Российский предприниматель Сергей Васильев делится несколькими мыслями о путях нашего развития, после дискуссий Кудрина, Силуанова о параметрах российского бюджета... и рассуждениях Путина о «китайском» опыте.

Кудрин привел интересный цифры, на сколько Правительство ежегодно задерживало бюджетные траты, из-за внутренних бюрократических процедур.

В 2017 на 250 млрд. руб., в 2018 на 770 млрд. руб., а в уходящем 2019-м уже на 1 трл. руб.

Из этих цифр очевидно, что ком нарастает. Можно уже уверенно предположить, что отставание по итогам 2020 будет уже около 1.5 трл. Правительство не успевает эффективно тратить собранные деньги.

Силуанов, конечно, оправдывается, что Правительство может легко потратить деньги, но хочет тратить их «эффективно», поэтому и сложилась такая ситуация. В частности, Правительство убрало режим авансирование в бюджетных закупок, переводя оплату только по факту сданных работ. Мол, бюджет не хочет просто «запуливать» деньги в проекты, а хочет финансировать только сданные работы.

Опустим этот спорный тезис Силуанова о том, что авансирование бюджетных строек — плохо. Как жить подрядчикам, которые должны находить собственные или заемные деньги, чтобы начать стройку, а потом с боями сдавать свои объекты госзаказчикам? Этот переход с «авансов», на оплату «по факту» уже обанкротил половину работающих подрядчиков на рынке. Отчасти именно поэтому задерживается сдача других объектов, т.к. масса подрядчиков обанкротилась и уже просто не кому исполнять, эти сложные забюрократизированные бюджетные процедуры госзаказа. Опустим этот спорный тезис, что бюджету так уж было нужно уходить от «авансов».

Но картинка складывается очевидная — в бюджете нарастает ком неисполнения собственных планов бюджетных трат.

При этом одновременно налоговые и таможенные службы браво рапортуют перед Путиным о том, как они ежегодно перевыполняют планы по сборам налогов. И получается печальная картина — Правительство научилось быстро и эффективно собирать налоги и совсем не научилось быстро тратить деньги.

Из создавшейся замкнутого круга есть два выхода.

Либо резко уменьшить ставки налогов, оставить деньги бизнесу и перестать накапливать профицит в бюджете. Либо все-таки научится эффективно и быстро тратить бюджетные деньги. Выбор одно из этих двух путей и будет определяющим на ближайшие годы... куда же мы идем?

И тут, интересно было услышать реплику Путина, на этом же форуме ВТБ, где он рассуждал почему развалился Советский Союз и почему Китаю удалось достичь значительных успехов.

Объясняя причины краха СССР, Путин четко сказал, главная причина — неэффективная экономическая политика. Правительство СССР не сумело быстро перестроить свой хозяйственный механизм и страна развалилась.

— А вот Китаю удалось! — неожиданно вдруг добавил Путин, хотя вроде бы про Китай его никто и не спрашивал. Было видно, что об этом думал, что-то рассуждал и решил поделиться своими мыслями на этот счет.

К слову сказать, я впервые от Путин услышал, его трактовку причин успехов «китайских реформ». Вот почти дословно цитата на эту тему:

— Им удалось совместить возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики. Ведь вот смотрите, мы ведь тоже анализируем, что там происходит. Там когда тендеры проводятся из центрального уровня, на микроуровне идет драка за эти контракты, за эти центральные ресурсы. Почему? Между кем? Между участниками экономической деятельности, которые работают в рынке. И работают весьма эффективно! Я не буду сейчас вдаваться в детали во взаимных обвинениях между США и Китаем по поводу курса юаня и т.д.. Но это инструменты, которые эффективно применяются... Уникальный симбиоз удалось создать китайскому руководству между планированием и рыночной экономикой на уровне экономических операторов. Такого в мире пока не было. И, я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление дает очень хороший результат. Совокупно, гораздо эффективнее китайская экономика работает, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская. Я думаю, это в значительной степени и вызывает озабоченность наших американских друзей, и объясняет вводимые против Китая ограничения. Именно это обстоятельство, а не диспаритет в торговом балансе.

Из этих слов и рассуждений Путина очевидно, что этот «китайский» путь ему очень нравится, он за ним следит, изучает. И именно этот, назовем его «китайский» он и выбрал для себя и страны.

А именно.

Жесткое центральное планирование наверху, максимальное собирание денежных и прочих ресурсов в центре, и потом раздача этих ресурсов через тендеры на микроуровне среди многочисленных «экономических операторов» на рыночных принципах.

Что б они там «дрались», как выражается Владимир Владимирович, за распределяемые из центра ресурсы. Вот примерно так сейчас видеться нашему Президенту идеальная картинка мира.

Но это все в идеале, планах и фантазиях...

Пока что, по факту видно, что мы научились централизовывать ресурсы, но не научились их рыночным образом распределять. Именно тут пока очевидный затык.

Но Президент будет стараться и продолжит пока идти именно этим путем... Он ему кажется самым верным.