Что изменилось в системе выплат на детей

Президент отменил 50-рублёвое пособие по уходу за ребёнком до трёх лет.

Что случилось?

Президент России подписал Указ от 25.11.2019 № 570 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 „О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации“ и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации».

В чём суть документа?

Отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, полагающаяся отдельным категориям граждан, в том числе лицам, осуществляющим уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Признаётся утратившим силу Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1110, на основании которого данная выплата полагалась.

Когда Указ вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 января 2020 года. С этой же даты работодатели не должны будут назначать и перечислять сотрудникам компенсационную выплату по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет.

Что это за компенсационные выплаты?

По действующим пока правилам компенсационная выплата назначается по заявлению матери или другого родственника, который фактически ухаживает за ребёнком. Работодатель перечисляет ее за счёт собственных средств.

Кому сейчас полагается такая выплата?

В данный момент такую выплату назначают:

студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям;

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), состоящим в трудовых отношениях, и женщинам — военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 3-летнего возраста;

неработающим жёнам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, ГПС МЧС России в отдалённых гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

Выплаты полностью отменены?

Нет, есть исключения, для кого выплаты сохранилась. Право на получение уже назначенных выплат сохранится до окончания периодов выплаты, если:

до 1 января 2020 года пособие уже назначено;

ребёнок родился до 1 января 2020 года.

Кроме того, некоторые категории граждан имеют право получать ежемесячные выплаты на детей до 3-х лет по другому основанию. Эти выплаты недавно были откорректированы.

Какая сейчас действует система выплат на детей?

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребёнка. Это пособие, которое могут получать семьи с доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. В 2019 году право на выплату есть до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.

С 2020 года больше семей смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка: её будут выплачивать до достижения ребёнком возраста 3 лет.

Кроме того, с 2020 года на выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе.

При назначении выплат в 2020 году для сравнения будет учитываться прожиточный минимум за II квартал 2019 года (по России утверждён Приказом Минтруда России от 09.08.2019 № 561н и составляет 12 130 рублей). К примеру, если в субъекте РФ установлена общероссийская величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года, то в 2020 году право на получение ежемесячного пособия на ребёнка, рождённого после 1 января 2018 года, будут иметь семьи, у которых ежемесячный доход, рассчитанный за 12 предшествующих месяцев, не превышает:

— на семью из трёх человек — 72 780 рублей (12 130×3 чел. x 2);

— на семью из четырёх человек — 97 040 рублей (12 130×4 чел. x 2).

На третьего ребёнка или детей, рождённых до 2018 года, пособие не назначается.

Как получать новое пособие до 3-х лет?

Выплата будет назначена до момента, когда ребёнку исполнится один год. Затем потребуется подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребёнком двух лет, а потом — до трёх лет.

Какую сумму будет получать семья?

Размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка в конкретном регионе, установленного во II квартале предыдущего года. При этом год определяют с учётом того, когда семья подала заявление на выплату. Если её назначили в 2019 году, то ориентируются на прожиточный минимум за II квартал 2018 года. Например, семьи из Москвы, которые обратились с заявлением в 2019 году, получают по 14 329 рублей в месяц.

Когда подавать заявление?

Заявление можно подать в любое время:

— в 2019 году — пока ребёнку не исполнилось полтора года;

— с 2020 года — пока ребёнку не исполнилось три года.

Если подать заявление в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка, пособие назначат с даты его рождения и выплатят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, ежемесячная выплата назначается со дня обращения.

Из каких источников платят пособие?

На первого ребёнка пособие платят из федерального бюджета. Заявление для назначения выплаты нужно подавать в органы соцзащиты.

На второго ребёнка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребёнка. Если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от неё отказаться.

Нужно ли отчитываться о расходовании выплат?

Отчитываться о расходовании ежемесячных выплат не нужно. Даже при назначении пособия на второго ребёнка из материнского капитала, деньги можно тратить на своё усмотрение.

Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребёнка или по уходу до полутора лет. Её назначают дополнительно.

Что ещё принёс Указ № 570?

Президент рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ: