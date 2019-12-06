Как и когда менять фискальный накопитель

Расскажем, в каких случаях и когда требуется менять фискальный накопитель.

Что такое фискальный накопитель

Стоит ли напоминать, что фискальный накопитель — это специальное устройство для защищенного и зашифрованного хранения фискальных данных. Эти данные передаются через ОФД в налоговую и иногда требуется проверка и самого фискального накопителя физически.

Когда нужно менять фискальный накопитель

Если фискальный накопитель используется дольше, чем срок его службы, указанный в паспорте ФН, то он «протухает» (ну или если сказать более корректно, то срок действия устройства истекает). Перестаёт работать. А вы автоматически становитесь нарушителем, так как ваша касса перестает работать и передавать данные в ОФД. Нужно будет заменить фискальный накопитель на новый, а это недешевое удовольствие. Срок «жизни» ФН может быть 13, 15 или 36 месяцев. Выбор подходящего срока службы зависит от типа предприятия и особенностей налогообложения.

2. Закончилась память на фискальном накопителе

Место на ФН может закончиться, как и на самой обычной флэшкарте. Устройство предупредит вас, что записывать данные больше некуда.

3. Касса самоубилась (заблокировалась)

Довольно опасная ситуация, потому что пользователь не всегда знает, какие действия делать запрещено. Чтобы исключить такие факты, обязательно изучите инструкцию по эксплуатации кассовой машины. Например, фискальный накопитель может заблокироваться, если смена не закрывалась более 24 часов или если платежи по кассе проходили, но сведения в ОФД не отправлялись. Бывают и самые неожиданные случаи — например, на аппарате неправильно настроено время.

4. Поврежден сам фискальный накопитель

Как и любое другое технически сложное устройство, фискальный накопитель может сломаться. Повредится корпус, сгорит электронная начинка, сломаются контакты и любая другая аналогичная проблема. Во всех этих случаях ФН нужно заменить.

5. Изменились данные собственника

ФН следует заменить и в том случае, если кассовый аппарат стал использоваться в новой фирме или у владельца сменились какие-то данные. Например, изменился ИНН. В этом случае нужно пройти перерегистрацию и поставить новый ФН.

6. Ошибки при регистрации кассы

Имейте в виду, что если вы ошиблись в номере ИНН при регистрации кассы, то вам нужно будет купить новый фискальный накопитель. Внести коррекцию в эти данные нельзя,а с неправильным номером инн вы не сможете сдавать отчёты.

И запомните, что старый ФН нельзя выбрасывать в течение 5 лет. Контролирующие органы могут в любой момент потребовать его для проверки.

Как заменить фискальный накопитель

Предприниматель имеет право работать автономно в течение 30 дней для замены фискального накопителя. Но если за 30 дней ФН не будет установлен, то фирма будет оштрафована.. Именно про физическую процедуру замены мы и поговорим ниже.

1. Закройте архив фискального накопителя

Прежде, чем начать процесс, все чеки должны быть сформированы и отправлены в ОФД. Счётчик неотправленных данных должен показывать 0.

Только после этого можно выбрать в меню «Закрыть архив фискального накпоителя». Кассовая машина сформирует отчёт о закрытии и распечатает его на чеке, а электронную версию направит в ОФД.

Раньше, чем это действие будет завершено, вынимать фискальный накопитель нельзя.

2. Установите новый ФН

Поставить или снять фискальный накопитель не сложнее, чем вставить флэшку в компьютер. Тут, вообщем-то, и рассказывать нечего. Кроме того, что если касса опломбирована, то нужно соблюдать условия её вскрытия. Но далеко не все кассы имеют встроенный в корпус накопитель. Чаще всего он расположен так, что достать его можно и без вскрытия корпуса.

3. Перерегистрируйте кассу

С помощью тест-драйвера или на самом кассовом аппарате в меню нужно найти пункт «Перерегистрация» и синхронизировать время начала эксплуатации нового ФН с компьютером. Кроме того, проверьте, чтобы и отклонений с точным временем не было. Имейте в виду, что у разных кассовых машин это разные меню. Но логика везде одинаковая. Выберите причину перерегистрации «Замена ФН» и проверьте все данные. Не забудьте распечатать отчёт.

4. Перерегистрируйте кассу в ИФНС

Перерегистрация кассы в ФНС также необходима. Найдите ваш ККТ в списке, выберите пункт «Перерегистрировать». Заполните нужные данные и отправьте заявление на рассмотрение. Понадобится электронная подпись.

После этого дождитесь появления карточки регистрации в личном кабинете на сайте налоговой.

5. Подтвердите результат

Проверьте новую электронную карточку в личном кабинете на nalog.ru, ведь ФНС могут отказать в перерегистрации. Ну, а если вы получили электронную карточку о перерегистрации ККТ, нужно кликнуть на строку «Карточка регистрации получена», а затем нажать «Завершить перерегистрацию». Готово!