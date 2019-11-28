ТОП вопросов-ответов по «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» этой недели

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.

После загрузки банковских выписок в программе «1С:Бухгалтерия» показывает не верный остаток на счете (или поехали расхождения за прошлые периоды). Что делать?

Выписка задвоилась из-за неверно введенного периода, когда была сделана выгрузка из банка. Чтобы это исправить, следует откатиться назад, на предыдущую дату, и повторно сделать выгрузку из банка, ввести верно период. Либо сделать анализ 51 счета, проверить все выписки и удалить повторные.

Проверить проводки по всем выпискам. Возможно, стоит счет не 51, а 57.

Проверить соответствие номера счета в выписках банка и в оборотно-сальдовой ведомости.

Мы на ЕНВД и УСН. Наша программа «1С:Бухгалтерия» считает неверно доходы по разным видам деятельности. Что делать?

Следует проверить настройки. Возможно, в поступлениях денежных средств не стоит доход по ЕНВД.

Почему программа «1С:Бухгалтерия» неверно переводит стоимость валюты?

Из-за того, что вы часто загружаете курс валюты, потом делаете изменения даты в документе поступление/реализация. В такой ситуации следует повторно распровести/провести документ.

Мы на УСН и патенте. В системе «1С:Бухгалтерия» у нас не попадают доходы/расходы в «Книгу учета доходов и расходов». Что делать?

Необходимо в «Налогах и отчетности» проверить галочку «Патент». Затем проверить заполнение патента. При заполнении документа «Реализация услуг» следует указать патент.