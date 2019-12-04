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Новый закон упростит взыскание зарплат

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, упрощающих для граждан возможность взыскания зарплатных долгов во внесудебном порядке. Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ, а также в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Они вступят в силу по истечении 10 дней после опубликования.

Что изменилось в законе?

Закон наделяет государственных инспекторов труда правом «принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Раньше это было возможно лишь через суд, но, как подчеркивал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, «это требует времени, а главное — денег на оплату услуг юристов, которых у человека может просто не быть».

Судебные споры могут затянуться, а люди на некоторый период остаться без денег, что чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу, пояснял важность изменений Председатель ГД.

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Кто будет решать, как будет взыскиваться долг?

Сам работник. Он может как обратиться в суд, так и в трудовую инспекцию. Во втором случае решение о взыскании зарплатного долга будет уже государственный инспектор труда. И его решения получат статус исполнительных документов для судебных приставов.

Какая процедура взыскания предусмотрена в законе?

Если предписание трудового инспектора о выплате начисленной зарплаты не исполнено в срок, то он сможет выдать исполнительный документ. «Государственный инспектор труда принимает решение о принудительном исполнении и направляет документы судебным приставам, которые уже примут меры по розыску средств должника», — поясняет Председатель Комитета-соисполнителя по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

На обжалование решения инспектора работодателю-должнику закон дает 10 дней. В противном случае деньги со счета работодателя спишут принудительно.

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Важно! Речь в законе идет именно о зарплате, которая будет начислена и зафиксирована в платежных документах. Если же доходы гражданина нигде не были учтены, возникнет индивидуальный трудовой спор. Его может урегулировать только суд.

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