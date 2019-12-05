Отпуск в декабре: выгодно ли брать

Отпуск, оформляемый зимой, пользуется не меньшим спросом, чем отдых летом. Тем более, что продолжительность зимнего отдыха можно существенно увеличить за счет новогодних каникул. Но выгоден ли отпуск, взятый рядом с этими каникулами, в материальном плане? Попробуем подсчитать это на примере 2019 года.

Сравнение стоимости рабочего и отпускного времени

Результаты расчета стоимости рабочего дня и дня, проводимого в отпуске, существенно различаются, несмотря на то что зависят, в общем-то, от одних и тех же параметров — объема выплат за определенный период и количества дней, приходящихся на этот период.

Однако возможность сопоставления получаемых при этом сумм затруднена из-за:

несовпадения периодов, учитываемых в расчете;

разного количества дней, как отвечающих периоду, так и принимаемых в расчет;

не всегда постоянного объема дохода (особенно у лиц, плату за труд которых определяет не оклад, а фактический объем выполненной ими за период работы).

Поэтому нам для вынесения суждения о том, насколько оплата за время, проведенное в отпуске, компенсирует заработок за тот же период, придется сделать несколько допущений, редко имеющих место в реальности, и произвести некоторые сравнительные расчеты, которые на практике никто не делает.

Предположим, что труд работника, данные которого мы сопоставим, оценивается повременно, и его оклад составляет 50 000 руб. в месяц. Расчетный период, по данным которого считаются отпускные (12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск), им отработаны полностью, оклад в этом периоде не менялся, и никаких иных выплат, кроме зарплаты, не производилось.

Для сравнения величины платежей сделаем 2 расчета:

1. Стоимости сравниваемых дней. Для этого стоимость дня отпуска посчитаем по его обычной формуле для полностью отработанного периода (ст. 139 ТК РФ):

50 000 * 12 / 12 * 29,3 = 1 706,48 руб.

А стоимость дня работы определим для всего года в целом, взяв для этого общее число рабочих дней, соответствующее 2019 году по календарю 5-дневной рабочей недели (247):

50 000 * 12 / 247 = 2 429,15 руб.

Как видим, при сопоставимых параметрах день работы оказывается существенно дороже дня отпуска.

2. Величины оплаты, приходящейся на одинаковые по протяженности периоды. Период примем равным месяцу, состоящему из 30 календарных дней, в котором число рабочих дней равно 22, и будем считать, что 28 календарных дней из этого месяца проведены в отпуске, а 2 оставшихся приходятся на неоплачиваемые общевыходные дни. В этом случае за период, равный 30 календарным дням, работнику будет начислено отпускных:

28 * 1 706,48 = 47 781,44 руб.

Если бы этот месяц для работника был рабочим, то его заработок составил бы 50 000 руб. —выплачиваемая зарплата оказалась заметно выше, чем отпускные за тот же период.

Приведенные 2 расчета показывают, что уход в отпуск (для сопоставимых показателей) приводит к снижению дохода отдыхающего работника, и именно по этой причине брать полный отпуск, приурочивая его к единственному календарному месяцу, невыгодно.

Помесячный расчет стоимости рабочего дня для 2019 года

В реально возникающих ситуациях на общую сумму выплат, осуществляемых в течение месяца, на который приходятся дни отпуска, оказывает влияние объем платежей за дни работы, имевшие место в этом месяце.

Сумма заработной платы за неполностью отработанный месяц определяется как произведение числа дней работы в этом месяце на стоимость рабочего дня. Стоимость же рабочего дня при повременной оплате рассчитывается путем деления оклада на число рабочих дней в месяце.

Последний показатель от месяца к месяцу может меняться весьма существенно, поскольку число рабочих дней в месяцах различается, и это различие зависит не только от протяженности конкретного месяца и наличия в нем праздников, но и от распределения дней работы и общевыходных дней в нем, оказывающегося особым для конкретного года. Зарплата же за полностью отработанный месяц вне зависимости от числа рабочих дней в нем при повременной оплате остается величиной постоянной.

Сравним помесячно расчеты стоимости рабочего дня при повременной плате за труд, используя календарь 2019 года и уже упоминавшийся выше оклад, составляющий 50 000 руб.

Месяц 2019 года Число календарных дней в месяце Число рабочих дней в месяце Стоимость рабочего дня, руб. Январь 31 17 2 941,18 Февраль 28 20 2 500,00 Март 31 20 2 500,00 Апрель 30 22 2 272,73 Май 31 18 2 777,78 Июнь 30 19 2 631,58 Июль 31 23 2 173,91 Август 31 22 2 272,73 Сентябрь 30 21 2 380,95 Октябрь 31 23 2 173,91 Ноябрь 30 20 2 500,00 Декабрь 31 22 2 272,73

Приведенные данные со всей очевидностью показывают:

число рабочих дней в месяце может как совпадать, так и не совпадать даже у месяцев, имеющих одинаковую календарную протяженность и не отмеченных при этом праздниками;

стоимость дня работы ежемесячно меняется, но при этом она всегда оказывается выше стоимости дня отпуска, рассчитанного по итогам полностью отработанного с тем же окладом расчетного периода.

