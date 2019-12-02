Ошибки в декларациях по НДС могут иметь весьма печальные последствия: от отказа в вычете по НДС до привлечения должностных лиц организации к административной ответственности.

Рассмотрим в статье, в чем чаще всего ошибаются бухгалтеры, заполняя декларации по НДС и приведем примеры правильного заполнения налоговых деклараций.

Начисленные проценты по выданным займам не отражаются в Разделе 7 декларации по НДС

При выдаче займов в виде денежных средств займодавец начисляет заемщику проценты.

При этом, при выдаче процентных займов по общепринятой практике проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, по день его возврата включительно (п. 1 ст. 807, п. 2 ст. 809 ГК РФ).

В соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению (освобождаются от налогообложения) НДС на территории РФ операции выдаче займа в денежной форме и ценными бумагами, включая операцию по начислению процентв по ним.

Именно для таких операций в налоговом отчете предусмотрен Раздел 7. «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла» декларации по НДС.

Этот раздел содержит четыре графы:

графа 1 — Код операции;

графа 2 — Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без налога в рублях;

графа 3 — Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, в рублях;

графа 4 — Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету, в рублях.

Чтобы выяснить, как подобные операции, не подлежащие налогообложению, следует отражать в декларации по НДС, обратимся к Приказу ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме», утвердившему форму декларации по НДС (далее по тексту — Порядок заполнения декларации по НДС).

Приложением № 1 к данному приказу ФНС, утвердившим форму декларации по НДС, предусмотрен код 1010292 «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО» (утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

Согласно п. 44.3 Порядка заполнения декларации по НДС в графе 2 разд. 7 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению, отражается стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ с учетом п. 2 ст. 156 НК РФ.

При этом в Письме ФНС России от 29.04.2013 N ЕД-4-3/7896 указано, что по коду операции 1010292, соответствующему операциям, предусмотренным пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, в графе 2 разд. 7 декларации по НДС указывается сумма начисленных за истекший квартал процентов по займу, что соответствует норме пп. 4 п. 4.1 ст. 170 НК РФ, согласно которой при определении стоимости услуг по предоставлению займа денежными средствами или ценными бумагами и по сделкам РЕПО, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения, учитывается сумма доходов в виде процентов, начисленных налогоплательщиком в текущем налоговом периоде (месяце).

Далее, в Инструкции по заполнению раздела 7 (п. 44.2. Порядка заполнения декларации по НДС) указано, что по операциям, не признаваемым объектом обложения НДС, не нужно заполнять графы 3 и 4.

С учетом вышеизложенного, раздел 7 надо заполнять следующим образом:

в графе 1 — приводится код 1010292, имеющий обозначение «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним...»;

в графе 2 — фиксируется величина начисленных к получению процентов (без учета суммы выданного займа);

графы 3 и 4 прочеркиваются.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организации, выдавшей процентный денежный заем, следует заполнять разд. 7 налоговой декларации по НДС в вышеуказанном порядке.

Организация на УСН при выставлении покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога не подала декларацию по НДС в налоговые органы

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения и не являющаяся плательщиком НДС, выставила покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога.

При этом не была представлена в налоговую инспекцию декларация по НДС за соответствующий квартал, в котором была выставлена покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога.

В описываемой ситуации, такие действия организации по не представлению в налоговые органы декларация по НДС следует признать ошибкой.

Данный вывод основан на основании следующих норм НК РФ:

Согласно п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ.

Вместе с тем на основании пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ в случае, если организация, не являющаяся плательщиком НДС, выставила покупателю счет-фактуру с выделением суммы НДС, то у этой организации возникает обязанность по уплате полученной суммы НДС в бюджет.

На основании приведенных норм можно сделать вывод, что, поскольку организация, применяющая УСН и выставляющая покупателям счета-фактуры с выделением суммы НДС, обязана исчислить и уплатить этот НДС в бюджет, ей следует вести книгу продаж путем регистрации в ней выставленных счетов-фактур.

Итоговые суммы НДС по графам 17, 18 книги продаж такая организация должна отразить в строке 030 разд. 1 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, далее — Приказ).

В силу п. 5.1 ст. 174 НК РФ лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, включают в налоговую декларацию по НДС сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах.

Пунктами 3, 47, 51 Порядка заполнения декларации по НДС установлено, что при выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС, в частности, организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на УСН в соответствии с гл. 26.2 НК РФ, представляются титульный лист и разд. 1 декларации.

Раздел 9 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС в соответствии с НК РФ.

Раздел 12 декларации заполняется в случае выставления покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС, в частности, лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС.

На основании изложенного получается, что организации на УСН, не являющейся налоговым агентом по НДС, выставляющей покупателям счета-фактуры с выделением суммы НДС и обязанной исчислить и уплатить этот НДС в бюджет, следует заполнять разд. 12 налоговой декларации по НДС, указывая в нем сведения из выставленных счетов-фактур, а разд. 9 заполнять не надо, так как организация не является налогоплательщиком НДС.

