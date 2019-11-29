«Тайные» запасы в учете и отчетности

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный стандарт учета «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее — Стандарт «Запасы»). Но для формирования учетной политики на 2020 год в части бухучета материальных запасов бухгалтерам учреждений бюджетной сферы нужно найти ответы на «загадки» Минфина России, сделанные им еще в прошлом году.

На начало года

Вопросы по отражению материальных запасов в отчетности возникли еще при формировании отчетности за прошлый 2018 год. Тогда в соответствии с изменениями, внесенными в инструкции по бюджетной и бухгалтерской отчетности, бухгалтеры в балансах должны были впервые указать суммы долгосрочных и внеоборотных материальных запасов из общей суммы материальных запасов. Какие именно материальные запасы учреждения относить к долгосрочным (внеоборотным) никто не знал.

Так в балансе ф. 0503130 к показателю по строке 080 «Материальные запасы, всего» требовалось указать уточняющий показатель «из них, долгосрочные». А в балансе ф. 0503730 к соответствующей строке баланса приводился показатель «из них, внеоборотные». Несмотря на разницу слов, смысл у этих «неведомых» показателей один. Отсутствие каких-то пояснений к формированию данных показателей отчетности в инструкциях усиливало ощущение «тайны» их значения. Напомним, что эти изменения в формы балансов были введены приказами Минфина России от 30.11.2018 № 243н, 244н.

Со студенческой скамьи бухгалтеры знают, что термин «материальные внеоборотные активы» используется в бухгалтерском учете коммерческих организаций. К таким активам принято относить основные средства и основные фонды, вложенные в материальные объекты и ценности, которые используются в производстве, но, при этом, не расходуются в его процессе, в отличие от оборотных активов. Внеоборотные активы могут участвовать в производственном процессе неоднократно, при этом их стоимость переносится на стоимость готовой продукции постепенно в виде амортизации. При этом в бухгалтерском учете и в отчетности учреждений бюджетной сферы материальные запасы никогда не разделялись на оборотные (краткосрочные) или внеоборотные (долгосрочные) активы.

В конце 2018 года в Инструкции № 157н не использовался термин «внеоборотного» или «долгосрочного» материального запаса. Не было соответствующих определений и в федеральном стандарте учета «Концептуальные основы» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н). Однако некоторую информацию бухгалтер мог почерпнуть из пункта 26 федерального стандарта учета «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н). В этом пункте указаны критерии отнесения активов и обязательств к долгосрочным или краткосрочным.

Так краткосрочные (оборотные) активы включают материальные запасы, дебиторскую задолженность и другие активы, которые могут быть потреблены, переданы (проданы) или обращены в денежные средства в течение 12 месяцев после отчетной даты, даже если их выбытие в течение этого периода и не предполагается. К долгосрочным (внеоборотным) активам относятся все иные активы, не отнесенные к краткосрочным.

В виду отсутствия в 2018 году четких разъяснений об отнесении материальных запасов к внеоборотным (долгосрочным) или оборотным (краткосрочным) бухгалтеры при подготовке годовых отчетов за этот год в соответствующих строках баланса указывали значения по своему усмотрению или не указывали их вовсе.

В течение года

21 января 2019 года Минфин России ( № 02-06-07/2736 ) и Федеральное казначейство издали письмо (№ 07-04-05/02-932 ) о составлении и представлении годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год. В этом письме Минфин и Казначейство дали некоторые разъяснения о формировании отчетных показателей по строке 081 «Материальные запасы (010500000), из них внеоборотные» баланса. Однако, к 21 января большинство учреждений уже сдали годовую отчетность согласно установленных им сроков. Да и сделанные разъяснения не внесли особой ясности.

В пункте 1.10 указанного письма по строке 081 баланса предлагалось отражать остатки материальных запасов, которые предназначенных для формирования капитальных вложений, но не для использования в целях потребления, реализации. При этом авторы письма сослались на пункт 99 Инструкции № 157н, в котором указано, что к материальным запасам следует относить, в частности:

орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова);

бензомоторные пилы, сучкорезки;

специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства — изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния и т.п.;

временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов;

готовые к установке строительные конструкции и детали;

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;

спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в научное подразделение.

