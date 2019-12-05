Как провести инвентаризацию ТМЦ в следующем году

Понятие инвентаризации

В идеале все материальные ценности и обязательства компании по факту должны соответствовать данным бухучета. Для того чтобы максимально приблизиться к идеалу, и существует такой метод учета, как инвентаризация. Она представляет собой периодическое сопоставление фактических и учетных данных по имуществу и обязательствам компании.

Кроме проверки наличия объектов и обеспечения достоверности учета, инвентаризация преследует следующие цели:

Анализ состояния имущества с точки зрения его рыночной стоимости и необходимости переоценки или списания. Проверка соблюдения условий эксплуатации основных средств и хранения других видов ТМЦ. Выявление просроченной задолженности и анализ причин ее возникновения.

Инвентаризация проводится не только по собственному имуществу и обязательствам, но и по арендованным объектам, а также по ценностям, принятым для переработки.

Когда необходимо проводить инвентаризацию?

Условия, при которых инвентаризация должна быть проведена в обязательном порядке, перечислены в

перед составлением годовой отчетности (кроме тех объектов, по которым уже проводилась проверка после 1 октября текущего года);

при любых видах отчуждения имущества, а также при его сдаче в аренду;

при замене МОЛ;

при выявлении фактов преступных посягательств на имущество;

после любых форс-мажорных ситуаций, которые могли привести к порче материальных ценностей (например, пожара);

при реорганизации или ликвидации компании.

Кроме установленных законом случаев, инвентаризация может проводиться и в других ситуациях, по решению руководства организации. Например, в рамках внутренней аудиторской проверки.

Регламент проведения инвентаризаций должен быть отражен в учетной политике.

Особенности проведения инвентаризации в отдельных случаях

В общем случае инвентаризация всех видов имущества и обязательств должна проводитьсяОднако из этого правила есть исключения, связанные с особенностями отдельных групп активов. Основные средства разрешается проверять один раз в три года, библиотечные фонды — один раз в пять лет.

В части основных средств (ОС) это можно объяснить тем, что по данной группе активов количество единиц и их «изменчивость», как правило, минимальны по сравнению с другими категориями имущества. Что же касается библиотек, то предусмотренное законом послабление, видимо, связано с большой трудоемкостью пересчета книжных фондов.

Кроме того, в районах Крайнего Севера товары и материалы можно проверять не при наступлении одного из событий, перечисленных выше, а в период их минимальных остатков. Это связано с особенностями поставки ТМЦ в труднодоступные северные районы, которая производится, главным образом в летний период (так называемый Северный завоз).

Приказ об инвентаризации материальных ценностей

Как и любая операция в бухучете, инвентаризация сопровождается составлением подтверждающих документов. В первую очередь, чтобы можно был начать процедуру, оформляется соответствующий приказ.

Данный документ можно составить по унифицированной форме ИНВ-22, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88. Это постановление утверждает не только образец приказа на инвентаризацию ТМЦ, но и формы всех других необходимых документов, связанных с проведением инвентаризации, которые будут рассмотрены ниже (акты, описи и т. п.).

Хотя экономические субъекты имеют право самостоятельно разрабатывать первичные документы, на практике большинство бизнесменов при проведении инвентаризации пользуются формами, разработанными Госкомстатом. Поэтому далее в качестве примеров будем рассматривать именно их.

Образец приказа по инвентаризации материальных ценностей содержит всю информацию, необходимую для ее проведения:

проверяемое имущество;

местонахождения проверяемых объектов;

основание для проведения;

сведения о комиссии;

период проведения и дату завершения инвентаризации.

Образец приказа по инвентаризации товарно-материальных ценностей можно скачать здесь.

Порядок проведения инвентаризации

Общий порядок проведения инвентаризации изложен в Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

Первый этап проведения инвентаризации был описан в предыдущем разделе. Это принятие решения о проведении и издание соответствующего приказа, определяющего ее параметры (см. образец приказа о проведении инвентаризации имущества).

Затем нужно зафиксировать остатки имущества и обязательств по данным учета на момент начала проверки. Материально ответственные лица (МОЛ) должны дать расписку о том, что все поступившие и выбывшие ТМЦ на момент начала проверки оприходованы и списаны, а документы сданы в бухгалтерию.

Далее проводится собственно инвентаризация, то есть сравнение фактического наличия ценностей и обязательств с учетными данными. Проверка должна обязательно проходить в присутствии МОЛ.

Во время инвентаризации не должны производиться никакие операции с проверяемыми объектами.

Итоги инвентаризации оформляются документально, все выявленные отклонения отражаются в бухгалтерском учете. Подробно оформление и учет результатов инвентаризации рассмотрим в следующих разделах.

Акт, образец сличительной ведомости и другие итоговые документы при инвентаризации товарно-материальных ценностей

Формат оформления результатов инвентаризации зависит от категории актива. Это может быть акт инвентаризации или инвентаризационная опись. Опись составляется при инвентаризации объектов, наличие которых можно проверить физически, — основных средств и других ТМЦ. Если проверяемый объект не находится на территории предприятия или вообще не имеет физической формы и контролируется на основании документов, то составляется акт. Это относится, например, к расчетам с контрагентами, отгруженным товарам, расходам будущих периодов и т. п.

