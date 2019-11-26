Все про переход на УСН с 2020 года

Упрощенная система налогообложения имеет неоспоримые преимущества перед общей. Ее применение позволяет существенно снизить на законных основаниях налоговую нагрузку, значительно упростить подготовку и сдачу отчетности и т.п. Как перейти на данный спецрежим с 2020 года и какой объект налогообложения выбрать — читайте в нашей статье.
Плюсы перехода на УСНДля небольших предприятий применение «упрощенки», как правило, довольно выгодно. На то есть несколько причин.
- Налоговая нагрузка на этом спецрежиме весьма щадящая. Ведь компании не нужно перечислять такие (неподъемные для многих) бюджетные платежи, как налог на прибыль, НДС и налог на имущество (правда, тут есть определенные исключения — см. п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
- Возможность выбора объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы»), что позволяет фирме адаптировать фискальную нагрузку под показатели своей хозяйственной деятельности. Причем если компания ошиблась в выборе, объект налогообложения потом можно поменять (с начала нового календарного года).
- Не столь высокие налоговые ставки (6 и 15 процентов), которые региональные власти еще и могут понижать (ст. 346.20 НК РФ). Надо сказать, что многие субъекты РФ этим правом активно пользуются (например, в столице для ряда «доходно-расходных» упрощенцев предусмотрена 10-процентная ставка — Закон г. Москвы от 07.10.2009 № 41).
- Стоимость основных средств и НМА, приобретенных в период применения УСН, включается в состав расходов в течение года (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 346.16 Кодекса, письмо Минфина РФ от 14.06.2017 № 03-11-11/36922). То есть гораздо быстрее, чем на общем режиме.
- Налоговый учет фирмы на УСН ведут в книге учета доходов и расходов, которая довольно проста в заполнении, и не должна заверяться в ИФНС. А декларация представляется «упрощенцем» только по итогам налогового периода (то есть календарного года), что тоже не может не вызывать интерес.
Лимиты и условия для применения УСНВначале необходимо понять, может ли компания в принципе перейти с будущего года на упрощенный режим.
Так, размер доходов фирмы за 9 месяцев 2019 года (без НДС) не должен превышать 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
Необходимо соблюдение и еще одного порогового значения: бухгалтерская остаточная стоимость основных средств на 1 января 2020 года должна быть не более 150 млн рублей. Интересно, что при этом речь идет лишь о тех ОС, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК РФ (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Кодекса). То есть, например, земля и иные объекты природопользования, объекты незавершенного капстроительства в расчет не принимаются (ст. 256 НК РФ).
Обратите внимание: превышение 150-миллионного лимита по состоянию на 1 октября либо на дату подачи уведомления препятствием для перехода на «упрощенку» не является. Главное, чтобы остаточная стоимость основных средств не выходила за законодательно установленный норматив начиная с 01.01.2020.Должны выполняться и общие условия применения «упрощенки». А именно — предприятие не должно иметь филиалов, средняя численность его работников — не выходить за пределы 100 человек, а максимальная доля иных компаний в уставном капитале — за 25-процентный показатель. Кроме того, на УСН не вправе работать банки, страховщики, НПФ, ломбарды, казенные и бюджетные учреждения, а также ряд других организаций.
Уведомляем налоговиковДля перехода на УСН со следующего года организации нужно представить уведомление в ИФНС по своему месту нахождения не позднее 31 декабря текущего года.
Сообщить об изменениии спецрежима надо обязательно, поскольку компании, своевременно не уведомившие налоговиков о переходе на «упрощенку», применять его не вправе (пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, письмо Минфина РФ от 13.02.2013 № 03-11-11/66). Иллюстрирует справедливость этого и свежий вердикт высших арбитров — Определение ВС РФ от 29.09.2017 № 309-КГ17-13365. Остановимся на нем чуть подробнее.
Гражданин, зарегистрировавшийся в качестве ИП, добросовестно применял УСН: представил декларацию и перечислил налог в бюджет. Однако в середине года фискалы потребовали от него декларацию по НДС, а до момента ее подачи заблокировали коммерсанту банковский счет. Причина — ИП до 31 декабря предыдущего года не подал уведомление о переходе на спецрежим, следовательно, права на «упрощенку» у него нет.
Интересно, что суд первой инстанции поддержал предпринимателя, указав, что он фактически применял УСН при отсутствии возражений инспекторов, а значит, требование работать на общем режиме незаконно. Однако все последующие инстанции, включая ВС РФ, встали на сторону контролеров, ссылаясь на четкое предписание нормы пп. 19 п. 3 ст. 346.12 Кодекса. Тот же факт, что коммерсант подал УСН-декларацию, а инспекция ее приняла, причем без каких-либо замечаний, не говорит об одобрении применения «упрощенки» со стороны фискалов. Ведь ИФНС не вправе отказать в принятии поданной плательщиком декларации (ст. 80 НК РФ).
Схожую точку зрения ВС РФ высказывал и ранее (Определение от 20.09.2016 № 307-КГ16-11322). С ней солидарен и АС Московского округа (постановления от 02.05.2017 № Ф05-3020/2017, от 27.04.2016 № Ф05-4624/2016). Детальные аргументы в пользу рассмотренной позиции также можно найти в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 10.12.2014 № Ф04-11632/2014.
Важно, что кроме уведомления подавать в инспекцию иные документы в данном случае не надо. Требовать от организации какую-то дополнительную информацию ревизоры также не вправе.
И еще — предприятиям, уже работающим на упрощенном режиме, уведомлять налоговиков о продолжении применения его в следующем году не требуется. Именно так считают служители Фемиды (Постановление ФАС Московского округа от 19.09.2007, 24.09.2007 № КА-А40/9540-07).
Учтите — переход на УСН в течение года невозможен, в том числе в связи с появлением у компании новых видов предпринимательской деятельности.
Как представить уведомление в ИФНСУведомление можно представить в инспекцию (либо-либо):
- на бумаге (рекомендуемая форма утверждена Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). Отметим, что компания вправе подать уведомление и в произвольной форме с учетом требований ст. 346.13 Кодекса;
- в электронном виде (формат утвержден Приказом ФНС РФ от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@).
Обратим внимание на некоторые особенности заполнения организацией, переходящей на УСН с общего налогового режима, рекомендуемой фискалами формы уведомления. В поле «Признак налогоплательщика» укажите «3», а в строке «Переходит на упрощенную систему налогообложения» — «1». И не забудьте, что сумма доходов за 9 месяцев нынешнего года показывается без НДС.В незаполненных строках уведомления ставится прочерк. Документ подписывается руководителем компании и заверяется ее печатью (при наличии).
В целом же форма, состоящая всего лишь из одной страницы, довольно проста в заполнении. Каких-либо трудностей возникнуть с ней не должно.
Уведомление можно представить в ИФНС лично, через уполномоченного представителя или послать по почте заказным письмом. В первом и во втором случаях датой подачи будет день поступления документа в секретариат или канцелярию инспекции. В последнем — день, указанный на почтовом штемпеле.Отметим, что если уведомление представляется через представителя фирмы, в его нижнем поле отражается наименование документа, подтверждающего полномочия этого лица. Данный документ (его копию) следует приложить к уведомлению.
Какой объект выбратьВ уведомлении необходимо зафиксировать выбранный объект налогообложения, остаточную стоимость ОС и размер доходов по состоянию на 1 октября 2019 года.
Выбор объекта налогообложения — важнейшая процедура для организации. Как правило, объект «доходы» более выгоден, если расходы компании не столь значительны. Если же затраты существенны и при этом на них можно будет уменьшить базу по УСН-налогу (напомним, что перечень «упрощенных» расходов является закрытым — ст. 346.16 НК РФ), то выгоднее применять «доходно-расходную упрощенку».
Приблизительную выгоду можно просчитать с помощью сопоставления налоговых баз и ставок двух УСН-объектов, из которого следует: если расходы фирмы составляют менее 60 процентов от ее доходов, лучше выбрать объект «доходы». Если же более — то альтернативный вариант.
