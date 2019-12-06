Как нельзя разыскивать должников

Микрофинансовые организации нередко нарушают закон (спасибо, Кэп!). Что поможет доказать им, что так нельзя?

Между микрофинансовой организацией и заемщиком заключен договор займа. В анкете заемщик указал номер телефона третьего лица для уточнения информации.

Впоследствии заемщик пропустил срок возврата займа, в связи с чем работники организации совершили несколько телефонных звонков по указанному заемщиком номеру третьему лицу. Управление Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в федеральном округе посчитало, что данными действиями микрофинансовая организация нарушила требования действующего законодательства, разгласив тайну об обращении заемщика, в связи с чем была привлечена к ответственности по части 5 статьи 15.23.1 КоАП РФ.

В данном случае микрофинансовая организация подлежит ответственности по части 5 статьи 15.23.1 КоАП РФ. Это подтверждается сложившейся судебной практикой по данному вопросу. Пунктом 1 статьи 807 ГК РФ регламентировано, что по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. В силу пункта 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Деятельность микрофинансовых организаций регулируется«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 151-ФЗ).

В соответствии с пунктами части 4 статьи 14 Закона № 151-ФЗв отношении микрофинансовой организации Банк России требует от органов управления микрофинансовой организации устранения выявленных нарушений, дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, устанавливает форму, сроки и порядок направления, получения и исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

На основании пункта 4 части 2 статьи 9 закона № 151-ФЗ микрофинансовая организация обязана гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Также согласно части 2 статьи 15 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ) иные (за исключением указанных в части 1 статьи 15 данного закона) способы взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), по инициативе кредитора и (или) лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, могут использоваться только при наличии в письменной форме согласия заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа).

В силу части 4 статьи 15 Закона № 353-ФЗ кредитор, а также лицо, осуществляющее деятельность по возврату задолженности, не вправе совершать юридические и иные действия, направленные на возврат задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), с намерением причинить вред заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по договору потребительского кредита (займа), а также злоупотреблять правом в иных формах.

Таким образом, из буквального и совокупного анализа вышеприведенных норм Закона № 353-ФЗ и Закона № 151-ФЗ следует вывод, что микрофинансовые организации наделены правом осущест-влять способы взаимодействия только в отношении самого заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа). Соответственно, совершение телефонных звонков работниками микрофинансовой организации третьему лицу в целях возврата суммы займа является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

В обоснование данной позиции приведем примеры из судебной практики арбитражных судов. Так, в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 07.04.2016 № Ф09-1606/16 указывается, что иные способы взаимодействия, предусмотренные частью 1 статьи 15 Закона № 353-ФЗ, могут устанавливаться и использоваться только в отношении заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), по письменному согласию данных лиц. Суд разъясняет, что действия микрофинансовой организации, направленные на возврат заемщиком задолженности по договору потребительского займа в виде непосредственного взаимодействия телефонных переговоров с третьим лицом, не являющимся заемщиком по спорному договору потребительского займа, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского займа, не предусмотрены законодательством РФ о потребительском кредите (займе), являются нарушением пункта 4 части 2 статьи 9 Закона № 151-ФЗ (определением Верховного суда РФ от 16.08.2016 № 309-КГ16-9287 было отказано в передаче дела № А60-30409/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).

Аналогично в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2017 № 09АП-23955/2017 поясняется, что при осуществлении непосредственного взаимодействия с третьим лицом путем телефонных переговоров микрофинансовой организацией совершены действия, превышающие правовые пределы действий взыскателей просроченной задолженности, предусмотренные частью 1 статьи 15 Закона № 353-ФЗ, что образует событие и состав административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 5 статьи 15.23.1 КоАП РФ.

Таким образом, исходя из системного анализа вышеприведенных норм с учетом примеров из судебной практики арбитражных судов, следует вывод, что в рассматриваемой ситуации микрофинансовая организация подлежит ответственности по части 5 статьи 15.23.1 КоАП РФ.