Кроме этого, организация обязана представить в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию по НДС в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом) (п. 5 ст. 174, ст. 163 НК РФ).

При этом организации, применяющие УСН, не вправе уменьшить доходы на суммы НДС, предъявленного покупателю, так как:

Закрытый перечень расходов, учитываемых при налогообложении, приведенный в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, не содержит расходов в виде суммы НДС, предъявленного покупателю.

В связи с этим, по мнению Минфина России, организации, применяющие УСН, не вправе уменьшить доходы на суммы НДС, предъявленного покупателю (Письма от 14.04.2008 N 03-11-02/46, от 13.03.2008 N 03-11-04/2/51).

Заметим, что «входной» НДС по проданным товарам организация не вправе принять к вычету, поскольку согласно абз. 4 п. 5 ст. 173 НК РФ сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма НДС, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров, без уменьшения на сумму возможных вычетов.

Аналогичная позиция изложена в Постановлениях ФАС Волго-Вятского округа от 29.12.2008 по делу N А82-3043/2008-27, ФАС Поволжского округа от 02.02.2009 по делу N А55-8229/2008, ФАС Северо-Западного округа от 08.10.2008 по делу N А13-9829/2007, ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.10.2005 N А19-6003/05-15-Ф02-4883/05-С1.

При этом в бухгалтерском учете данная операция отражается следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Признана выручка за реализованный товар 62 90-1 Товарная накладная Отражен НДС, предъявленный покупателю товара 90-3 68/НДС Счет-фактура Списана фактическая Себестоимость реализованного товара 90-2 41 Бухгалтерская справка Поступила плата от покупателя 51 62 Выписка банка по расчетному счету НДС, полученный от покупателя, уплачен в бюджет 68/НДС 51 Выписка банка по расчетному счету

Организация не правильно отражает полученные авансы в декларации НДС, когда в одном налоговом периоде получена предварительная оплата и в счет ее была осуществлена реализация товаров, были выполнены работ или оказаны услуги

Организация получила аванс (предварительную оплату) в счет реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг).

И в этом же квартале произошла поставка товаров (были выполнены работы, оказаны услуги).

Так как в одном налоговом периоде получена предварительная оплата и в счет ее была осуществлена поставка товара (работ, услуг), то организация отразила в декларации по НДС только операцию по реализации товаров (работ, услуг), а операцию по получению предварительной оплаты не отразила.

В такой ситуации организация нарушила порядок отражения поученных авансов в декларации по НДС, когда в одном налоговом периоде получена предварительная оплата и в счет ее была осуществлена реализация товаров, были выполнены работ или оказаны услуги.

Данный вывод основан на основании следующих норм НК РФ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) моментом определения налоговой базы в целях исчисления налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Пунктом 14 указанной статьи установлено, что в случае, если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день передачи имущественных прав, то на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Таким образом, в случае, если ранней датой момента определения налоговой базы для целей исчисления налога на добавленную стоимость является день полученной предоплаты, то налоговая база определяется налогоплательщиком налога на добавленную стоимость дважды.

При этом суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм полученной предоплаты под предстоящую поставку товаров (работ, услуг), на основании пункта 8 статьи 171 Кодекса и пункта 6 статьи 172 Кодекса подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произведена отгрузка этих товаров (работ, услуг).

В Письме ФНС России от 10.03.2011 N КЕ-4-3/3790 разъясняется следующее: «В том случае, если предоплата под предстоящую поставку товаров (работ, услуг) и отгрузка этих товаров (работ, услуг) осуществлены в одном налоговом периоде, то налогоплательщик в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость... отражает не только налоговую базу по сумме полученной предоплаты, но и налоговую базу по отгруженным товарам (работам, услугам) в счет этой предоплаты, а также заявляет к вычету сумму налога, исчисленную с этой предоплаты».

Отметим, что изложенной позиции налоговые органы придерживаются в течение многих лет (см. Письма ФНС России от 20.07.2011 N ЕД-4-3/11684, от 24.05.2010 N ШС-37-3/2447).

Итак, если поступление аванса и отгрузка товаров (работ, услуг) имели место в одном налоговом периоде (квартал), то налогоплательщик должен сначала исчислить НДС с суммы аванса, а потом при отгрузке товаров (работ, услуг) предъявить эту сумму налога к вычету.

При этом в декларации по НДС за этот налоговый период одна и та же сумма НДС должна быть показана трижды:

исчисленная с аванса (строка 070 п. 5 разд. 3);

исчисленная при отгрузке соответствующих товаров (работ, услуг) (строка 010 п. 1 разд. 3);

исчисленная с аванса, подлежащая вычету при отгрузке товаров (работ, услуг) (строка 170 п. 18 разд. 3).

