Как правильно оформить увольнение инвалида

Увольнение по инвалидности обусловлено невозможностью человека трудиться по состоянию здоровья. О том, по каким специальным основаниям может быть уволен человек с ограниченными возможностями и как правильно оформляется увольнение, расскажем далее.

Инвалидность — наличие у работника заболевания или совокупности недугов, которые препятствуют осуществлению им трудовой функции в полной мере наряду с другими сотрудниками. В зависимости от степени тяжести физических или психических ограничений человека, выделяют 3 группы инвалидности. Критерии для их установления закреплены в приказе Минтруда России «О классификациях и критериях...» от 17.12.2015 № 1024н.

Исходя из положений данного приказа, при инвалидности 3-й группы сотрудник способен самостоятельно или с частичной помощью иных лиц (либо специальных средств):

обслуживать себя;

передвигаться;

ориентироваться в обстановке, которая его окружает;

общаться с другими работниками;

оценивать свое поведение и корректировать его;

обучаться и получать соответствующее образование;

трудиться в условиях, которые специально были для него созданы.

Как и любой другой сотрудник организации, инвалид может быть уволен:

по собственному желанию — в этом случае расторжение трудового договора никаких особенностей не имеет;

по инициативе работодателя — помимо общих оснований (сокращение штата или ликвидация организации) есть специальное основание — увольнение по медицинским показаниям.

Инвалиды 3-й группы, как правило, способны осуществлять трудовую деятельность, то есть эта группа является рабочей. А вот инвалиды 1-й и 2-й групп далеко не всегда могут продолжать трудовые отношения.

Подробнее об основаниях и порядке расторжения трудового договора с инвалидом по различным основаниям читайте далее.

Увольнение инвалида по его инициативе

В том случае, когда сотрудник-инвалид (в том числе с инвалидностью 3-й группы) решил прекратить работу самостоятельно, по своему личному желанию, оформляется прекращение трудовых отношений по общим правилам:

Сотрудник должен составить заявление с просьбой об увольнении, указав в нем конкретную дату с учетом двухнедельной отработки (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). При наличии уважительных обстоятельств или по взаимной договоренности с руководителем он может уйти и раньше положенного срока (ч. 2 и 3 ст. 80 ТК РФ). Работодатель обязан издать и подписать приказ о расторжении трудового контракта с сотрудником (ч. 1 и 2 ст. 84.1 ТК РФ), произвести все необходимые выплаты в последний его трудовой день (ст. 140 ТК РФ) и отдать на руки документы (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).

Бывает, что руководитель склоняет сотрудника-инвалида написать заявление об увольнении по своей воле. Соглашаться не следует: если покидать рабочее место работник не желает, основания для его увольнения будут совершенно иными, что может создать для него определенные преимущества.

Производя расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении инвалида, стоит учитывать, что работникам этой категории положен отпуск длительностью не менее 30 дней (ч. 5 ст. 23 ФЗ № 181). Если работник не успел его использовать, компенсация рассчитывается с учетом этих дополнительных дней.

Особенности увольнения инвалидов 1-й и 2-й групп

Увольнение работника — инвалида 1-й группы по медицинским показаниям происходит, если:

на основании медицинского заключения он был признан полностью недееспособным к трудовой деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

работник отказался от перевода на другую работу, соответствующую состоянию его здоровья, или у работодателя отсутствовали подходящие вакансии (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Чтобы правильно выбрать основание для расторжения трудового договора с работником, необходимо внимательно ознакомиться с представленными им документами.

Например, если в документах указано, что работнику присвоена 3-я группа и на этом основании дальнейшая работа ему противопоказана (абз. 4 подп. «ж» п. 6 приказа № 1024н), работника можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

Если же в документе будет указано, что, несмотря на присвоенную степень ограничения способностей, работник сможет выполнять простейшую работу, увольнение по указанной статье неправомерно. В этом случае трудовой договор можно будет расторгнуть только по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

При увольнении работника, не способного трудиться по состоянию здоровья и отказавшегося от перевода на другую должность, необходимо выплатить ему специальное выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (п. 5 ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Увольнение работника, которому была присвоена 2-я группа инвалидности, производится по принципу, описанному выше — никаких дополнительных нюансов процедура расторжения трудового соглашения в этом случае не имеет.

Увольнение инвалида 3-й группы по инициативе работодателя

Работник, получивший 3-ю группу инвалидности, может быть уволен по медицинским показаниям, однако на практике такие увольнения случаются гораздо реже, чем увольнения инвалидов 1-й и 2-й групп. Дело в том, что люди с 3-й группой инвалидности в большинстве случаев являются работоспособными — ограничения касаются только отдельных видов работ. Например, человек, получивший инвалидность по причине плохого зрения не сможет работать в офисе за компьютером.

Если сотрудник стал инвалидом в период работы в организации, работодатель должен порекомендовать ему перейти на другую, соответствующую его состоянию, должность (ч. 1 ст. 73 ТК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 76 ТК РФ работник, состояние здоровья которого не позволяет выполнять определенные трудовые функции, отстраняется от работы. Если у работодателя есть другая подходящая работа, он должен предложить ее работнику. Если таких вакансий нет или работник отказывается от всех предложений работодателя, увольнение осуществляется в обычном описанном выше порядке.

При принятии работодателем решения сократить численность трудящихся в организации гражданин имеет приоритет в оставлении его на рабочем месте, если он:

является инвалидом ВОВ или боевых действий, либо получил увечье или заболевание при непосредственном выполнении своей работы (группа инвалидности в этом случае значения не имеет);

имеет равную с остальными работниками квалификацию или трудовую производительность, при этом более квалифицированных сотрудников на предприятии нет (ч. 3 ст. 179 ТК РФ).

Если работник утратил способность трудиться в полном объеме и это подтверждено врачебным заключением, данное обстоятельство является основанием для прекращения с сотрудником трудовых отношений по причинам, которые от воли сторон не зависят (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

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Итак, работник-инвалид может быть уволен как по инициативе работодателя, так и по собственной инициативе. Процедура увольнения является стандартной за исключением ситуации, когда работник больше не может выполнять свои трудовые обязанности по состоянию здоровья — в этом случае работодателю придется уволить его по соответствующей статье ТК РФ и выплатить ему выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.