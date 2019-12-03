Легализация серой зарплаты и противостояние мужчин и женщин: что обсуждают люди

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Женщины & мужчины & пенсия

Самым популярным материалом недели на нашем канале стала гендерно-пенсионная тема

Эксперты предсказывают, что повышение пенсионного возраста больно ударит по женщинам. Дело в том, что по процесс старения у женщин с возрастом ускоряется, а у мужчин — замедляется. Так заявляют эксперты.

Поэтому к моменту выхода на пенсию дамы приобретут неизлечимые хронические заболевания, которые отравят им существование. Из-за повышения пенсионного возраста смертность среди женщин повысится.

Судя по комментариям к этому материалу, мужчины с такими выводами не согласны. В процессе обсуждения, некоторые представители сильного пола стали обвинять женщин в том, что они всю жизнь бездельничают, не утруждая себя тяжелой работой. А мужчины трудятся, не покладая рук, отчего и умирают. Женщины парируют: мужчины умирают от чрезмерного употребления алкоголя и разгульного образа жизни, а все тяготы жизни в основном ложатся на женщин.

Приведем некоторые комментарии.

Скоро страна превратится в стадо голодных и злющих старух, которые молодежь отучили рожать, а мужчин свели со свету.

Мужики как обычно, во всем обвиняют слабых, т. е. женщин, идите с плакатами к Думе и там орите, что мы вас обобрали, или только на дзене можете шашкой махать, свалив свою агрессию на женщин?

Автор! Не ври, женщины гораздо медленнее стареют. По нынешнему положению дел, надо говорить о проблемах мужчин-пенсионеров, а не женщин— у них все в порядке, все отлично с пенсией!!!!

а почему мужчины меньше живут? Потому что чаще женщин бухают и курят, на старости лет с больным сердцем по молодым девкам прыгают и чаще рискуют (лезут в драки по пьяни и без, лихачат на дорогах и по жизни, увлекаются экстримом, не лечатся вовремя, вообще, у мужчин инстинкт самосохранения слабо работает). Отключить рекламу

Что происходит вообще??? Почему общество должно обсуждать оооооочень поздний выход женщин на пенсию??? 60 лет для женщины— начинается новый этап в жизни!!! Они в среднем почти 80 лет живут. Але!!!

Ипотека & серая зарплата

Эксперты отмечают, что закон об ипотечных каникулах, вступивший в силу с 1 августа 2019 года, не работает для большинства заемщиков.

Дело в том, что далеко не у всех зарплата исключительно делая. У людей порой доход резко снижается, но из справки 2-НДФЛ этого не видно. Белая зарплата остается неизменной, а вот дополнительный конверт с купюрами становится значительно тоньше.

По оценкам разных экспертов, от 14 до 38 млн россиян получают доходы, с которых не платятся налоги.

банки не могут позволить себе игнорировать такую широкую аудиторию, поэтому они разработали и используют инструмент подтверждения доходов справкой «по форме банка». В итоге при выдаче ипотечного займа банк принимает во внимание неофициальный доход, но для предоставления ипотечных каникул такой справки недостаточно. Нестыковка. Двойные стандарты.

Необходимо внести поправки в закон об ипотечных каникулах, которые позволят заемщикам доказывать снижение среднемесячного дохода альтернативными способами, заявил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Антон Канунников.

Собаки & кошки

Минсельхоз разработал законопроект, который предусматривает обязательную маркировку домашних животных при помощи электронного чипа, татуировки или специальной бирки. Также планируется создание всероссийского единого реестра домашних животных.

«Мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Наши читатели комментируют:

у нас рожать возят за 200 км, если найдешь машину.... А котят будут чипировать в каждом районе?

начинают издалека сначала животных, а потом и людей, да ещё и заплатить придётся, бесплатный сыр только в мышеловке, да и то его сначала купить надо.