В бухгалтерском учете такие операции отражаются следующими проводками:

Дебет счета 51 Кредит счета 62 «Авансы полученные»

— поступил аванс от покупателя;

Дебет счета 62 «Авансы полученные» Кредит счета 68/НДС

— начислен НДС с суммы поступившего аванса;

Дебет счета 62 Кредит счета 90

— отражена поставка в адрес покупателя;

Дебет счета 90-3 Кредит счета 68/НДС

— начислен НДС со стоимости поставки;

Дебет счета 62 «Авансы полученные» Кредит счета 62

— сумма поступившего аванса зачтена в счет оплаты поставки;

Дебет счета 68/НДС Кредит счета 62 «Авансы полученные»

— сумма НДС, исчисленная при поступлении аванса, предъявлена к вычету;

При переходе на УСН организация не восстановила сумму НДС по основным средствам

Организация при переходе на упрощенную систему налогообложения правомерно восстановила НДС по основным средствам, который ранее был заявлен к вычету (п. 8 ст. 145, пп. 1, 2, 6, 7 п. 3 ст. 170, п. 3 ст. 171.1 НК РФ).

Напомним, что в общем случае, сумма «входного» НДС по ОС, которая ранее была предъявлена к вычету из бюджета, восстанавливается пропорционально остаточной стоимости ОС (п. 3 ст. 170 НК РФ). При этом восстановленная сумма НДС учитывается в составе прочих расходов для целей налогообложения прибыли (п. 3 ст. 170 НК РФ) и в бухгалтерском учете отражается проводкой Дебет 91-2 Кредит 68/НДС.

При этом, в декларации по НДС за IV квартал текущего года налог к восстановлению организация отразила по строке 010 Раздела 3. «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 — 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации»

На самом деле, в декларации по НДС за IV квартал текущего года налог к восстановлению следует включить в показатель строки 080 Раздела 3 (п. 38.8 Порядка заполнения декларации по НДС).

Организация — арендатор государственного или муниципального имущества, выступая в роли налогового агента, не заполняет отдельные разделы декларации по НДС

Напомним нашим читателям, что организация — арендатор государственного (муниципального) имущества, признается налоговым агентом на основании п. 3 ст. 161 НК РФ, и обязана исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога (п. 1 ст. 24, п. 4 ст. 173 НК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 N 10067/10 по делу N А50-32345/2009).

При этом в бухгалтерском учете данная операция отражается следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Отражена в составе расходов арендная плата за текущий месяц 20, 26 (44 и др.) 76 Договор аренды, Счет за аренду Отражена сумма НДС по арендной плате 19 76 Договор аренды, Бухгалтерская справка Удержана сумма НДС с арендной платы 76 68 Счет-фактура Перечислена арендная плата (за вычетом удержанной суммы НДС) 76 51 Выписка банка по расчетному счету Перечислен в бюджет НДС, удержанный налоговым агентом с арендной платы 68/НДС 51 Выписка банка по расчетному счету Принят к вычету НДС по аренде 68/НДС 19 Счет-фактура, Выписка банка по расчетному счету

В этой связи, предусмотрен особый порядок заполнения декларации по НДС.

Так, исчисленная к уплате бюджет сумма НДС отражается в разделе 2 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента» декларации по НДС.

Этот раздел заполняется отдельно по каждому арендодателю.

Заполнить этот раздел нужно следующим образом:

в строке 020 указывается наименование арендодателя;

в строке 030 — ИНН арендодателя, названного в строке 020;

в строке 050 — код по ОКТМО организации-арендатора;

в строке 060 — сумма НДС к уплате;

в строке 070 — код операции — 1011703;

в строках 080 — 100 ставятся прочерки (п. 16.3 Порядка заполнения декларации по НДС).

Кроме этого, надо заполнить раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» (п. 47 Порядка заполнения декларации по НДС).

А сумму налога, которая была удержана из доходов органа власти и уплачена в бюджет, можно принять к вычету (п. 3 ст. 161, п. 3 ст. 171 НК РФ).

Принять НДС к вычету можно в том квартале, в котором был уплачен налог.

При этом для вычета нужно соблюдать следующие условия (п. 3 ст. 171, ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина России от 26.01.2015 N 03-07-11/2136):

Организация — арендатор состоит на учете в налоговых органах и является плательщиком НДС (п. 3 ст. 171 НК РФ);

у организации есть платежные документы, которые подтверждают то, что удержанный НДС был перечислен в бюджет (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ);

арендованное имущество используется для деятельности, которая облагается НДС (п. п. 2, 3 ст. 171 НК РФ);

услуги по аренде приняты к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ);

у организации есть надлежаще оформленный счет-фактура, выписанный вами за вашего продавца (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Таким образом, если у организации- арендатора возникло право на вычет НДС, то необходимо заполнить Раздел 3. «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 — 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации» (строка 120) и Раздел 8. «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» декларации по НДС (п. п. 38.20, 45 Порядка заполнения декларации по НДС).