Однако для более точного расчета следует учесть и ряд других факторов, в том числе какие ставки единого налога установлены на 2020 год в зависимости от вида деятельности и категории налогоплательщика в вашем регионе. И лишь после детального анализа фиксировать свой выбор в уведомлении.А если уведомление уже подано, но чуть позже фирма решила изменить первоначально выбранный объект налогообложения? Тогда компания может (вплоть до вышеупомянутого предельного срока) представить в ИФНС новое уведомление с иным объектом налогообложения, приложив письмо о том, что первоначальное аннулируется (письма Минфина РФ от 14.10.2015 № 03-11-11/58878 и от 16.01.2015 № 03-11-06/2/813). Если же предельный срок пропущен, то поменять объект предприятие сможет лишь с начала нового налогового периода, то есть с 2021 года. Сделать это в течение 2020 года не получится (п. 2 ст. 346.14 НК РФ, письмо УФНС РФ по г. Москве от 07.05.2009 № 20-18/2/045279@).
На практике бывают случаи, когда организация фактически применяет не тот объект налогообложения, что указан в уведомлении. ИФНС наверняка сочтет это неправомерным и пересчитает налоговые обязательства компании со всеми вытекающими последствиями. И судьи, скорее всего, согласятся с фискалами. Например, в Постановлении Шестого ААС от 01.10.2014 № 06АП-5107/2014 отмечено: переход на упрощенный режим, выбор объекта налогообложения, несмотря на добровольный характер, осуществляются плательщиком не произвольно, а с соблюдением условий и порядка, четко указанных в гл. 26.2 НК РФ. И если организация в нарушение установленного порядка фактически изменила УСН-объект, ей придется за это ответить.
Ждать ли реакции от инспекторовПереход на УСН носит уведомительный характер. И какого-либо специального разрешения о применении компанией (ИП) «упрощенки» фискалы не выдают. Поэтому организация (ИП) может вести деятельность без получения подтверждения ИФНС о применении УСН (письмо Минфина РФ от 16.02.2016 № 03-11-11/8396).
Вместе с тем налогоплательщик имеет право в любой момент направить в свою инспекцию запрос о подтверждении факта применения им упрощенного спецрежима. Рекомендованную форму запроса можно найти в Приложении № 6 к Административному регламенту, который утвержден Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 № 99н. Однако запрос позволено составить и в произвольной форме.
ИФНС в соответствии с п. 93 Административного регламента в течение 30 календарных дней с момента регистрации запроса должна выслать плательщику информационное письмо по форме 26.2-7 (утв. Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). В нем в том числе фигурирует дата представления в инспекцию плательщиком уведомления о переходе на «упрощенку» — но не более того.
Таким образом, вся ответственность за соблюдение критериев, необходимых как для перехода на данный спецрежим, так и для его дальнейшего применения, полностью лежит на самой организации.
Самостоятельной реакции следует ждать от инспекторов только в одном случае: если компания нарушит срок представления уведомления. Тогда чиновники направят предприятию сообщение по форме 26.2-5 (утвержденное Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@), означающее невозможность применения «упрощенки».
Хотели перейти на УСН, но затем передумали...Бывает, что организация, изъявившая желание перейти со следующего года на «упрощенку» и подавшая уведомление в ИФНС, по какой-либо причине передумывает и решает остаться на общем налоговом режиме. Как следует поступить в такой ситуации?
По мнению чиновников, организация обязана уведомить о своем новом решении фискалов до 15 января года, с которого планировалось применение УСН. Подобный вывод сделан на основании п. 6 ст. 346.13 НК РФ, несмотря на то, что в этой норме речь идет о плательщиках, уже работающих на «упрощенке» и захотевших перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года. Итак, если компания так не поступит, она, по убеждению ведомств, не сможет в 2020 году применять ОСН (письмо Минфина РФ от 30.05.2007 № 03-11-02/154, направленное для сведения и использования в работе письмом ФНС РФ от 27.06.2007 № ХС-6-02/503@).
Однако служители Фемиды в этом вопросе чиновников не поддерживают. Взять хотя бы Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.05.2016 № Ф04-1942/2016, в котором сказано: налогоплательщик вправе самостоятельно, в отсутствие одобрения ИФНС, до начала применения «упрощенки» изменить свое решение и остаться на ОСН вне зависимости от причины. Определяющим фактором является фактическое ведение деятельности в соответствии с выбранным с начала года режимом налогообложения.
В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.11.2010 № А33-2847/2010 судьи также подчеркнули: правовое значение имеет то, что налогоплательщик, уведомив инспекцию о переходе на УСН, не начал ее применять, фактически работая на общем налоговом режиме, то есть отказался от «упрощенки» до начала ее использования. Разделяет такой подход и ФАС Северо-Кавказского округа, отметивший, что перешедшими на УСН считаются лишь компании и предприниматели, уведомившие об этом ИФНС и фактически перешедшие на данный налоговый режим (Постановление от 14.03.2014 № А53-10176/2013).
Однако во избежание излишних споров с фискалами мы советует все же уведомить их об изменении своего первоначального решения. Благо дело это нетрудоемкое, а времени и нервов может сэкономить немало.
Налоговая подготовка к «упрощенке»Итак, все упомянутые условия и действия, необходимые для перехода на УСН, выполнены. Теперь осталась последняя задача — выполнить ряд специальных требований НК РФ.
Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима (для предприятий, использовавших метод начисления) на «упрощенку» (при которой применяется кассовый метод) содержатся в п. 1 ст. 346.25 Кодекса. Такие компании должны выполнить несколько правил (перечень закрытый). В частности, включить в базу по единому налогу на дату перехода суммы, полученные до 31.12.2019 в оплату по договорам, которые будут исполнены после перехода на УСН. Или же, наоборот, не включать в такую базу средства, полученные после подобного перехода, если они уже были включены в «прибыльные» доходы. В основе всех этих правил лежит главный принцип: определенный доход (расход) должен быть учтен лишь единожды — либо при общем, либо при упрощенном режиме.
В IV квартале 2019 года необходимо восстановить НДС по основным средствам, нематериальным активам и МПЗ. Восстанавливаются суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении ОС и НМА — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
Вместе с тем если НДС по имуществу, приобретенному до перехода на «упрощенку», к вычету не ставился, то этот налог восстановлению не подлежит (письмо Минфина РФ от 18.10.2016 № 03-07-14/60503, Постановление ФАС Центрального округа от 25.05.2011 № А54-3447/2010-С2).
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 01.12.2011 № 10462/11 подчеркнул, что пп. 2 п. 3 ст. 170 Кодекса не позволяет производить такое восстановление НДС в течение какого-либо периода времени. Это необходимо в полном объеме сделать в квартале, предшествующем переходу на спецрежим.
Восстановленный налог включается в состав прочих расходов в соответствии со ст. 264 Кодекса (письмо Минфина РФ от 01.04.2010 № 03-03-06/1/205).
Если компания получила аванс и уплатила с него НДС, а соответствующие товары (работы, услуги) будут отгружены (выполнены, оказаны) уже в периоде применения «упрощенки», следует вернуть покупателям НДС с подобных авансов. Такой налог можно будет принять к вычету в IV квартале 2019 года, правда, только при наличии документов, подтверждающих факт возврата НДС (п. 5 ст. 346.25 НК РФ). Важно, что вышеуказанную последовательность нарушать нельзя. Если данный налог сначала заявить к вычету, а лишь потом вернуть его контрагенту, ревизоры наверняка посчитают такой вычет неправомерным, и служители Фемиды, скорее всего, их поддержат (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.09.2016 № Ф08-6531/2016).
Арбитры признают подобный вычет правомерным и в следующих ситуациях:
- перечисления денег не было, а налог возвращен покупателям путем зачета (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.08.2010 № А21-11991/2009);
- контракт, по которому прошла предоплата, расторгнут, а полученный аванс возвращен (Постановление ФАС Поволжского округа от 18.07.2008 № А65-26854/2007).
И последнее — если предприятие в текущем году создавало в налоговом учете какие-либо резервы (на оплату отпусков, по сомнительным долгам и т.д.), учтите их остатки на 31.12.2019 в составе внереализационных доходов (п. 7 ст. 250, пп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ).