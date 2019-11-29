Корпоративная карта: как не попасть на проблемы с налоговой и банками

Это пластиковая карточка, которая привязана к расчетному счету в банке открытому ИП. Есть карты, которые напрямую привязаны к расчетному счету и баланс на одной равен балансу на другой. Чтобы ей рассчитаться никаких дополнительных действий не нужно, просто она должна быть с собой, чтобы в любом месте вы могли ею расплатиться.

Есть другой вид, у такой карты отдельный счет: чтобы рассчитаться по ней за покупку в магазине, вам нужно заранее перевести деньги с расчетного счета ИП на счет карты.

В разных банках разные тарифы на обслуживание таких карт, не забывайте об этом, когда открываете счёт. Обязательно уточняйте про комиссии, которые будут идти в банк за переводы по корпоративной карте и снятие наличных. Опять же, не все карты поддерживают снятие. Это лучше уточнить сразу, а в некоторых банках комиссия за снятие наличных огромная или есть лимит на такие операции.

Корпоративная карта может быть именной для каждого сотрудника отдельно, а может быть моментальной и не содержать личной информации. Ими можно пользоваться любому, у кого она в руках, главное, чтобы это был сотрудник организации, а не просто родственник ИП.

Что делать с корпоративной картой и зачем она нужна?

Корпоративная карта — это тот же счет в банке, с неё можно оплачивать расходы, так же, как и с банковского счета, только там, где это нужно и моментально. Не применяя доступ к расчетному счету. По корпоративной карте можно снять и внести наличные, это выручит, когда деньги на расчетном счете закончились, а срочно нужно оплатить что-то с него.

В рамках деятельности, можно расплачиваться ей через интернет-переводы, например, за рекламу в Яндексе. С помощью корпкарты можно оплатить любой представительский, командировочный расход, оплатить купленную канцелярию в магазине, сотовую связь и т.п.

Главное для налоговой помнить одно золотое правило: сохранять документы по каждой проведенной по корпоративной карте покупке. Вовремя отправлять их бухгалтеру.

Покупки по ней могут быть только в рамках деятельности ИП, именно тогда, бухгалтер сможет сократить налог и принять к учету все расходы по корпкарте.

Какие расходы по корпоративной карте не вызовут вопросов у налоговой?

Целевые расходы в рамках деятельности ИП не вызовут таких вопросов. А вот расходы на покупку автомобильных запчастей, если ИП занимается сантехникой, точно вызовут и, более того, могут навлечь на ИП налоговую проверку. Конечно, если транспорт у ИП на балансе и расходы идут на поддержку деятельности ИП, тогда можно учесть и их. Покупку телефона, сотовую связь, различного рода программное обеспечение можно учесть в расход, который уменьшит налог, только если телефоном вы пользуетесь исключительно в рабочих нуждах, программы вам нужны в работе по ИП.

Скажем, личное приложение для ускорения работы интернета или средства защиты, роутер, усилители, модемы не всегда идут в учет, если работают у в квартире, а не в офисе, нужны в личных целях.

Задача при принятии в учет расходов по корпоративной карте — разделить личные и рабочие расходы. В итоге, не придется объяснять налоговой и банку, почему средства ушли с карты на те или иные цели, соблюдать документальное подтверждение так же обязательно. Нет бумаги — нет расхода в учете.

Еще одна задача этих расходов — это увеличение прибыли. Все что не приносит прибыль прямо или косвенно, сразу убираем из расходов к учету.

ИП может тратить с корпоративной карты деньги и на личные нужды. Законодательство не предусматривает ограничений на этот счёт.

Однако, как к этому отнесётся банк и налоговая инспекция. Налоговая не будет придираться, если личные расходы не учитывать в составе уменьшающих налог. Банки не особо это одобряют, главное выдержать рамки в части сумм расходов. Особенно это касается снятия наличных денежных средств. Если вы только снимаете деньги с корпоративной карты на личные нужды и больше ничего не оплачиваете с неё, то банк заблокирует карту по 115-ФЗ.

Если ИП на патенте или УСН-6%, то для налоговой не имеет значения, куда идут расходы с корпоративной карты. ИП на ОСНО и УСН-15% может учесть расход в целях деятельности в отчете, если подтвердит их документами. Налоговая не откажет в уменьшении налога, главное отчитаться вовремя.

Как отразить в учете расходы по корпоративной карте?

Расход произведён и будет отражен в банковской выписке, как выдача средств в подотчет. Для бухгалтерии не секрет, что выдачи в подотчет необходимо закрыть документами на расходы до копейки авансовым отчетом. А что на практике? Обычно при формировании авансового отчета либо не хватает документов, либо они оформлены не должным образом. И вопросы следуют обратно к ИП. Вам нужно учитывать:

Документы, подтверждающие расход — это: товарные чеки, накладные, кассовые чеки, акты выполненных работ/услуг, договоры, кассовые ордеры, бланки строгой отчётности.

Все они должны иметь порядковый номер, реквизиты получателя средств, дату, печать и подпись организации их выдавшего, если предполагается их наличие.

Все они должны быть предоставлены бухгалтеру сразу после совершения расхода, а не «ездить в багажнике» 2 месяца, такое часто бывает.

Все они должны быть корректно и своевременно отражены в учете, соответствующими бухгалтерскими проводками и предоставлены в налоговую в отчетности.

Например, в авансовом отчете нельзя принять еще и НДС к вычету для ИП на ОСНО, даже если документы с НДС.

Как избежать блокировки корпоративной карты?

Причин блокировки может быть несколько: у банков сейчас целая система финмониторинга, которая определяет сомнительные операции по счету. Как только есть хоть одна причина, счета блокируются. И вот их краткий список:

Частое снятие наличных большими суммами. Превышение лимита по снятию налички. Отсутствие необходимости таких снятий. Отсутствие обоснованности расходов по корпоративной карте. Отсутствие безналичных платежей по счету. Расходование денежных средств только на личные цели без использования их в деятельности ИП. Расходы в магазинах только на личные цели. Частые покупки у одного контрагента, не имеющего отношения к деятельности ИП. Сомнительные контрагенты по переводам с корпоративной карты. Переводы физическим лицам с корпоративной карты, без документального и целевого обоснования.

На самом деле, для блокировки гораздо больше критериев у банка и самое интересное, что все они выходят автоматически при просмотре банковской выписки, а также ставят красную отметку на такого рода операции. Репутация ИП и рейтинг надёжности падает, и банковская программа выдает блок.

Вы опасный для них клиент. Чтобы определить вас в этот список, сотрудникам банка практически и делать ничего не нужно, у них на руках уже есть результат. Все что банки могут — это запросить документы по расходам для проверки. Нередко, предоставив документы, вы пройдете проверку и счёт на усмотрение банка могут разблокировать.

А личная карта — она зачем?

Нередко при открытии счета ИП банк сразу выдает минимум 3 карты, одна из которых личная карта физического лица, как правило, она только именная карта. Эта карта как раз по правилам банка позволяет осуществлять личные платежи, которые не связаны с деятельностью ИП: квартплату, домашний интернет, коммуналку, например.

Осуществлять переводы другим физическим лицам без риска блокировки и пояснения перед налоговой, все эти расходы не пойдут ни в один отчёт по ИП для налоговой. Они не уменьшают налоги. Но как раз эта карта и даёт право личных платежей без ограничений и опасений перед банком. По ней тоже есть, скорее всего, свои лимиты, которые банк при выдаче должен озвучить. Плюс ее обслуживание не бесплатное и она сама несет дополнительный расход в виде комиссии банку. Но она дает много преимуществ, в том числе популярные сейчас «кэшбэк» в магазинах партнёрах. По снятию наличных тоже лимит свой, но соблюдая его, вы всегда снимайте наличные без проблем на личные нужды, при этом никаких документов и отчетов по ней не нужно.

Личную карту налоговая не проверяет?

Последнее время участились случаи проверки доходов по картам физических лиц со стороны налоговой. Если на карту приходит заработная плата и ИП вовремя платит страховые взносы за себя раз в квартал, то можно не беспокоится, проверять вряд ли будут. А вот если продали квартиру, и пришла большая сумма дохода на карту, скажем, 600 тысяч рублей. Тут налоговая интересуется, может запросить документ обоснование этого дохода.

Будьте готовы к тому, что можно проверить доход и расход по любой карте, в том числе и по личной.

Как обращаться с корпоративной и личной картами, чтобы их не заблокировали