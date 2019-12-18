Что важно знать про сделки с заинтересованностью

В ходе хозяйственной деятельности компания периодически заключает договоры с контрагентами, которые являются для нее полностью или частично аффилированными. Иногда эти сделки совершаются во благо общества, но чаще всего только из эгоистичных побуждений одного из учредителей во вред другим участникам или акционерам. Такие сделки называются сделками с заинтересованностью. Для них законодательство предусмотрело особый порядок согласования, который, однако, общество может упростить или усложнить в своем уставе. Об этом подробно рассказано ниже.

С 15 ноября 2019 года вступили поправки, которые запрещают не только заинтересованным в договоре лицам, но и их аффилированным компаниям принимать участие в голосовании по поводу сделки. Мы также собрали свежую судебную практику по оспариванию сделок с заинтересованностью.

Что нужно знать о сделках с заинтересованностью

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью, если в ее совершении заинтересовано одно из лиц, указанных в п. 1 ст. 45 закона об ООО и п. 1 ст. 81 закона об АО. Например, таким лицом может быть генеральный директор, член правления или совета директоров. Однако этими должностями список потенциально заинтересованных лиц не ограничивается. К ним также относятся любые граждане и организации, которые контролируют компанию или могут давать обязательные для нее указания. Они будут заинтересованными, если контрагентами по договору (в том числе как посредник, представитель, выгодоприобретатель) выступают контролирующие лица либо их близкие родственники и подконтрольные компании.

Порядок согласования

По общему правилу сделка с заинтересованностью не требует предварительного одобрения, но общество обязано извещать о такой сделке незаинтересованных участников и членов совета директоров (при его наличии). Уведомление должно быть отправлено не позднее 15 дней до совершения сделки, если в уставе не указан иной срок. Порядок уведомления аналогичен порядку извещения о проведении общего собрания участников (акционеров). Проводить процедуру согласования сделки нужно, только если одно из лиц, указанных в законе, после ознакомления с извещением потребовало созвать собрание. Решение принимает общее собрание участников (акционеров) или совет директоров в зависимости от того, в чьей компетенции согласно уставу общества находится вопрос согласования сделок с заинтересованностью.

Потребовать проведения общего собрания может (абз. 2 п. 4 ст. 45 закона об ООО, п. 1 ст. 83 закона об АО):

директор;

член коллегиального исполнительного органа;

член совета директоров;

участник (акционер), обладающий не менее 1 процентом долей (акций), или группа участников, обладающая в совокупности таким количеством долей (акций).

Однако не любая сделка с заинтересованностью требует извещения и одобрения. В пункте 2 ст. 81 закона об АО и в п. 7 ст. 45 закона об ООО указан обширный перечень ситуаций, когда согласовывать сделку не нужно, вот лишь некоторые из них:

сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени и на схожих условиях совершались аналогичные сделки;

единственным участником (акционером) компании является ее директор;

абсолютно все участники (акционеры) заинтересованы в сделке. Однако в уставе может быть прописано право участников или акционеров потребовать голосования по сделке;

переход имущества в процессе реорганизации;

сделка заключается на условиях предварительного договора.

Сделка не подпадает под положения о сделках с заинтересованностью, если сумма такой сделки составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и размер сделки не превышает предельных значений, установленных Указанием Банка России от 31.03.2017 № 4335-У. Предельные значения размера сделок установлены в зависимости от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

Балансовая стоимость активов (руб.) Предельный размер сделки (руб.) Не более 25 млрд 20 млн От 25 до 100 млрд 50 млн От 100 млрд до 1 трлн 500 млн От 1 до 2 трлн 1 млрд Более 2 трлн 2 млрд

Таким образом, для большинства организаций сделку не нужно согласовывать, если ее размер меньше 20 миллионов рублей и 0,1 процента балансовой стоимости активов компании. Уставом ООО и непубличных акционерных обществ (АО) может быть установлено, что положения о сделках с заинтересованностью в данной организации не действуют.

Как принимается решение

Решение о согласии на совершение сделки, в осуществлении которой имеется заинтересованность, принимается компетентным органом большинством голосов (более 50 процентов), если в уставе не указан иной порог голосов. Голосовать по вопросу одобрения сделки могут только не заинтересованные в ее совершении лица. Пленум Верховного Суда уточнил также, что не вправе принимать участие юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018). Решение об одобрении сделки оформляют протоколом общего собрания участников (совета директоров) общества. В решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, на которых лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым (п. 5 ст. 45 закона об ООО, п. 6 ст. 83 закона об АО).

Оспаривание сделки

Если согласие на сделку с заинтересованностью не было получено, то общество, его акционеры, участники, а также члены советы директоров имеют право оспорить сделку (п. 2 ст. 174 ГК РФ, п. 6 ст. 45 закона об ООО, п. 1 ст. 84 закона об АО). Однако несоблюдение процедуры согласования сделки не является основанием для ее оспаривания. В суде потребуется доказать ущерб интересам общества и недобросовестность контрагента.

