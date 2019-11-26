Все про переход на УСН с 2020 года

Упрощенная система налогообложения имеет неоспоримые преимущества перед общей. Ее применение позволяет существенно снизить на законных основаниях налоговую нагрузку, значительно упростить подготовку и сдачу отчетности и т.п. Как перейти на данный спецрежим с 2020 года и какой объект налогообложения выбрать — читайте в нашей статье.

Плюсы перехода на УСН

Для небольших предприятий применение «упрощенки», как правило, довольно выгодно. На то есть несколько причин.

Налоговая нагрузка на этом спецрежиме весьма щадящая. Ведь компании не нужно перечислять такие (неподъемные для многих) бюджетные платежи, как налог на прибыль, НДС и налог на имущество (правда, тут есть определенные исключения — см. п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Возможность выбора объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы»), что позволяет фирме адаптировать фискальную нагрузку под показатели своей хозяйственной деятельности. Причем если компания ошиблась в выборе, объект налогообложения потом можно поменять (с начала нового календарного года). Не столь высокие налоговые ставки (6 и 15 процентов), которые региональные власти еще и могут понижать (ст. 346.20 НК РФ). Надо сказать, что многие субъекты РФ этим правом активно пользуются (например, в столице для ряда «доходно-расходных» упрощенцев предусмотрена 10-процентная ставка — Закон г. Москвы от 07.10.2009 № 41). Стоимость основных средств и НМА, приобретенных в период применения УСН, включается в состав расходов в течение года (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 346.16 Кодекса, письмо Минфина РФ от 14.06.2017 № 03-11-11/36922). То есть гораздо быстрее, чем на общем режиме. Налоговый учет фирмы на УСН ведут в книге учета доходов и расходов, которая довольно проста в заполнении, и не должна заверяться в ИФНС. А декларация представляется «упрощенцем» только по итогам налогового периода (то есть календарного года), что тоже не может не вызывать интерес.

О том, как грамотно перейти на УСН и какие нюансы при этом следует иметь в виду, и поговорим.

Лимиты и условия для применения УСН

Вначале необходимо понять, может ли компания в принципе перейти с будущего года на упрощенный режим.

Так, размер доходов фирмы за 9 месяцев 2019 года (без НДС) не должен превышать 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Необходимо соблюдение и еще одного порогового значения: бухгалтерская остаточная стоимость основных средств на 1 января 2020 года должна быть не более 150 млн рублей. Интересно, что при этом речь идет лишь о тех ОС, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК РФ (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Кодекса). То есть, например, земля и иные объекты природопользования, объекты незавершенного капстроительства в расчет не принимаются (ст. 256 НК РФ).

Обратите внимание: превышение 150-миллионного лимита по состоянию на 1 октября либо на дату подачи уведомления препятствием для перехода на «упрощенку» не является. Главное, чтобы остаточная стоимость основных средств не выходила за законодательно установленный норматив начиная с 01.01.2020.

Должны выполняться и общие условия применения «упрощенки». А именно — предприятие не должно иметь филиалов, средняя численность его работников — не выходить за пределы 100 человек, а максимальная доля иных компаний в уставном капитале — за 25-процентный показатель. Кроме того, на УСН не вправе работать банки, страховщики, НПФ, ломбарды, казенные и бюджетные учреждения, а также ряд других организаций.

Уведомляем налоговиков

Для перехода на УСН со следующего года организации нужно представить уведомление в ИФНС по своему месту нахождения не позднее 31 декабря текущего года.

Сообщить об изменениии спецрежима надо обязательно, поскольку компании, своевременно не уведомившие налоговиков о переходе на «упрощенку», применять его не вправе (пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, письмо Минфина РФ от 13.02.2013 № 03-11-11/66). Иллюстрирует справедливость этого и свежий вердикт высших арбитров — Определение ВС РФ от 29.09.2017 № 309-КГ17-13365. Остановимся на нем чуть подробнее.

