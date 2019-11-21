У налоговиков же праздник! А давайте пройдемся по их руководителям, а?

21 ноября 2019 года в России отмечается День работника налоговых органов. Вообще, понятно, что бухгалтеры заслужили этот праздник больше. Но пока власти упорно не хотят это видеть.

А давайте вспомним, кто руководил нашей любименькой налоговой службой с момента ее основания?

Почему именно в этот день? Просто в 1991 году 21 ноября Президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан Указ о создании Государственной налоговой службы. А в 2000 году Владимир Путин своим указом утвердил профессиональный праздник «День работника налоговых органов Российской Федерации».

Мало кто знает, что есть и неофициальный праздник — 1 июля. Дело в том, что 1 июля 1990 года в составе Минфина начали работать первые 29 российских налоговых инспекций.

В декабре 1998 года Госналогслужба России (ГНС) преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (МНС). В 2004 году её лишили министерских функций, переименовали в Федеральную налоговую службу и отдали в ведомство Минфина.

Давайте в этот день вспомним, кто же руководил главным фискальным ведомством России.

Первым руководителем ГНС (причем в ранге министра), был Лазарев Игорь Николаевич. Профессионал в финансовых вопросах, закончивший Московский финансовый институт и Академию народного хозяйства. До назначения на эту должность был министром финансов. Руководил он новой службой недолго, чуть больше года.

Среди других руководителей стоит отметить Александра Петровича Починка, который становился во главе службы дважды — сначала в ранге руководителя ГНС, а потом уже в качестве министра по налогам и сборам. После ухода из налоговых органов возглавил Министерство труда и социального развития. Хорошо известен публике — часто выступал по телевидению, был судьей в КВН и вел радиопередачи.

Георгий Валентинович Боос известен не как глава налогового министерства, а как губернатор Калининградской области (2005-2010). Руководил МНС недолго, всего семь месяцев. Может руководил бы и дольше, но был отправлен в отставку вместе с кабинетом премьера Евгения Примакова. Да-да, были у нас времена, когда премьеров отправляли в отставку вместе со всеми министрами. Кстати, еще один министр по налогам Букаев отправился в отставку вместе с премьером Касьяновым.

Сердюков Анатолий Эдуардович в особом представлении не нуждается. Карьера его началась в 2000 году в налоговых органах Санкт-Петербурга и стремительно развивалась. Ну еще бы, ведь женился он на дочери Зубкова, замминистра МНС, ставшего впоследствии председателем правительства.

В марте 2004 года он уже сам стал заместителем министра МНС, а в июле того же года возглавил Федеральную налоговую службу.

В феврале 2007 года Сердюков сменил кресло — возглавил Министерство обороны. Известен как неудачный реформатор армии, разработчик новой неудобной военной формы и фигурант громкого коррупционного скандала. Ну там Оборонсервис, Васильева, бриллианты и всё прочее. К налогам и сборам это уже не относится. Хотя...

Сердюкова на посту главы ФНС сменил Михаил Павлович Мокрецов. Это единственный глава налоговых органов, имеющий бухгалтерское образование (Ленинградский Финэк) и работавший по специальности, хотя и недолго. Ничем на должности особо не отметился, но в скандалах замечен не был. И на том спасибо. Ушел из ФНС почему-то тоже в Минобороны, а потом был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Самый «долгоиграющий» руководитель налоговой службы — Михаил Владимирович Мишустин, нынешний глава ФНС. Возглавляет ведомство с 6 апреля 2010 года.

По образованию инженер-системотехник, но при этом доктор экономических наук (бывают в жизни чудеса).

Защитил диссертацию «Механизм государственного налогового администрирования в России» в 2003 году. В 2010 г. в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации защитил диссертацию по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России», получив ученую степень доктора экономических наук.

С 1992 года работал в Международном компьютерном клубе и стал председателем правления. Целью МКК было привлечение передовых западных информационных технологий в Россию.

Госслужбу в 1998 году начал в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя ГНС. За 10 лет сменил несколько ведомств и временно ушел с госслужбы в бизнес. Очень умный ход, кстати. Теперь, если что, можно заявить, что имущество куплено на деньги, заработанные в этот период.

Г-н Мишустин задекларировал за 2018 год почти 19 млн. дохода. Еще 4,8 млн заработала его супруга. В собственности квартира 141,6 кв.м.

Сразу после возвращения на службу занял пост главы ФНС и тут же Мишустин заявил, что будет развивать электронные сервисы. С учетом его прошлого, понятно, почему при назначении выбор был сделан в его пользу.

Результаты его работы каждый бухгалтер, предприниматель, да и просто гражданин ощущает на себе. И это не похвала. Как работают электронные сервисы, которые десятый год развивает Мишустин, мы все знаем. Особенно показательным был этот год.

Но сегодня праздник, поэтому не будем о грустном. Поздравляем всех работников налоговой службы и желаем им... ну, наверное, того же, чего и всем — счастья, здоровья, хорошей зарплаты. А так же вменяемого начальства и беспроблемной работы программного обеспечения.