Изменились правила одобрения сделок

Новый закон уточнил порядок голосования по сделкам с заинтересованностью. Поправки в корпоративное законодательство действуют с 15 ноября.

Теперь голосовать за заключение сделки запрещено не только лицам, которые подпадают под Определение «заинтересованные», но и всем зависимым от них членам общего собрания.

Примечание редакции: Верховный Суд еще в 2018 году указал, что лица, подконтрольные заинтересованным, тоже не имеют права голосовать.

Но эти ограничения не имели статус закона (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 27).

Подконтрольность акционеров нужно доказывать

Акционер ОАО «Газпром распределение Киров» решил оспорить в суде договор займа на сумму 474 млн рублей, который был заключен между названным акционерным обществом и ООО «Газпром межрегионгаз». Обе организации входят в одну группу компаний.

Заявитель посчитал, что нарушен порядок одобрения сделки, которая является одновременно сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой, сделка заключена акционерным обществом на крайне невыгодных для него условиях, чем причиняется ущерб акционерам и акционерному обществу. По мнению истца, голосование совершено под давлением основного крупного акционера.

Арбитражный суд выяснил, что оспариваемая сделка одобрена общим собранием акционеров без учета голосов заинтересованного лица. Также не удалось доказать ущерб от договора, ведь сделка являлась частью системы внутригруппового финансирования, и акционерное общество получило только положительный эффект. Поэтому суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Акционер не сдался и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что участники голосования, по формальным признакам не подпадающие под понятие заинтересованных лиц, могли голосовать под влиянием заинтересованного лица. Апелляционный суд указал, что исходя из п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 необходимо доказать факт влияния заинтересованного лица на акционеров. Однако таких доказательств истец в суде не представил. Все вышестоящие суды оставили решение в силе.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.07.2019 № Ф01-2909/2019

Повышение зарплаты директора – тоже сделка с заинтересованностью

Генеральный директор был нанят в ООО с ежемесячным окладом 1 млн рублей. Он же владел большей частью долей в уставном капитале. Позднее дополнительным соглашением к договору директор поднял себе зарплату до 2 300 000 рублей в месяц. Другой участник (с меньшей долей) посчитал, что эта сделка относится к сделкам с заинтересованностью и должна пройти обязательную процедуру одобрения, поэтому обратился в арбитражный суд. Истец также предоставил в суд статистику с популярных рекрутинговых сайтов о средней заработной плате генеральных директоров с аналогичным опытом.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признал сделку недействительной и обязал директора вернуть обществу 16 млн рублей переплаты. Как разъяснено в подпункте 1 п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.05.2014 № 28, положения п. 1 ст. 45 закона об обществах с ограниченной ответственностью не исключают возможности квалификации в качестве сделки с заинтересованностью заключаемого с работником общества договора или его отдельных положений.

Суд апелляционной инстанции изменил решение и отказал в иске. Он исходил из отсутствия оснований для признания сделок недействительными, поскольку истцом не доказано, что их заключение повлекло или может повлечь неблагоприятные последствия для истца либо самого общества. Пострадавший участник не представил достоверных доказательств, подтверждающих несоответствие квалификации и профессиональных качеств директора установленному размеру зарплаты, а также документов, свидетельствующих о невыполнении руководителем обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Суд кассационной инстанции согласился с таким выводом.

Однако Верховный Суд обратил внимание, что по спорным сделкам директор (он же участник с наибольшей долей) устанавливал и одобрял повышение собственной заработной платы, поэтому данные сделки являются сделками с заинтересованностью, о чем директор знал. При оспаривании соответствующих сделок директор должен доказать, что ущерба не причинял (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27).

По мнению судей высшей инстанции, составной частью интереса общества являются в том числе интересы участников. В связи с этим ущерб интересу общества также имеет место, когда сделка хотя и не причиняет ущерб имуществу юридического лица, но не является разумно необходимой для хозяйствующего субъекта, совершена в интересах только части участников и причиняет неоправданный вред остальным участникам общества, которые не выражали согласие на совершение соответствующей сделки. Вместе с тем возможны ситуации, когда прибыль изымается в пользу отдельных участников через выплату заработной платы или процентов по займу.

Ни суд первой инстанции, ни апелляционный и окружной суды при исследовании вопроса о причинении ущерба обществу и его участникам не проверяли доводы истца о том, что фактически через выплату увеличенной заработной платы была распределена чистая прибыль хозяйствующего субъекта только в пользу одного из участников. Верховный Суд РФ вернул дело на пересмотр, чтобы судьи еще раз проверили этот факт.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.10.2019 № 305-ЭС19-8916

Если сделка с заинтересованностью не принесла ущерба, то ее нельзя признать недействительной

Министерство имущественных отношений Омской области обратилось в арбитражный суд с иском о признании сделок с заинтересованностью недействительными. Министерство оспаривало договор на оказание услуг, связанных с подготовкой к проведению заседаний совета директоров общества (где истец был акционером), подготовкой годового отчета и положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров. При этом исполнителем по договору выступал председатель совета директоров. По мнению истца, председатель совета директоров в силу компетенции получал вознаграждение как председатель совета директоров общества, а получение вознаграждения за выполнение этих же работ в качестве исполнителя по договорам консалтинга противоречит закону.

