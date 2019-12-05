Что изменится в НДФЛ в 2020 году

Уже за 2019 год по НДФЛ нужно будет отчитываться в новые сроки и по новым правилам.

Новые сроки сдачи годовой отчетности по НДФЛ

До 2020 г. крайним сроком сдачи годовой формы 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ было 1 апреля следующего года. Но теперь у бухгалтеров будет меньше времени на подготовку деклараций: их нужно будет сдать не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Изменение сроков законодательно закреплено Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

При этом сроки сдачи форм 6-НДФЛ за квартал, полугодие и 9 месяцев не меняются. Эту форму нужно подать в ИФНС не позднее последнего дня следующего месяца после отчетного периода.

Также не меняются сроки и для справок 2-НДФЛ с признаком 2 о неудержанном НДФЛ: сдаем их не позднее 1 марта следующего года (п. 5 ст. 226 НК).

Отчетный период Крайний срок отправки в 2020 г. 6-НДФЛ За 2019 год 2 марта За квартал 30 апреля За полугодие 31 июля За 9 месяцев 2 ноября 2-НДФЛ За 2019 год 2 марта

Электронная отчетность по НДФЛ

Помимо сроков изменились также требования к налоговым агентам, которые подавали отчетность в бумажном виде. Ранее отчитываться по НДФЛ в электронной форме необходимо было только тем, кто выплачивал доход 25 и более сотрудникам.

Теперь требование подавать электронную отчетность установлены уже для тех организаций и ИП, у кого выплаты доходов приходятся на 10 и более физлиц. Если нарушить это требование, грозит штраф — 200 руб. (ст. 119.1 НК). Право подавать отчет на бумаге сохранили только работодатели, которые выплачивали вознаграждение 9 и менее людям.

Изменения для организаций с обособленными подразделениями

Ранее организации были обязаны платить НДФЛ за каждое подраздление, и за каждое сдавать форму 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ (п. 7 ст. 226 и п. 2 ст. 230 НК). Причем даже если компания и несколько обособленных подразделений находятся на территории, подведомственной одной инспекции.

Теперь в случае если несколько подразделений находятся на территории одного муниципального образования, отчитываться за все подразделения и платить НДФЛ можно только из одного (п. 7 ст. 226 НК РФ). Для этого организации нужно подать заявление в ИФНС, где указать подразделение, которое будет отчитываться. Чтобы отчитываться по новым правилам уже в следующем году, уведомить инспекцию нужно до 1 января. А вот в течение года поменять подразделение уже не получится.

Напоминаем, что обособленным подразделением компании будет считаться любое подразделение, адрес которого отличается от адреса компании в ЕГРЮЛ.

Уведомить налоговую о его создании надо в течение месяца после того, как компания начала вести деятельность через новое подразделение — иначе ждет штраф в 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

2-НДФЛ все еще сдаем

Долгое время ходили слухи, что 2-НДФЛ и 6-НДФЛ объединят в один отчет, который будет содержать сведения из формы 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ. Однако в последние изменения эти планы не вошли. Возможно, эти изменения вступят в силу в 2021 г.

Списанная задолженность может не облагаться НДФЛ

С 1 января 2020 г. списанная задолженность не облагается НДФЛ, если выполняется два условия:

физлицо не является взаимозависимым по отношению к компании и трудового договора с ним не было в течение всего периода наличия долга; списание долга — это не материальная помощь и не встречное исполнение обязательства перед физлицом. Например, долг списывают не в счет оплаты за работы или услуги, оказанные физлицом.

Такие правила закреплены в п. 62.1 ст. 217 НК РФ.

Когда можно не платить НДФЛ при продаже жилья

Доходы от продажи жилого помещения не будут облагаться НДФЛ, если физлицо владело им три года.

Льготу смогут использовать те, кто реализует единственное жилье. Ее также можно будет применить, когда физлицо сначала приобрело новое жилье, а потом продало старое. Но должно соблюдаться следующее условие: новый объект приобрели в течение 90 дней до того, как по старому объекту зарегистрировали переход права собственности к покупателю.

Например, человек в июле купил новую квартиру, а в августе продал старую, которой владел более трех лет. С дохода от продажи НДФЛ платить не понадобится (пп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).