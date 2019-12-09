Брачный договор: как его признают недействительным

Многие знают, что брачный договор позволяет распределить между супругами имущество, которым они совместно владеют и даже имущество, которое будет приобретено в будущем. Однако, как и с любым соглашением, не исключено, что один из супругов «передумает», заявит о желании пересмотреть ранее достигнутые договоренности. Специалисты TaxCoach предлагают разобраться, в каких случаях можно изменить брачный договор или признать его недействительным по инициативе только одного супруга.

В нашей стране не очень популярно заключать между супругами или молодоженами брачные договоры. Из серии «Ты что, мне не доверяешь (читай — не любишь)?».

Подавляющее большинство таких соглашений заключаются бизнесменами и/ или бизнесвумен в тех случаях, когда есть что делить. Или когда коммерсанты «обожглись» (получили негативный опыт) в предыдущем браке, и всё имущество супругов без брачного договора было поделено пополам.Пункт 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ. В брачном договоре обычно фиксируются договорённости о разделе в пользу каждого из супругов имущества, уже приобретенного в браке и/или которое будет приобретено в будущем, поскольку имущество, полученное до брака и так принадлежит каждому из них.

Например, можно закрепить, что имущество делится в иных пропорциях — 70/30, 90/10. Можно разделить отдельные объекты: квартира, машина и прицеп к ней — это собственность мужа, а земельный участок, коттедж и яхта — это собственность жены. Или по-другому: все движимое и недвижимое имущество, приобретенное сторонами во время брака, после заключения брачного договора, как во время брака, так и в случае его расторжения, является собственностью того супруга, на чье имя оно будет официально приобретено или оформлено и последующему разделу не подлежит.

Не менее важно закрепить правила раздела неимущественных прав, таких как доли в бизнесе. Ведь его стоимость постоянно меняется в зависимости как от внутриэкономических факторов деятельности компании, так и внешнеэкономических, на которые компания имеет слабое влияние.

Отдельно отметим, что брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.Пункт 2 ст. 41 Семейного кодекса РФ Как мы понимаем, нотариус обязан проверить вменяемость супругов и то, что они понимают под чем подписываются. Брачный договор подписан, супруги договорились, как распределяют имущество между собой: и будущее, и в случае расторжения брака.

Может ли брачный договор быть изменён или расторгнут, признан недействительным частично или полностью? Опустим случаи, когда брачный договор меняется по соглашению сторон. Сложностей тут возникнуть не должно.

Условия договора ставят супруга в крайне неблагоприятное положение

Какие это могут быть условия, и когда суд принимает сторону супруга, жалующегося на неблагоприятное положение?

В такое положение могут попасть как жена, так и муж. Как тот, у кого большая доля, так и тот, у кого меньшая доля в совместно нажитом имуществе по брачному договору.

Из разъяснений Верховного суда РФПункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 следует, что крайне неблагоприятное положение — это ситуация, когда, например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака.

Единственное жильё

Если, например, супруги согласовали в брачном договоре, что имущество делится по принципу «на кого на момент развода записано — того и собственность», а к моменту развода после 16 лет в браке у бывшей жены осталось только 1/5 от квартиры и трое несовершеннолетних детей на содержании. При этом у мужа остальные 4/5 и две иномарки, суд примет сторону жены.Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 24 октября 2018 г. по делу № 33-43968/2018 В этом деле суд указал, что условия брачного договора ставят жену в крайне неблагоприятное положение, поскольку в результате раздела имущества у неё остаётся менее 1/5 совместно нажитого в браке имущества. При том, что во время брака супруга свободно пользовалась всем имуществом семьи, включая квартиру и автомобили, и супруги совместно несли расходы на приобретение и содержание всего нажитого имущества.

Но такая ситуация может случиться и с мужем. В этом случае суд также встанет на сторону супруга, который оказывается в крайне неблагоприятном положении. В другом деле у супруга (мужа) не осталось вообще никакой доли в квартире, приобретённой в браке и являющейся единственным нажитым в браке имуществом.Постановление Президиума Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2018 г. по делу № 4Г-1114/2018

Иными словами, при заключении брачного договора не должно быть существенной непропорциональности долей в общем имуществе, нажитом в браке.Постановление Президиума Московского городского суда от 17 апреля 2018 г. по делу N 44г-0085/2018

Алименты на супруга

При заключении брачных договоров могут устанавливаться и обязательные ежемесячные платежи (алименты) мужа на содержание жены или, наоборот, как в период брака, так и после его расторжения. При этом ситуация с доходами мужа и его возможности в бизнесе также могут меняться.

Например, муж — предприниматель заключил в 2008 г. брачный договор с обязательством выплачивать жене 2 000 у.е. ежемесячно, как в период брака, так и после его расторжения (расторгли брак в 2009 г.). Но в ноябре 2013 г. дела у предпринимателя пошли плохо и он перестал платить алименты. Это закончилось обоюдными исками: бывшая жена требовала взыскать долги по алиментам, а муж пытался признать недействительным брачный договор в части этих алиментов как ставящий его в неблагоприятное положение в связи с отсутствием у него постоянного источника дохода. Суд встал на сторону бывшей супруги,Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 06 октября 2017 г. по делу № 33-40293/2017 взыскал долги по алиментам и отказал предпринимателю.

В похожей ситуации, когда муж обязался содержать жену в период брака и после его расторжения, суд встал на сторону предпринимателя. Бывший муж смог доказать, что его доходы после расторжения брака значительно снизились и у него появились новые алиментные обязательства (на содержание детей в другом браке). Суд признал часть брачного договора по выплате алиментов бывшей жене недействительным, потому что муж при его исполнении оказывается в крайне неблагоприятном положении, и фактически его дети остаются без средств к существованию.Апелляционное определение Выборгского городского суда Ленинградской области от 3 октября 2017 года гражданское дело № 2-68 /17-20

Коммерческая недвижимость и доли в компаниях

Отдельной категорией дел являются случаи, когда предприниматели, пытаясь уберечь значимые активы от кредиторов, заключают брачные договоры, по которым значительная часть дорогостоящего имущества отписывается в пользу супруги.

Не стоит забывать, что возможны и неблагоприятные сценарии развития событий:

Супруга подаёт на развод, забирает себе коммерческую недвижимость и иное имущество, которое по брачному договору распределено ей, и все дальнейшие попытки бывшего супруга признать такой брачный договор недействительным — тщетны. Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 27 февраля 2019 г. по делу № 33-5472/2019.

Так, в одном деле муж (истец) указывал, что подписанный им брачный договор поставил его в крайне неблагоприятное положение, поскольку по его условиям он лишился всего нажитого в период брака имущества. Суд попросил его доказать, что у него не осталось ничего. Таких сведений представлено не было, в связи с чем суд отказал ему в признании брачного договора недействительным.

В рамках процедуры банкротства супруга-предпринимателя такие договоры признаются недействительными, но уже не по Семейному кодексу РФ, а как совершённые в ущерб интересам кредиторов супруга. Поэтому в основе договора должно лежать разумное обоснование, почему именно таким образом договорились супруги.

Введение второго супруга в заблуждение при заключении брачного договора

Жена или муж при попытке признать брачный договор недействительным нередко ссылаются на введение их в заблуждение другой стороной до (при) его подписании.

Это иллюстрирует дело двух супругов-предпринимателей, которые по брачному договору распределили коммерческую и жилую недвижимость, в том числе и за рубежом, а также доли в трёх ООО и денежные средства. После развода муж попытался оспорить брачный договор, ссылаясь на введение его супругой в заблуждение относительно важных условий договора. Но суд отказал ему в иске, указывая на им же подписанный в присутствии нотариуса договор, в котором говорилось:

«п.5 Супруги ознакомлены с правовыми последствиями избранного ими правового режима имущества, в том числе с изменениями порядка определения наследственной массы.

п.11 Лица, подписавшие договор, подтверждают, что они не ограничены в дееспособности, под опекой, попечительством и патронажем не состоят, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Брачного договора и обстоятельства его заключения, у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие их заключить данный Брачный договор на крайне невыгодных для себя условиях».

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 06 сентября 2019 г. по делу № 33-39130/2019.

В связи с этим рекомендуем не на словах, а на документах ознакомиться с видами деятельности всех компаний, подлежащих разделу, спецификой и потенциалом недвижимого имущества и другими характеристиками имущества, чтобы не получить «кота в мешке».

В заключении хотелось бы отметить, что такой инструмент как брачный договор необходимо использовать, в первую очередь, в интересах урегулирования отношений между супругами с учётом принципов соразмерности и справедливости. А чтобы не было сомнений в справедливости распределения имущества между супругами, рекомендуем до подписания брачного договора проводить рыночную оценку совместных активов.

При этом нужно понимать, что подписав брачный договор в присутствии нотариуса, у супруга не много шансов признать его недействительным по причине мнимости, введения супругом в заблуждение и прочим надуманным поводам.

Только при изначальном существенно несправедливом распределении имущества или последующем значительным ухудшением положения одного из супругов суд может принять его аргументы и признать брачный договор недействительным.