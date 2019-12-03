Мошенники списывают деньги с заблокированных карт

24 августа предприниматель Максим К. и его жена отдыхали в Подмосковье. Пока супруги катались на лошадях, воры обчистили раздевалку и украли банковские карты, рассказывает бизнесмен. У него самого пропала бизнес-карта Masterсard Business Momentum, у жены — «дебетовка» и кредитка. Карты были выпущены Сбербанком. Помимо этого, были украдены карты других банков. По словам предпринимателя, все карты были заблокированы по звонку в банки практически сразу же.

«Позже человек, который украл мою карту, пытался совершать покупки по этой карте в разных странах Европы, — пишет Максим в «Народном рейтинге». — До этого мне все время приходили сообщения об отказах в покупках. Но 17.10.19 я заметил, что злоумышленник все же совершает покупки в евро по заблокированной карте. И у меня списываются деньги с расчетного счета моей компании». Согласно исполненным платежным поручениям, скрины которых предприниматель предоставил Банки.ру, несколько списаний прошли в середине октября через компанию Lufthansa в Кельне. По всей видимости, мошенники оплачивали картой авиабилеты. По словам предпринимателя, всего таким образом с расчетного счета его компании, к которому была привязана заблокированная бизнес-карта, списалось больше 100 тыс. рублей.

Похожая ситуация произошла с украденной и заблокированной картой жены предпринимателя, пусть и с гораздо менее значительными потерями. По ее словам, спустя месяц после кражи, 26 сентября, она написала заявление на закрытие всех карт и счетов в Сбербанке, а 3 октября по счету прошла оплата дьюти-фри в Риме. Более того, на карте не было денег, поэтому после этой покупки счет ушел в минус на 240 рублей. «Сбербанк пропустил этот платеж, несмотря на то что счет был заблокирован и на счете не было денег!!! Как?!» — недоумевает клиентка Сбербанка.

Максим К. и его жена до сих пор разбираются с банком. В начале ноября в ответ на запрос предпринимателя кредитная организация подтвердила, что бизнес-карта была заблокирована после его звонка 24 августа. При этом, по словам Максима К., сотрудники Сбербанка пока так и не объяснили, каким образом с заблокированной карты были списаны деньги. В пресс-службе кредитной организации Банки.ру подтвердили, что проводят проверку по этим двум случаям, но комментировать отказались, сославшись на банковскую и коммерческую тайну.

Почему списания с заблокированной карты возможны?

«Если украдена/утеряна только карта (без ПИН-кода, паспорта, телефона), то достаточно только заблокировать карту», — уверяют в Сбербанке. А что, если мошенники украли карту с телефоном или ПИН-кодом? Достаточно ли ее заблокировать, чтобы никаких операций мошенник провести не смог? Выясняется, что списать деньги с заблокированной карты все-таки можно. Подобное случается, пусть и крайне редко. И дело может быть в следующем.

Обычно расходная операция по карте проходит два этапа:

авторизация. Банк-эквайер (банк, обслуживающий торговую точку) отправляет в банк-эмитент (банк, выпустивший карту) сообщение о том, что клиент совершил покупку. Эмитент проверяет статус карты, наличие денег на счете и др. После этого отвечает эквайеру, одобрена покупка или нет. На этом этапе банк «замораживает» сумму покупки на счете клиента; трансакция. Расчет между банками и списание денег со счета клиента. Если карта пользователя заблокирована, списания не происходит.

«Некоторые банки-эквайеры, осознавая риски, сразу проводят трансакции, не прислав предварительного авторизационного сообщения. В этом случае банк-эмитент не имеет права не списывать деньги со счета клиента. Это правила платежных систем», — пояснил представитель Тинькофф Банка. Если возникают списания с заблокированных карт, банк опротестовывает операции и возвращает клиенту деньги, добавил он.

Когда авторизация не нужна?

, операции могут совершаться без запроса кода подтверждения (авторизационного кода) на некоторых типах предприятий и при операциях на сумму ниже установленного МПС лимита и с учетом ограничений в той или иной стране. Как пояснили Банки.ру в одной из кредитных организаций, операции, совершенные через Интернет, должны быть полностью авторизованы через запрос банка-эмитента. По заблокированной карте получить авторизационный код невозможно. А если операция формируется, то это нарушение правил МПС, и ответственность ложится на банк-эквайер. В таком случае банк-эмитент инициирует процедуру сhargeback и деньги вернет.

Еще возможна ситуация, когда эквайер проводит авторизацию, но эмитент не может на нее ответить, так как банковский хост недоступен, отмечают в Тинькофф Банке. Это может произойти при сбое или технических работах. «На такой случай в процессе есть резервная логика по одобрению операций, заложенная в платежную систему, но она не может проверить статус карты. В этом случае банк тоже возвращает клиенту деньги, если карта была заблокирована», — говорит представитель «Тинькофф».

«Если карточные бизнес-процессы не отстроены должным образом, то возникает такая досадная ситуация, когда клиент начинает возмущаться, писать посты, подрывающие репутацию банка», — считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц.

Увы, ни у клиента, ни у банка нет технических средств для предотвращения офлайн-операций, констатируют в кредитных организациях. Карту, разумеется, нужно блокировать в любом случае. А при обнаружении несанкционированной операции следует незамедлительно обратиться в банк. После проверки, если операцию клиент не совершал, деньги ему должны вернуть.Заблокировали потерянную карту? Рано расслабляться. С украденной бизнес-карты спустя два месяца после ее блокировки мошенники сняли больше 100 тыс. рублей. Как такое возможно и что делать?