Независимо от вида объектов, итоговый документ будет содержать следующую информацию:

Сведения об организации. Дата инвентаризации. Категория объектов. Место нахождения (для ОС и ТМЦ). Перечень объектов с указанием их характеристик, количества и стоимости (оценки). Сопоставление фактических и учетных данных по объектам.

Образец акта результатов инвентаризации отгруженных товарно-материальных ценностей можно скачать здесь.

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Если по результатам инвентаризации ОС или ТМЦ обнаружены отклонения от данных учета, то заполняется дополнительный документ — сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (ИНВ-19) или ОС (ИНВ-18).

Эти формы содержат специальные графы, показывающие отклонения фактических показателей от учетных. Форма ИНВ-18, кроме того, включает информацию об отражении выявленных отклонений в учете.

Образец сличительной ведомости результатов инвентаризации ТМЦ можно скачать здесь.

Укрупненно все результаты инвентаризаций за год отражаются в форме ИНВ-26 «Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией». Эта форма содержит данные о выявленных отклонениях и их отражении в учете по группам активов.

Отражение в учете результатов инвентаризации ОС и других ТМЦ

— обеспечение достоверности бухгалтерской отчетности. Поэтому при обнаружении отклонений их следует отразить в учете. Для ОС и других ТМЦ вариантов здесь может быть три — излишек, недостача или пересортица (ее можно считать комбинацией излишков и недостач).

Излишек относится на прочие доходы в корреспонденции с соответствующим счетом, в зависимости от вида актива. Оприходование излишков производят по рыночным ценам:

Дт 08, 10, 41, 43, 50 Кт 91.1.

Выявленная недостача сначала отражается по дебету сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Далее возможны несколько вариантов ее списания.

Если по данной категории ТМЦ установлены нормы естественной убыли, то в их пределах недостачу можно списать на затраты:

Дт 20, 23, 44 Кт 94.

Если размер нормы не установлены или недостача превышает их, то следует выявить виновное лицо. Если виновник — сотрудник компании, то сумма недостачи списывается за его счет:

Дт 73 Кт 94 — сумма недостачи отнесена на расчеты с виновным лицом;

Дт 70 Кт 73 — недостача удержана из заработной платы;

Дт 50 Кт 73 — сумма недостачи добровольно внесена в кассу компании.

При взыскании с виновного лица следует учитывать положения ст. 241–243 ТК РФ. Если виновное лицо не является материально ответственным, в общем случае взыскать сумму недостачи можно только в пределах среднего месячного заработка. Взыскание полной суммы с виновника, не являющегося МОЛ, допускается только в особых случаях, например, если ущерб явился результатом противоправных действий или был причинен в состоянии опьянения.

Если выявленная недостача больше суммы, возможной для взыскания, оставшаяся сумма недостачи списывается на убытки. Аналогичная операция производится, если виновник не установлен:

Дт 91.2 Кт 94.

Особенности учета пересортицы

Иногда при проведении инвентаризации выявляется так называемая, т. е. ситуация, когда имеют место излишки по одним видам ТМЦ и недостача по другим.

По решению руководителя компании излишки могут быть зачтены как уменьшение недостачи, если они обнаружены у одного и того же МОЛ по одной товарной группе. В этом случае ответственное лицо должно дать подробные объяснения причин пересортицы.

Если после зачета пересортицы остались «незакрытые» недостачи или излишки, они учитываются на общих основаниях, как описано выше.

Отражение результатов инвентаризации расчетов

Отклонения могут быть выявлены не только по материальной части активов, но и по расчетам с контрагентами. В этом случае возможны два варианта: некорректное отражение суммы взаимной задолженности или пропуск срока списания просроченных долгов.

Некорректное отражение долга может возникнуть, например, из-за технических ошибок при занесении приходных документов в информационную базу. Выявляется оно, как правило, при сверке расчетов. В этом случае делается корректирующая проводка, аналогичная обычной операции оприходования ТМЦ. Например, если товар был ошибочно оприходован на меньшую сумму:

Дт 41 Кт 60 — на сумму выявленной разницы между данными учета и первичных документов.

Также в ходе инвентаризации расчетов может быть выявлена задолженность, подлежащая списанию вследствие истечения срока исковой давности.

Дебиторская задолженность может быть списана за счет резерва:

Дт 63 Кт 62 (60, 76...).

Если резерв не создавался или его суммы недостаточно, то остаток задолженности списывается на убытки:

Дт 91.2 Кт 62 (60, 76...).

Сумма задолженности должна в течение пяти лет после списания учитываться на забалансовом счете 007.

Просроченная кредиторская задолженность относится на прочие доходы организации:

Дт 60 (62, 76...) Кт 91.1.

Во всех случаях выявления просроченной задолженности нужно проанализировать причины ее появления и получить объяснения ответственных лиц.

Инвентаризация имущества и обязательств — один из методов бухучета, позволяющих обеспечить его достоверность. Она заключается в сравнении фактического наличия объектов учета с бухгалтерскими данными. Результаты инвентаризации оформляются документально. В случае обнаружения отклонений их суммы отражаются в учете.