Гражданин, зарегистрировавшийся в качестве ИП, добросовестно применял УСН: представил декларацию и перечислил налог в бюджет. Однако в середине года фискалы потребовали от него декларацию по НДС, а до момента ее подачи заблокировали коммерсанту банковский счет. Причина — ИП до 31 декабря предыдущего года не подал уведомление о переходе на спецрежим, следовательно, права на «упрощенку» у него нет.

Интересно, что суд первой инстанции поддержал предпринимателя, указав, что он фактически применял УСН при отсутствии возражений инспекторов, а значит, требование работать на общем режиме незаконно. Однако все последующие инстанции, включая ВС РФ, встали на сторону контролеров, ссылаясь на четкое предписание нормы пп. 19 п. 3 ст. 346.12 Кодекса. Тот же факт, что коммерсант подал УСН-декларацию, а инспекция ее приняла, причем без каких-либо замечаний, не говорит об одобрении применения «упрощенки» со стороны фискалов. Ведь ИФНС не вправе отказать в принятии поданной плательщиком декларации (ст. 80 НК РФ).

Схожую точку зрения ВС РФ высказывал и ранее (Определение от 20.09.2016 № 307-КГ16-11322). С ней солидарен и АС Московского округа (постановления от 02.05.2017 № Ф05-3020/2017, от 27.04.2016 № Ф05-4624/2016). Детальные аргументы в пользу рассмотренной позиции также можно найти в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 10.12.2014 № Ф04-11632/2014.

Важно, что кроме уведомления подавать в инспекцию иные документы в данном случае не надо. Требовать от организации какую-то дополнительную информацию ревизоры также не вправе.

И еще — предприятиям, уже работающим на упрощенном режиме, уведомлять налоговиков о продолжении применения его в следующем году не требуется. Именно так считают служители Фемиды (Постановление ФАС Московского округа от 19.09.2007, 24.09.2007 № КА-А40/9540-07).

Учтите — переход на УСН в течение года невозможен, в том числе в связи с появлением у компании новых видов предпринимательской деятельности.

Как представить уведомление в ИФНС

Уведомление можно представить в инспекцию (либо-либо):

на бумаге (рекомендуемая форма утверждена Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). Отметим, что компания вправе подать уведомление и в произвольной форме с учетом требований ст. 346.13 Кодекса;

в электронном виде (формат утвержден Приказом ФНС РФ от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@).

Обратим внимание на некоторые особенности заполнения организацией, переходящей на УСН с общего налогового режима, рекомендуемой фискалами формы уведомления. В поле «Признак налогоплательщика» укажите «3», а в строке «Переходит на упрощенную систему налогообложения» — «1». И не забудьте, что сумма доходов за 9 месяцев нынешнего года показывается без НДС.

В незаполненных строках уведомления ставится прочерк. Документ подписывается руководителем компании и заверяется ее печатью (при наличии).

В целом же форма, состоящая всего лишь из одной страницы, довольно проста в заполнении. Каких-либо трудностей возникнуть с ней не должно.

Уведомление можно представить в ИФНС лично, через уполномоченного представителя или послать по почте заказным письмом. В первом и во втором случаях датой подачи будет день поступления документа в секретариат или канцелярию инспекции. В последнем — день, указанный на почтовом штемпеле.

Отметим, что если уведомление представляется через представителя фирмы, в его нижнем поле отражается наименование документа, подтверждающего полномочия этого лица. Данный документ (его копию) следует приложить к уведомлению.

Какой объект выбрать

В уведомлении необходимо зафиксировать выбранный объект налогообложения, остаточную стоимость ОС и размер доходов по состоянию на 1 октября 2019 года.

Выбор объекта налогообложения — важнейшая процедура для организации. Как правило, объект «доходы» более выгоден, если расходы компании не столь значительны. Если же затраты существенны и при этом на них можно будет уменьшить базу по УСН-налогу (напомним, что перечень «упрощенных» расходов является закрытым — ст. 346.16 НК РФ), то выгоднее применять «доходно-расходную упрощенку».

