Лайфхак по сервису ФНС и другие полезности на форуме «Клерка»

Вот и наступила зима. Вопросы отчетности пока бухгалтеров особо не волнуют, что же обсуждали на форуме «Клерка» в прошедшую неделю?
Надо ли будущей маме писать заявление на уход в декретный отпуск? И зачем, собственно, это заявление нужно? С этим вопросом клерки разбирались в теме Больничный БиР получен позже даты начала отпуска.
Какой вид операции указывать в проводке 1С на покупки в Пятерочке и прочих подобных магазинах, спросил ИП на УСН. Оказалось, что предприниматель тратит деньги с бизнес-карты на личные нужды. Нет проблем, объяснили ему. Учет личных расходов можно вести так, как удобно, не вникая в дебри бухгалтерии.
Сервис ФНС о блокировке счетов иногда выдает удивительную информацию. Например, показывает наличие заблокированных счетов в тех банках, где организация их никогда не открывала! В этой же теме пользователи поделились лайфхаком — чтобы получить информацию, необязательно вводить БИК банка, достаточно ввести любые девять цифр.Традиционно популярная тема на «Клерке» вообще и на форуме в частности — алименты. В этот раз обсуждается, что делать бывшей жене с судебным приказом, если ответчик уволился с работы. Забирать ли оттуда судебный приказ или снова обращаться в суд?
То, что банки дерут комиссии и блокируют счета, дело привычное. Но чтобы они за свой счет возращали деньги покупателям? Оказывается и такое бывает.
Увы, некоторые вопросы остались без ответов:
- Затраты по гособоронзаказу
- Реализация на экспорт и лишний регистр в проводках
- Вопрос по методике бюджетного учета
- Воинский учет удаленного сотрудника
- РСВ — корректировка
- ИП оказывает услуги по ремонту помещений — приложение для сметы
- Справка о размере предполагаемых убытков
- Освобождение от уплаты страховых взносов по уходу
- Безвозмезная передача при экспорте. Как отразить в 1С?