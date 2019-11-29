Корпоративная карта: как не попасть на проблемы с налоговой и банками

Это пластиковая карточка, которая привязана к расчетному счету в банке открытому ИП. Есть карты, которые напрямую привязаны к расчетному счету и баланс на одной равен балансу на другой. Чтобы ей рассчитаться никаких дополнительных действий не нужно, просто она должна быть с собой, чтобы в любом месте вы могли ею расплатиться.
Есть другой вид, у такой карты отдельный счет: чтобы рассчитаться по ней за покупку в магазине, вам нужно заранее перевести деньги с расчетного счета ИП на счет карты.
В разных банках разные тарифы на обслуживание таких карт, не забывайте об этом, когда открываете счёт. Обязательно уточняйте про комиссии, которые будут идти в банк за переводы по корпоративной карте и снятие наличных. Опять же, не все карты поддерживают снятие. Это лучше уточнить сразу, а в некоторых банках комиссия за снятие наличных огромная или есть лимит на такие операции.
Корпоративная карта может быть именной для каждого сотрудника отдельно, а может быть моментальной и не содержать личной информации. Ими можно пользоваться любому, у кого она в руках, главное, чтобы это был сотрудник организации, а не просто родственник ИП.
Что делать с корпоративной картой и зачем она нужна?Корпоративная карта — это тот же счет в банке, с неё можно оплачивать расходы, так же, как и с банковского счета, только там, где это нужно и моментально. Не применяя доступ к расчетному счету. По корпоративной карте можно снять и внести наличные, это выручит, когда деньги на расчетном счете закончились, а срочно нужно оплатить что-то с него.
В рамках деятельности, можно расплачиваться ей через интернет-переводы, например, за рекламу в Яндексе. С помощью корпкарты можно оплатить любой представительский, командировочный расход, оплатить купленную канцелярию в магазине, сотовую связь и т.п.
Главное для налоговой помнить одно золотое правило: сохранять документы по каждой проведенной по корпоративной карте покупке. Вовремя отправлять их бухгалтеру.Покупки по ней могут быть только в рамках деятельности ИП, именно тогда, бухгалтер сможет сократить налог и принять к учету все расходы по корпкарте.
Какие расходы по корпоративной карте не вызовут вопросов у налоговой?Целевые расходы в рамках деятельности ИП не вызовут таких вопросов. А вот расходы на покупку автомобильных запчастей, если ИП занимается сантехникой, точно вызовут и, более того, могут навлечь на ИП налоговую проверку. Конечно, если транспорт у ИП на балансе и расходы идут на поддержку деятельности ИП, тогда можно учесть и их. Покупку телефона, сотовую связь, различного рода программное обеспечение можно учесть в расход, который уменьшит налог, только если телефоном вы пользуетесь исключительно в рабочих нуждах, программы вам нужны в работе по ИП.
Скажем, личное приложение для ускорения работы интернета или средства защиты, роутер, усилители, модемы не всегда идут в учет, если работают у в квартире, а не в офисе, нужны в личных целях.
Задача при принятии в учет расходов по корпоративной карте — разделить личные и рабочие расходы. В итоге, не придется объяснять налоговой и банку, почему средства ушли с карты на те или иные цели, соблюдать документальное подтверждение так же обязательно. Нет бумаги — нет расхода в учете.
Еще одна задача этих расходов — это увеличение прибыли. Все что не приносит прибыль прямо или косвенно, сразу убираем из расходов к учету.
ИП может тратить с корпоративной карты деньги и на личные нужды. Законодательство не предусматривает ограничений на этот счёт.Однако, как к этому отнесётся банк и налоговая инспекция. Налоговая не будет придираться, если личные расходы не учитывать в составе уменьшающих налог. Банки не особо это одобряют, главное выдержать рамки в части сумм расходов. Особенно это касается снятия наличных денежных средств. Если вы только снимаете деньги с корпоративной карты на личные нужды и больше ничего не оплачиваете с неё, то банк заблокирует карту по 115-ФЗ.
Если ИП на патенте или УСН-6%, то для налоговой не имеет значения, куда идут расходы с корпоративной карты. ИП на ОСНО и УСН-15% может учесть расход в целях деятельности в отчете, если подтвердит их документами. Налоговая не откажет в уменьшении налога, главное отчитаться вовремя.
Как отразить в учете расходы по корпоративной карте?Расход произведён и будет отражен в банковской выписке, как выдача средств в подотчет. Для бухгалтерии не секрет, что выдачи в подотчет необходимо закрыть документами на расходы до копейки авансовым отчетом. А что на практике? Обычно при формировании авансового отчета либо не хватает документов, либо они оформлены не должным образом. И вопросы следуют обратно к ИП. Вам нужно учитывать:
- Документы, подтверждающие расход — это: товарные чеки, накладные, кассовые чеки, акты выполненных работ/услуг, договоры, кассовые ордеры, бланки строгой отчётности.