Помесячное сравнение сумм выплат-2019 при наличии отпуска

А теперь рассчитаем, какой будет общая сумма выплаты в каждом из месяцев, если на последние 14 календарных дней месяца оформляется отпуск. Исходные данные работника будут те же: повременная оплата, оклад 50 000 руб., расчетный период для отпуска отработан полностью и тем же окладом (стоимость отпускного дня равна 1 706,48 руб., а общая величина отпускных за 14 дней составляет 23 890,72 руб.).

Расчет сумм выплат сделаем применительно к календарю 2019 года.

Месяц 2019 года Дата начала отпуска Количество рабочих дней, отработанных до отпуска Стоимость рабочего дня для месяца, руб. Сумма заработной платы за дни, отработанные до отпуска, руб. Сумма отпускных, руб. Общая величина выплат за месяц, руб. Январь 18.01.2019 7 2 941,18 20 588,26 23 890,72 44 478,98 Февраль 14.02.2019 9 2 500,00 22 500,00 23 890,72 46 390,72 Март 18.03.2019 10 2 500,00 25 000,00 23 890,72 48 890,72 Апрель 17.04.2019 12 2 272,73 27 272,76 23 890,72 51 163,48 Май 18.05.2019 8 2 777,78 22 222,24 23 890,72 46 112,96 Июнь 17.06.2019 9 2 631,58 23 684,22 23 890,72 47 574,94 Июль 18.07.2019 13 2 173,91 28 260,83 23 890,72 52 151,55 Август 18.07.2019 12 2 272,73 27 272,76 23 890,72 51 163,48 Сентябрь 17.09.2019 11 2 380,95 26 190,45 23 890,72 50 081,17 Октябрь 18.10.2019 13 2 173,91 28 260,83 23 890,72 52 151,55 Ноябрь 17.11.2019 10 2 500,00 25 000,00 23 890,72 48 890,72 Декабрь 18.12.2019 12 2 272,73 27 272,76 23 890,72 51 163,48

Получившиеся цифры однозначно свидетельствуют, что большая сумма выплат соответствует месяцам, в которых число отработанных дней оказалось больше, и это правило срабатывает, несмотря на то, что стоимость рабочего дня в таких месяцах снижается. К числу месяцев с большим количеством отработанных дней в 2019 году относятся июль и октябрь. Менее выгоден отпуск, оформляемый в апреле, августе и декабре.

При намерении увеличить продолжительность оформляемого зимой отпуска за счет присоединения к нему новогодних каникул, выгоднее оформить такой отпуск в декабре, а не я январе, поскольку январь содержит мало рабочих дней, и выплаты за этот месяц будут существенно меньшими, чем за декабрь.

Влияние на сумму выплат числа выходных дней в отпуске

В приведенном выше примере расчета выплат за месяц, в котором имеет место отпуск, начало отпуска в ряде месяцев будет приходиться на общевыходные дни. Запрета на такую отправную точку для начальной даты отпуска законодательство не содержит. Но на практике мало кто оформляет отпуск, начиная его с выходного дня, поскольку у работника обычно присутствует стремление к увеличению времени отдыха за счет выходных, присоединяемых к отпуску, но не включаемых в его продолжительность.

Однако увеличение числа общевыходных дней, приходящихся на время отпуска, приводит к материальному выигрышу для работника, поскольку эти дни в период отпуска являются оплачиваемыми. Число дней отдыха при этом, конечно, сокращается, но это компенсируется выплатой дополнительной суммы.

Покажем на примере, как влияет число выходных дней, приходящихся на период отпуска, на величину выплат за месяц.

Исходные данные работника возьмем те же (повременная оплата, оклад 50 000 руб., расчетный период для отпуска отработан полностью и тем же окладом), но продолжительность отпуска, который он оформляет в декабре 2019 года, равна 10 календарным дням.

В первом варианте отпуск начинается с понедельника 09.12.2019, заканчивается 18.12.2019 и включает в себя 2 общевыходных дня. Во втором варианте отпуск оформляется с пятницы 06.12.2019, заканчивается 15.12.2019, и в него входят 4 общевыходных дня. Сумма отпускных для обоих вариантов одинакова и при стоимости отпускного дня 1 706,48 руб. составляет 17 064,80 руб.

Дата начала отпуска Общее количество рабочих дней, отработанных до и после отпуска Стоимость рабочего дня для декабря 2019 года, руб. Сумма заработной платы за дни, отработанные до и после отпуска, руб. Сумма отпускных, руб. Общая величина выплат за месяц, руб. 09.12.2019 14 2 272,73 31 818,22 17 064,80 48 883,02 06.12.2019 16 2 272,73 36 363,68 17 064,80 53 428,48

Заметим, что в приводившемся выше помесячном расчете сумм выплат с учетом предоставления отпуска такое влияние не проявлялось, поскольку продолжительность отпуска составляла 14 дней (или полных 2 недели): в нее всегда входило одно и то же число общевыходных дней, равное 4.

Исключением из этого правила стал февраль, в котором в период отпуска попал праздничный день 23.02.2019, не подлежащий оплате, но продлевающий период отпуска.

Подводим итоги