О контролируемых сделках уведомляйте по-новому

Что случилось?Федеральная налоговая служба России выпустила Приказ от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@». Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2019.
В чём суть изменений?Поправками обновлена форма уведомления о контролируемых сделках, его формат, правила заполнения и порядок представления.
Зачем поменяли форму уведомления?Корректировки связаны с внесением в НК РФ поправок, уточняющих виды контролируемых сделок. Были изменены некоторые признаки, по которым сделки относят к контролируемым. В результате под контроль цен теперь попадает меньше сделок.
Что поменяли в форме?Изменяются штрих-коды в приложении № 1 «Уведомления о контролируемых сделках», а также в новой редакции излагаются:
- раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)» (исключены поля 139 и 140 для отражения кода основания отнесения сделки к контролируемой в связи с новой редакцией таких кодов);
- таблица «Код основания отнесения сделки к контролируемой» приложение № 1 (некоторые коды перераспределены и обозначают не те признаки, что в действующем бланке);
- приложение 2 «Формат представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме».
Кто представляет уведомление о контролируемых сделках?Уведомление обязаны представить налогоплательщики (юридические и физлица), которые совершили в календарном году контролируемые сделки.
По одной и той же сделке уведомление подает каждая её сторона. Исключение составляет комиссионер (агент), совершивший сделку от своего имени, но по поручению и за счёт комитента (принципала). Обязанность отчитаться по такой сделке возникает у комитента (принципала) и лица, с которым заключил договор посредник.
Какие сделки являются контролируемыми?Перечень таких сделок указан в ст. 105.14 Налогового кодекса. В частности, к таким сделкам относятся:
- сделки с взаимозависимой российской организацией из п. 2 ст. 105.14 НК РФ при годовом доходе больше 1 млрд рублей. Например, сделки с организациями, применяющими нулевую ставку налога на прибыль, или плательщиками ЕСХН.
- сделки с взаимозависимым нерезидентом при годовом доходе более 60 млн рублей.
- сделки с офшорной компанией при годовом доходе более 60 млн рублей.