должен определить состав исполнителей, обосновать участие каждого из них в ГОЗ, выбрать уполномоченный банк, предоставить возможность государственным заказчикам осуществлять контроль за исполнение госконтракта и обосновать формирование цен.

Конечно же, одним из главных пунктов является соответствие товара или же оказание услуги требованиям контракта.

При запросе заказчика исполнитель должен предоставить информацию о каждом контрагенте, которого привлекает для исполнения контракта. Срок предоставления данной информации ограничен пятью рабочими днями.

Ко всему прочему, предприятия обязаны предоставлять по требованию всю отчетность и информацию о затратах, а также каждый месяц сдавать в Министерство обороны регламентированный отчет по исполнению контракта. Также условием участия является ведение раздельного учета.

Банковское сопровождение ГОЗ

Выше было упомянуто, что головному исполнителю следует определиться с уполномоченным банком и соответственно открыть отдельный счет для исполнения госконтракта. Открытие счета является одним из основных условий для участия в гособоронзаказе. К тому же, если у организации несколько контрактов, то для каждого из них открывается собственный счет. То же самое предстоит сделать субподрядчикам, которые привлекаются к исполнению. Все счета в рамках контракта связаны одним идентификатором, по которому банк и ФАС отслеживают денежные транзакции, а затем отправляет информацию в систему контроля гособоронзаказа. Сделано это с целью отслеживания целесообразного использования денежных средств. Целевые деньги должны быть направлены на конкретные затраты по ГОЗ, любое использование не по назначению является правонарушением.

Уполномоченный банк контролирует назначение платежа, разрешенные и запрещенные операции. В случае незаконных списаний банк может приостановить операции.

Если возникает ситуация, что на специальном счете нет денежных средств, а требуется срочная оплата, то в таких случаях заказчик может пополнить счет своими средствами, а в последующем их возместить. Перечислить денежные средства со специального счета на обычный расчетный можно только после полного выполнения заказа. Для этого вам потребуется предоставить в банк контракт, акт-приема-передачи товара, платежные поручения, которые подтверждают расход, и иные документы, а также сопроводительные письма, необходимые банку. После исполнения контракта счет закрывается.

Что такое раздельный учет и как его организовать

Сначала может показаться, что раздельный учет — это довольно просто и никаких трудностей с этим возникнуть не должно, но есть ряд существенных моментов, которые отличают учет по ГОЗ от бухгалтерского и налогового учета. Например, другой состав затрат, финансовый результат и т.д. Правильное ведение раздельного учета в случае необходимости поможет подтвердить и обосновать целесообразность использования денежных средств и установки цен. Отсутствие такового или же выявление ошибок может грозить организации и ее руководителям санкциями, начиная с ответственностью по КоАП РФ и штрафами от 300 000 руб. до 1 млн, и заканчивая уголовной ответственностью и лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (ст. 201.1 УК РФ).

Предприятию необходимо подтвердить наличие раздельного учета по контрактам ГОЗ. При интеграции раздельного учета в бухгалтерский требуется закрепление правил и методов ведения учета. Каким образом должен быть организован раздельный учет, законодательство не устанавливает.

Предприятие самостоятельно принимает решение и выбранный способ прописывает в своей учетной политике или иных положениях организации.

Первым шагом будет определение метода учета затрат, калькулирования себестоимости, оценка продукции, распределение расходов и т.д. Далее стоит определить первичные учетные документы, убедиться, что во всех них проставлены обязательные реквизиты, например, для ГОЗ одним из таких является идентификатор государственного контракта. Необходимо помнить о составлении плановой калькуляции и предполагаемой прибыли. И один из самых важных шагов, помогающих в раздельном учете, это выбор программного обеспечения для ведения учета по контрактам ГОЗ.

Отчетность по гособоронзаказу

Не стоит упускать и тот момент, что организации, в которых созданы военные представительства Минобороны РФ, обязаны предоставлять отчет об исполнении государственного оборонного заказа.

Ежемесячно, не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за отчетным, предоставляют Отчет об исполнении государственного контракта (Постановление от 19.01.1998 г. № 47). Организации, не имеющие военных ведомств, предоставляют отчет по требованию Минобороны.

Правила заполнения отчета содержат следующие основные положения:

Отчет составляется по каждому контракту отдельно. Отчетным является весь период с даты заключения контракта по дату составления формы. Составление отчета ведется нарастающим итогом. Организация должна отразить все хозяйственные операции, любые движения денежных средств, взаиморасчеты, понесенные затраты и финансовый результат. Отчет предоставляется вплоть до исполнения контракта. Отражение стоимостных показателей производится в рублях и копейках, а процентные до десятых долей.

Как реализовано в программах «1С»

На данный момент только в двух конфигурациях реализовано ведение раздельного учета по гособоронзаказу: «1С:Комплексная автоматизация 8», ред. 2.4 и «1С:ERP Управление предприятием 2».

Если вы выбираете для ведения учета по ГОЗ «1С:Бухгалтерию 8», ПРОФ или КОРП, то будьте готовы, что автоматически отчеты по ГОЗ заполняться не будут. Кроме этого, раздельный учет придется организовывать самостоятельно. Для этого можно создать отдельные номенклатуры и склады под каждый контракт ГОЗ, здесь уже предприятие самостоятельно находит способы для того, чтобы отразить свой учет в программе.

Если же говорить о «1С:Комплексная автоматизация 8», ред. 2.4 и «1С:ERP Управление предприятием 2», то эти программы полностью отвечают всем параметрам для ведения раздельного учета. Для ведения раздельного учета в этих программах необходимо включить все функциональные опции в разделе «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ разделов»:

1. «Финансовый результат и контроллинг» — «Финансовый результат» — Финансовый результат по направлениям деятельности«.

Направление деятельности — главный инструмент для ведения учета, который и обеспечивает ту самую сквозную аналитику, которая впоследствии помогает собрать отчетность по всему контракту.

2. «Казначейство» — установить флажок «Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ».

3. «Финансовый результат и контроллинг» — выбрать «Учет товаров», так как применяется партионный учет.

Также в карточке учетной политики организации стоит определить метод оценки стоимости запасов по ФИФО.

Для применения сквозной аналитики и соответственно ведения раздельного учета по ГОЗ используется классификация направления деятельности по типу деятельности. Для выбора доступно два типа: «Контракт ГОЗ» и «Иная (деятельность)». Выбирая значение «Контракт ГОЗ», появляется гиперссылка «Параметры контракта», в которой указываются планы по выполнению контракта. Данные показатели попадут в отчет «Исполнение контрактов ГОЗ».

Форма отчета об Исполнение контракта ГОЗ