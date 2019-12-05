Лайфхак по сервису ФНС и другие полезности на форуме «Клерка»

Вот и наступила зима. Вопросы отчетности пока бухгалтеров особо не волнуют, что же обсуждали на форуме «Клерка» в прошедшую неделю?

Надо ли будущей маме писать заявление на уход в декретный отпуск? И зачем, собственно, это заявление нужно? С этим вопросом клерки разбирались в теме Больничный БиР получен позже даты начала отпуска.

Какой вид операции указывать в проводке 1С на покупки в Пятерочке и прочих подобных магазинах, спросил ИП на УСН. Оказалось, что предприниматель тратит деньги с бизнес-карты на личные нужды. Нет проблем, объяснили ему. Учет личных расходов можно вести так, как удобно, не вникая в дебри бухгалтерии.

Сервис ФНС о блокировке счетов иногда выдает удивительную информацию. Например, показывает наличие заблокированных счетов в тех банках, где организация их никогда не открывала! В этой же теме пользователи поделились лайфхаком — чтобы получить информацию, необязательно вводить БИК банка, достаточно ввести любые девять цифр.

Традиционно популярная тема на «Клерке» вообще и на форуме в частности — алименты . В этот раз обсуждается, что делать бывшей жене с судебным приказом, если ответчик уволился с работы. Забирать ли оттуда судебный приказ или снова обращаться в суд?

То, что банки дерут комиссии и блокируют счета, дело привычное. Но чтобы они за свой счет возращали деньги покупателям? Оказывается и такое бывает.

Увы, некоторые вопросы остались без ответов:

Может вы поможете найти правильное решение?