Истец обосновал незаконность сделок тем, что протокол заседания совета директоров не содержит указание на лиц, заинтересованных в совершении сделок, а также основания, на которых указанные лица являются заинтересованными в совершении сделок. Министерство посчитало это нарушением п. 6 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Однако арбитражный суд отказал в иске. Согласно разъяснениям, изложенным в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28, лицо, предъявившее иск о признании сделки недействительной на основании того, что она совершена с нарушением порядка одобрения сделок с заинтересованностью, обязано доказать нарушение сделкой прав или охраняемых законом интересов общества или его акционеров. Об отсутствии нарушения интересов общества и его участников (акционеров) может свидетельствовать, в частности, следующее:

предоставление, полученное обществом по сделке, было равноценным отчужденному имуществу;

совершение сделки было способом предотвращения еще больших убытков для общества;

сделка общества, хотя и была убыточной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых общество должно было получить выгоду.

Таким образом, истец должен доказать, что при совершении сделки общество не могло ожидать положительного эффекта, условия сделки являлись для него явно убыточными. Но министерство не смогло доказать в суде убыточность договора с председателем совета директоров.

Дело дошло до Верховного Суда, который оставил решение в силе. Высшая инстанция согласилась с тем, что отсутствие одобрения сделки не является достаточным основанием для удовлетворения иска.

Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2019 № 304-ЭС19-16581

Суд откажет в ситуациях, при которых контрагент не знал о сделке с заинтересованностью

Учредитель компании решил оспорить договор поручительства, заключенный между ООО и банком. Для этого он подал иск в Арбитражный суд г. Москвы. Истец указал в заявлении, что одним из учредителей контрагента является родная сестра участника компании.

Кроме того, истец указал, что на основании записей в ЕГРЮЛ контролирующее контрагента лицо ранее было также участником ООО, долей в котором владеет истец.

Таким образом, по мнению истца, в силу ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» оспариваемый договор является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, при этом упомянутые сестры-учредители являются по смыслу указанной нормы лицами, заинтересованными в совершении сделки. Более того, как указал заявитель, заключение договора поручительства не было связано с хозяйственной деятельностью ООО и его уставными целями и не могло принести ему какой-либо имущественной выгоды, поскольку его заключение привело к искусственному увеличению кредиторской задолженности и возникновению дополнительных обязательств, которые ранее не существовали. Никаких экономических взаимоотношений между контрагентами не существовало, отсутствовала экономическая целесообразность для заключения договора поручительства.

Суд выяснил исходя из протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Мики-Мики», что одна из сестер имеет долю в уставном капитале в размере ровно 50 процентов, а не более 50, как это предусмотрено ст. 45 Закона РФ об ООО, поэтому не является контролирующим лицом.

По общему правилу закон не устанавливает обязанности третьего лица проверять перед совершением сделки, является ли соответствующая сделка для его контрагента сделкой с заинтересованностью и была ли она надлежащим образом одобрена (в том числе отсутствует ли обязанность по изучению списков аффилированных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц контрагента, устава общества).

Между тем истец не представил никаких доказательств того, что отсутствовало надлежащее согласие на совершение сделки или что «…другая сторона по сделке…», то есть банк знал или заведомо должен был знать о том, что якобы отсутствовало надлежащее согласие на сделку.

Рассмотрев все факты, арбитражный суд отказал в иске, а вышестоящий суд поддержал такое решение.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 № 09АП-56423/2019

Есть всего лишь год на оспаривание сделки с заинтересованностью

Акционер попытался признать сделку с заинтересованностью недействительной спустя почти три года после ее совершения. Согласно пункту 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании сделки с заинтересованностью составляет один год. Но заявитель указал, что узнал обо всех обстоятельствах сделки менее года назад.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 разъяснено, что срок исковой давности по искам о признании недействительной сделки, произведенной с нарушением порядка ее совершения, исчисляется со дня, когда лицо, которое самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет полномочия генерального директора, узнало или должно было узнать о том, что такая сделка совершена с нарушением требований закона к порядку ее совершения, в том числе если оно непосредственно совершало данную сделку.

Судьи пришли к выводу, что заявитель, действуя добросовестно в качестве акционера и председателя совета директоров компании, мог и должен был узнать о наличии оспариваемого договора, заключенного от 20.07.2015, не позднее 30.06.2016.

Вместе с тем истец обратился в суд первой инстанции только 22.08.2018, то есть по истечении установленного законом срока, что в силу п. 2 ст. 199 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Все вышестоящие суды посчитали, что заявитель нарушил срок исковой давности.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.09.2019 № Ф05-15608/2019