Правда, опять осталось загадкой, как, например, орудия лова, бензомоторные пилы, сучкорезки, готовые к установке строительные конструкции и детали, оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки, или спецоборудование для НИОКР, приобретенное по договорам с заказчиками, и т.п. могут использоваться для целей капитальных вложений и одновременно «не потребляться». Ведь в пункте 98 Инструкции № 157н указано, что счет 10500 предназначен для учета материалов, приобретенных именно для использования, то есть потребления, в процессе деятельности учреждения. Другими словами, предложенный Минфином и Казначейством критерий отнесения материальных запасов к внеоборотным остался тайной. Однако, так как большинство учреждений в своей деятельности не используют материальные запасы, указанные в пункте 99 Инструкции № 157н, то у них строка 081 баланса так и осталась не заполненной.

Далее в течение года ситуация не изменилась. Хотя Минфин и подписал 07.12.2018 года приказ № 256н, которым утвердил вступающий в силу с 1 января 2020 года федеральный стандарт учета «Запасы». Но в этом стандарте разъяснений об отнесении данного нефинансового актива к внеоборотным (долгосрочным) или оборотным (краткосрочным) не содержится.

Поскольку бухгалтерами учреждений бюджетной сферы баланс представляется только в составе годовой отчетности, то в течение года многие и забыли думать об оборотных и внеоборотных нефинансовых активах. Однако приближение очередной годовой отчетной компании заставляет бухгалтеров вновь задуматься о критериях отнесения материальных запасов к тому или иному виду активов.

Дело в том, что в большинстве случаев учреждения бюджетной сферы являются «конечными потребителями» товаров, работ и услуг. В виду особенностей уставной деятельности учреждения, как правило, не занимаются производством. Поэтому приобретаемые ими товары «потребляются» в течение отчетного периода, то есть 12 месяцев. В ряде случаев учреждения могут закупать товары впрок, с расчетом потребить их в течение срока более года. Но они все равно будут израсходованы на нужды учреждения однократно. Кроме того, приобретенные материальные запасы, как правило, не могут быть обращены в денежные средства, то есть перепроданы, так как это противоречит целям и задачам, ради которых создаются учреждения. Другими словами, материальные запасы в учреждениях бюджетной сферы могут классифицироваться только как оборотные (краткосрочные) нефинансовые активы.

Однако порядок отнесения материальных запасов к оборотным или внеоборотным нефинансовым активам необходимо закрепить в учетной политике учреждения. И сделать это надо для реализации положений пункта 7 федерального стандарта учета «Учетная политика» (утв. приказом Минфина России от 30.12.2017), вступившего в силу с 1 января 2019 года. Напомним, положение данного пункта гласит: «в случае если в отношении какого-либо объекта бухгалтерского учета нормативными правовыми актами ... не установлены правила его отражения в бухгалтерском учете, субъект учета по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя..., определяет учетную политику исходя из требований Стандарта Концептуальные основы». Очевидно, что установленные правила отражения объектов в бухгалтерском учете сформируют соответствующие показатели отчетности.

Следовательно, критерии отнесения материальных запасов к оборотным или внеоборотным в целях формирования отчетности подведомственными учреждениями должны быть установлены их учредителем.

И учредителям необходимо это сделать до начала очередной годовой отчетной компании.

На конец года

Если же учредитель в силу разных причин не установил необходимые критерии для материальных запасов при формировании отчетности, то учреждение может смело относить все свои запасы к краткосрочным (оборотным). Однако это целесообразно было закрепить в учетной политике на 2019 год, а затем не забыть внести соответствующие положения в учетную политику на 2020 год.

Можно предположить, что в следующем 2020 году Минфин России все-таки внесет ясность в критерии отнесения материальных запасов к внеоборотным (долгосрочным) нефинансовых активов, а также в порядок их отражения в годовой отчетности.