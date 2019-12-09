Как «Актион» вредит бухгалтерам: о чем нам жалуются коллеги

Недельный обзор самого бухгалтерского и самого уютного форума.

Как провести обеды сотрудников в учете фирмы? И можно ли сделать вид, что их все съел руководитель? Обсуждение в теме «Питание сотрудников, как правильно учесть».

И опять на «Клерке» ругают «Актион-МЦФЭР». На этот раз за то, что они сапожники без сапог — от них невозможно добиться авансовых счетов-фактур. Да и вообще, оригиналы документов приходится выбивать месяцами. Недовольство высказано в теме «Вездесущий „Актион“ с низкой профессиональной ответственностью».

Но хуже всего то, что представители «Актиона» пытаются рассказать директорам о якобы низкой квалификации их бухгалтеров, чтобы продать свой «Главбух ассистент». Об этом тоже рассказали на форуме.

Жил-был ИП, применял ЕНВД по перевозкам, но выставлял счета-фактуры с НДС по желанию клиентов. И был у него бухгалтер, который делал отчетность. Но вот бухгалтер куда-то исчез и ИП пришлось закрыться. Да-да, прямо так и написано в теме «ИП и НДС»! Но отчет за 2 квартал по НДС так и не был сдан, налог тоже не уплачен. Выяснилось это, когда начали звонить контрагенты. Что делать им, да и самому ИП?

А был ли мальчик? В смысле объект, на котором велись работы? Исправление ошибки в договорах подряда, где указали неверный адрес здания, обсуждают в теме «Адрес в документах».

Кассир передала учетную запись 1С подруге-бухгалтеру, не имеющему отношения к фирме. И даже не осознает, что так делать нельзя. Как наказать за такой проступок, спрашивает автор темы «Передача учетной записи 1С третьим лицам».

Некоторые темы остались без ответа. Посмотрите, может вы сможете чем-то помочь коллегам?