Приблизительную выгоду можно просчитать с помощью сопоставления налоговых баз и ставок двух УСН-объектов, из которого следует: если расходы фирмы составляют менее 60 процентов от ее доходов, лучше выбрать объект «доходы». Если же более — то альтернативный вариант.

Однако для более точного расчета следует учесть и ряд других факторов, в том числе какие ставки единого налога установлены на 2020 год в зависимости от вида деятельности и категории налогоплательщика в вашем регионе. И лишь после детального анализа фиксировать свой выбор в уведомлении.

На практике бывают случаи, когда организация фактически применяет не тот объект налогообложения, что указан в уведомлении. ИФНС наверняка сочтет это неправомерным и пересчитает налоговые обязательства компании со всеми вытекающими последствиями. И судьи, скорее всего, согласятся с фискалами. Например, в Постановлении Шестого ААС от 01.10.2014 № 06АП-5107/2014 отмечено: переход на упрощенный режим, выбор объекта налогообложения, несмотря на добровольный характер, осуществляются плательщиком не произвольно, а с соблюдением условий и порядка, четко указанных в гл. 26.2 НК РФ. И если организация в нарушение установленного порядка фактически изменила УСН-объект, ей придется за это ответить.

Ждать ли реакции от инспекторов

Переход на УСН носит уведомительный характер. И какого-либо специального разрешения о применении компанией (ИП) «упрощенки» фискалы не выдают. Поэтому организация (ИП) может вести деятельность без получения подтверждения ИФНС о применении УСН ( письмо Минфина РФ от 16.02.2016 № 03-11-11/8396 ).

Вместе с тем налогоплательщик имеет право в любой момент направить в свою инспекцию запрос о подтверждении факта применения им упрощенного спецрежима. Рекомендованную форму запроса можно найти в Приложении № 6 к Административному регламенту, который утвержден Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 № 99н. Однако запрос позволено составить и в произвольной форме.

ИФНС в соответствии с п. 93 Административного регламента в течение 30 календарных дней с момента регистрации запроса должна выслать плательщику информационное письмо по форме 26.2-7 (утв. Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). В нем в том числе фигурирует дата представления в инспекцию плательщиком уведомления о переходе на «упрощенку» — но не более того.

Таким образом, вся ответственность за соблюдение критериев, необходимых как для перехода на данный спецрежим, так и для его дальнейшего применения, полностью лежит на самой организации.

Самостоятельной реакции следует ждать от инспекторов только в одном случае: если компания нарушит срок представления уведомления. Тогда чиновники направят предприятию сообщение по форме 26.2-5 (утвержденное Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@), означающее невозможность применения «упрощенки».

Хотели перейти на УСН, но затем передумали...

Бывает, что организация, изъявившая желание перейти со следующего года на «упрощенку» и подавшая уведомление в ИФНС, по какой-либо причине передумывает и решает остаться на общем налоговом режиме. Как следует поступить в такой ситуации?

По мнению чиновников, организация обязана уведомить о своем новом решении фискалов до 15 января года, с которого планировалось применение УСН. Подобный вывод сделан на основании п. 6 ст. 346.13 НК РФ, несмотря на то, что в этой норме речь идет о плательщиках, уже работающих на «упрощенке» и захотевших перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года. Итак, если компания так не поступит, она, по убеждению ведомств, не сможет в 2020 году применять ОСН (письмо Минфина РФ от 30.05.2007 № 03-11-02/154, направленное для сведения и использования в работе письмом ФНС РФ от 27.06.2007 № ХС-6-02/503@).

Однако служители Фемиды в этом вопросе чиновников не поддерживают. Взять хотя бы Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.05.2016 № Ф04-1942/2016, в котором сказано: налогоплательщик вправе самостоятельно, в отсутствие одобрения ИФНС, до начала применения «упрощенки» изменить свое решение и остаться на ОСН вне зависимости от причины. Определяющим фактором является фактическое ведение деятельности в соответствии с выбранным с начала года режимом налогообложения.

