Мошенники списывают деньги с заблокированных карт

24 августа предприниматель Максим К. и его жена отдыхали в Подмосковье. Пока супруги катались на лошадях, воры обчистили раздевалку и украли банковские карты, рассказывает бизнесмен. У него самого пропала бизнес-карта Masterсard Business Momentum, у жены — «дебетовка» и кредитка. Карты были выпущены Сбербанком. Помимо этого, были украдены карты других банков. По словам предпринимателя, все карты были заблокированы по звонку в банки практически сразу же.
«Позже человек, который украл мою карту, пытался совершать покупки по этой карте в разных странах Европы, — пишет Максим в «Народном рейтинге». — До этого мне все время приходили сообщения об отказах в покупках. Но 17.10.19 я заметил, что злоумышленник все же совершает покупки в евро по заблокированной карте. И у меня списываются деньги с расчетного счета моей компании». Согласно исполненным платежным поручениям, скрины которых предприниматель предоставил Банки.ру, несколько списаний прошли в середине октября через компанию Lufthansa в Кельне. По всей видимости, мошенники оплачивали картой авиабилеты. По словам предпринимателя, всего таким образом с расчетного счета его компании, к которому была привязана заблокированная бизнес-карта, списалось больше 100 тыс. рублей.Похожая ситуация произошла с украденной и заблокированной картой жены предпринимателя, пусть и с гораздо менее значительными потерями. По ее словам, спустя месяц после кражи, 26 сентября, она написала заявление на закрытие всех карт и счетов в Сбербанке, а 3 октября по счету прошла оплата дьюти-фри в Риме. Более того, на карте не было денег, поэтому после этой покупки счет ушел в минус на 240 рублей. «Сбербанк пропустил этот платеж, несмотря на то что счет был заблокирован и на счете не было денег!!! Как?!» — недоумевает клиентка Сбербанка.
Максим К. и его жена до сих пор разбираются с банком. В начале ноября в ответ на запрос предпринимателя кредитная организация подтвердила, что бизнес-карта была заблокирована после его звонка 24 августа. При этом, по словам Максима К., сотрудники Сбербанка пока так и не объяснили, каким образом с заблокированной карты были списаны деньги. В пресс-службе кредитной организации Банки.ру подтвердили, что проводят проверку по этим двум случаям, но комментировать отказались, сославшись на банковскую и коммерческую тайну.
Почему списания с заблокированной карты возможны?
«Если украдена/утеряна только карта (без ПИН-кода, паспорта, телефона), то достаточно только заблокировать карту», — уверяют в Сбербанке. А что, если мошенники украли карту с телефоном или ПИН-кодом? Достаточно ли ее заблокировать, чтобы никаких операций мошенник провести не смог? Выясняется, что списать деньги с заблокированной карты все-таки можно. Подобное случается, пусть и крайне редко. И дело может быть в следующем.Обычно расходная операция по карте проходит два этапа:
- авторизация. Банк-эквайер (банк, обслуживающий торговую точку) отправляет в банк-эмитент (банк, выпустивший карту) сообщение о том, что клиент совершил покупку. Эмитент проверяет статус карты, наличие денег на счете и др. После этого отвечает эквайеру, одобрена покупка или нет. На этом этапе банк «замораживает» сумму покупки на счете клиента;
- трансакция. Расчет между банками и списание денег со счета клиента. Если карта пользователя заблокирована, списания не происходит.
Когда авторизация не нужна?По правилам международных платежных систем, операции могут совершаться без запроса кода подтверждения (авторизационного кода) на некоторых типах предприятий и при операциях на сумму ниже установленного МПС лимита и с учетом ограничений в той или иной стране. Как пояснили Банки.ру в одной из кредитных организаций, операции, совершенные через Интернет, должны быть полностью авторизованы через запрос банка-эмитента. По заблокированной карте получить авторизационный код невозможно. А если операция формируется, то это нарушение правил МПС, и ответственность ложится на банк-эквайер. В таком случае банк-эмитент инициирует процедуру сhargeback и деньги вернет.
Еще возможна ситуация, когда эквайер проводит авторизацию, но эмитент не может на нее ответить, так как банковский хост недоступен, отмечают в Тинькофф Банке. Это может произойти при сбое или технических работах. «На такой случай в процессе есть резервная логика по одобрению операций, заложенная в платежную систему, но она не может проверить статус карты. В этом случае банк тоже возвращает клиенту деньги, если карта была заблокирована», — говорит представитель «Тинькофф».
«Если карточные бизнес-процессы не отстроены должным образом, то возникает такая досадная ситуация, когда клиент начинает возмущаться, писать посты, подрывающие репутацию банка», — считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц.Увы, ни у клиента, ни у банка нет технических средств для предотвращения офлайн-операций, констатируют в кредитных организациях. Карту, разумеется, нужно блокировать в любом случае. А при обнаружении несанкционированной операции следует незамедлительно обратиться в банк. После проверки, если операцию клиент не совершал, деньги ему должны вернуть.Заблокировали потерянную карту? Рано расслабляться. С украденной бизнес-карты спустя два месяца после ее блокировки мошенники сняли больше 100 тыс. рублей. Как такое возможно и что делать?