- Все они должны иметь порядковый номер, реквизиты получателя средств, дату, печать и подпись организации их выдавшего, если предполагается их наличие.
- Все они должны быть предоставлены бухгалтеру сразу после совершения расхода, а не «ездить в багажнике» 2 месяца, такое часто бывает.
- Все они должны быть корректно и своевременно отражены в учете, соответствующими бухгалтерскими проводками и предоставлены в налоговую в отчетности.
Как избежать блокировки корпоративной карты?Причин блокировки может быть несколько: у банков сейчас целая система финмониторинга, которая определяет сомнительные операции по счету. Как только есть хоть одна причина, счета блокируются. И вот их краткий список:
- Частое снятие наличных большими суммами.
- Превышение лимита по снятию налички.
- Отсутствие необходимости таких снятий.
- Отсутствие обоснованности расходов по корпоративной карте.
- Отсутствие безналичных платежей по счету.
- Расходование денежных средств только на личные цели без использования их в деятельности ИП.
- Расходы в магазинах только на личные цели.
- Частые покупки у одного контрагента, не имеющего отношения к деятельности ИП.
- Сомнительные контрагенты по переводам с корпоративной карты.
- Переводы физическим лицам с корпоративной карты, без документального и целевого обоснования.
На самом деле, для блокировки гораздо больше критериев у банка и самое интересное, что все они выходят автоматически при просмотре банковской выписки, а также ставят красную отметку на такого рода операции. Репутация ИП и рейтинг надёжности падает, и банковская программа выдает блок.Вы опасный для них клиент. Чтобы определить вас в этот список, сотрудникам банка практически и делать ничего не нужно, у них на руках уже есть результат. Все что банки могут — это запросить документы по расходам для проверки. Нередко, предоставив документы, вы пройдете проверку и счёт на усмотрение банка могут разблокировать.
А личная карта — она зачем?Нередко при открытии счета ИП банк сразу выдает минимум 3 карты, одна из которых личная карта физического лица, как правило, она только именная карта. Эта карта как раз по правилам банка позволяет осуществлять личные платежи, которые не связаны с деятельностью ИП: квартплату, домашний интернет, коммуналку, например.
Осуществлять переводы другим физическим лицам без риска блокировки и пояснения перед налоговой, все эти расходы не пойдут ни в один отчёт по ИП для налоговой. Они не уменьшают налоги. Но как раз эта карта и даёт право личных платежей без ограничений и опасений перед банком. По ней тоже есть, скорее всего, свои лимиты, которые банк при выдаче должен озвучить. Плюс ее обслуживание не бесплатное и она сама несет дополнительный расход в виде комиссии банку. Но она дает много преимуществ, в том числе популярные сейчас «кэшбэк» в магазинах партнёрах. По снятию наличных тоже лимит свой, но соблюдая его, вы всегда снимайте наличные без проблем на личные нужды, при этом никаких документов и отчетов по ней не нужно.
Личную карту налоговая не проверяет?Последнее время участились случаи проверки доходов по картам физических лиц со стороны налоговой. Если на карту приходит заработная плата и ИП вовремя платит страховые взносы за себя раз в квартал, то можно не беспокоится, проверять вряд ли будут. А вот если продали квартиру, и пришла большая сумма дохода на карту, скажем, 600 тысяч рублей. Тут налоговая интересуется, может запросить документ обоснование этого дохода.
Будьте готовы к тому, что можно проверить доход и расход по любой карте, в том числе и по личной.
Как обращаться с корпоративной и личной картами, чтобы их не заблокировали
- По корпоративной карте старайтесь снимать не более 100000 р. в месяц.
- Кроме снятия, активно платите с неё переводами.
- Разделите расход: расход по корпоративной карте должен быть только на деятельность ИП, личные нужды оплатите с карты физического лица.
- Переводы физическим лицам делайте только с личной карты.
- Оплачивайте с личной карты покупки в магазинах продуктов и других магазинах партнерах, там ждёт приятный бонус по «кэш-бэку».
- Не делайте переводы больших сумм денег на личную карту.
- Четко соблюдайте лимиты банка по снятию наличных денежных средств и переводам на счета физических лиц.
- Едете в командировку — платите корпоративной картой, идете за продуктами — личной.
- Корпоративная карта — это подотчет и расход, который может уменьшить налог. Сохраните все документы по ее операциям.
- Ограничьте суммы по переводам в личном кабинете банка самостоятельно в пределах 5000-15000.
- Следите за всеми операциями ежемесячно и вопросов к вашему ИП не будет.