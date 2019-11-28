О контролируемых сделках уведомляйте по-новому

Что случилось?

В чём суть изменений?

Поправками обновлена форма уведомления о контролируемых сделках, его формат, правила заполнения и порядок представления.

Зачем поменяли форму уведомления?

Корректировки связаны с внесением в НК РФ поправок, уточняющих виды контролируемых сделок. Были изменены некоторые признаки, по которым сделки относят к контролируемым. В результате под контроль цен теперь попадает меньше сделок.

Что поменяли в форме?

Изменяются штрих-коды в приложении № 1 «Уведомления о контролируемых сделках», а также в новой редакции излагаются:

раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)» (исключены поля 139 и 140 для отражения кода основания отнесения сделки к контролируемой в связи с новой редакцией таких кодов);

таблица «Код основания отнесения сделки к контролируемой» приложение № 1 (некоторые коды перераспределены и обозначают не те признаки, что в действующем бланке);

приложение 2 «Формат представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме».

К примеру, код 131 нужно будет отметить, если сделка является контролируемой из-за того, что контрагенты применяют разные ставки по налогу на прибыль к прибыли от деятельности в рамках такой сделки (это не касается ряда ставок, например, для дивидендов). По действующему порядку заполнения данным кодом обозначают случай, когда сумма доходов по сделкам превысила суммовой порог для признания сделки контролируемой.

Кто представляет уведомление о контролируемых сделках?

Уведомление обязаны представить налогоплательщики (юридические и физлица), которые совершили в календарном году контролируемые сделки.

По одной и той же сделке уведомление подает каждая её сторона. Исключение составляет комиссионер (агент), совершивший сделку от своего имени, но по поручению и за счёт комитента (принципала). Обязанность отчитаться по такой сделке возникает у комитента (принципала) и лица, с которым заключил договор посредник.

Какие сделки являются контролируемыми?

Перечень таких сделок указан в ст. 105.14 Налогового кодекса. В частности, к таким сделкам относятся:

сделки с взаимозависимой российской организацией из п. 2 ст. 105.14 НК РФ при годовом доходе больше 1 млрд рублей. Например, сделки с организациями, применяющими нулевую ставку налога на прибыль, или плательщиками ЕСХН.

сделки с взаимозависимым нерезидентом при годовом доходе более 60 млн рублей.

сделки с офшорной компанией при годовом доходе более 60 млн рублей.

В какой форме представляется уведомление о контролируемых сделках?

Уведомление представляется по выбору налогоплательщика на бумаге или в электронной форме. При использовании электронной формы нужно руководствоваться обновлённым форматом и порядком представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме.

В какой срок представляется уведомление?

Уведомление о контролируемых сделках за 2019 год надо подать в ИФНС не позднее 20 мая 2020 года.

Предусмотрена ли ответственность за несвоевременную подачу уведомления или недостоверные сведения в нём?

Да, за непредставление уведомления в установленный срок или недостоверное заполнение отдельных реквизитов уведомления предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ вступает в силу 26 ноября 2019 года и за 2019 год о контролируемых сделках нужно будет отчитаться уже по новой форме.