В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.11.2010 № А33-2847/2010 судьи также подчеркнули: правовое значение имеет то, что налогоплательщик, уведомив инспекцию о переходе на УСН, не начал ее применять, фактически работая на общем налоговом режиме, то есть отказался от «упрощенки» до начала ее использования. Разделяет такой подход и ФАС Северо-Кавказского округа, отметивший, что перешедшими на УСН считаются лишь компании и предприниматели, уведомившие об этом ИФНС и фактически перешедшие на данный налоговый режим (Постановление от 14.03.2014 № А53-10176/2013).

Однако во избежание излишних споров с фискалами мы советует все же уведомить их об изменении своего первоначального решения. Благо дело это нетрудоемкое, а времени и нервов может сэкономить немало.

Налоговая подготовка к «упрощенке»

Итак, все упомянутые условия и действия, необходимые для перехода на УСН, выполнены. Теперь осталась последняя задача — выполнить ряд специальных требований НК РФ.

Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима (для предприятий, использовавших метод начисления) на «упрощенку» (при которой применяется кассовый метод) содержатся в п. 1 ст. 346.25 Кодекса. Такие компании должны выполнить несколько правил (перечень закрытый). В частности, включить в базу по единому налогу на дату перехода суммы, полученные до 31.12.2019 в оплату по договорам, которые будут исполнены после перехода на УСН. Или же, наоборот, не включать в такую базу средства, полученные после подобного перехода, если они уже были включены в «прибыльные» доходы. В основе всех этих правил лежит главный принцип: определенный доход (расход) должен быть учтен лишь единожды — либо при общем, либо при упрощенном режиме.

В IV квартале 2019 года необходимо восстановить НДС по основным средствам, нематериальным активам и МПЗ. Восстанавливаются суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении ОС и НМА — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Вместе с тем если НДС по имуществу, приобретенному до перехода на «упрощенку», к вычету не ставился, то этот налог восстановлению не подлежит (письмо Минфина РФ от 18.10.2016 № 03-07-14/60503, Постановление ФАС Центрального округа от 25.05.2011 № А54-3447/2010-С2).

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 01.12.2011 № 10462/11 подчеркнул, что пп. 2 п. 3 ст. 170 Кодекса не позволяет производить такое восстановление НДС в течение какого-либо периода времени. Это необходимо в полном объеме сделать в квартале, предшествующем переходу на спецрежим.

Восстановленный налог включается в состав прочих расходов в соответствии со ст. 264 Кодекса (письмо Минфина РФ от 01.04.2010 № 03-03-06/1/205).

Если компания получила аванс и уплатила с него НДС, а соответствующие товары (работы, услуги) будут отгружены (выполнены, оказаны) уже в периоде применения «упрощенки», следует вернуть покупателям НДС с подобных авансов. Такой налог можно будет принять к вычету в IV квартале 2019 года, правда, только при наличии документов, подтверждающих факт возврата НДС (п. 5 ст. 346.25 НК РФ). Важно, что вышеуказанную последовательность нарушать нельзя. Если данный налог сначала заявить к вычету, а лишь потом вернуть его контрагенту, ревизоры наверняка посчитают такой вычет неправомерным, и служители Фемиды, скорее всего, их поддержат (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.09.2016 № Ф08-6531/2016).

Арбитры признают подобный вычет правомерным и в следующих ситуациях:

«Упрощенцы» НДС не уплачивают. Поэтому необходимо скорректировать договоры, заключенные фирмой до перехода на УСН, в которых цена ее товаров (работ, услуг) установлена с данным налогом. С будущего года в договорах цену нужно будет фиксировать с пометкой: «НДС не облагается».

И последнее — если предприятие в текущем году создавало в налоговом учете какие-либо резервы (на оплату отпусков, по сомнительным долгам и т.д.), учтите их остатки на 31.12.2019 в составе внереализационных доходов (п. 7 ст. 250, пп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ).