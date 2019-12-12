Что бесит бухгалтеров в работе

Обзор главных топиков из вашего любимого «Красного уголка бухгалтера».

Хорошо, когда работа приносит удовольствие, моральное удовлетворение, стабильный доход и приятный коллектив во главе с идеальнейшим руководителем — это для полного счастья. И вряд ли все эти составляющие будут присущи вашей работе в одной компании. Чем-то придется поступиться.

Какие у вас стопы и ограничения в работе? Например, я не хочу связываться с розничной торговлей. Не интересно и не вижу от них никакой пользы. Работа — одна первичка, скучно. Ну, за исключением крупных экспортных / импортных компаний. Будете ли вы работать там, где работодатель обманывает своих работников? Сможете работать там, где откровенная чернуха? Какие ситуации вас сподвигли уйти со своей работы? — Наталья Зуева

Проанализировав ответы на вопрос, сразу видно, что для бухгалтеров в работе находится в приоритете, а на что они готовы прикрыть глаза.

1. Если рассмотреть работу бухгалтеров по отраслям, то в аутсайдеры выбились такие отрасли:

строительство (обнал, незаконность операций);

розничная торговля (однотипные операции, неинтересная и скучная работа);

общепит (нежелание заморачиваться с калькуляцией, рутинная работа);

микрофинансовые организации.

Вот в такой последовательности выглядят малопривлекательные сферы отраслей бизнеса для бухгалтеров.

2. Официальное трудоустройство.

Здесь мнения разошлись кардинально. Некоторые бухгалтеры готовы работать, только официально трудоустроившись. Другие же, наоборот, — только без официальных трудоотношений с работодателем.

3. Среди личных качеств человека бухгалтеры не готовы терпеть ложь и обман работодателя:

«Обман на первом месте! Представьте такого „ласкового“ врунишку. Это совсем жесть!» (Оленька Васильева).

Также бухгалтеры не готовы работать в случае:

неадекватного поведения руководства;

незаинтересованности работодателя работать в рамках закона;

задержки заработной платы;

отсутствия полноценного отпуска;

злобного и завистливого коллектива.

И как сказал один из коллег в группе «Красный уголок бухгалтера»:

«Работа должна приносить либо кайф, либо деньги. Если она приносит и то, и другое — это счастье. Но счастье боженька даёт не всем. Так что одно из двух — уже хорошо. Бежать надо лишь когда ни того, ни другого».

Решили сменить налоговую? А вы уверены, что на новом месте приживетесь?

Переход из одной налоговой в другую в регионах проходит еще более или менее мягко, но сменить инспекцию в Москве или Московской области не так-то и просто.

Даже арендуя офис, и желая стать на учёт по месту нахождения данного офиса, можно получать от налоговиков отказ за отказом в перерегистрации. Чаще всего в Решении об отказе будет указано на недостоверные данные об адресе. Подобным образом происходит борьба с малоприбыльными организациями, транзитными, в общем со всеми теми компаниями, которые могут ухудшить показатели эффективности налоговой инспекции.

Как сейчас при смене юрадреса из одного региона в другой (вполне реальный переезд компании), старая налоговая отпускает спокойно? Или через камеральную/выездную? УСН, долгов в бюджет нет. — Rimma Luzanova

Коллеги рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться при желании перейти из одной инспекции в другую:

«Ха)) выпускают спокойно, а вот впускают со скрипом))) Мы с февраля по май в этом году пытались пробиться из Москвы в регион, никак не брали, у них внутренние рекомендации не брать из Москвы — многие так однодневки сливали, вот и боятся» (Ольга Карелова).

Необходимо быть готовым, что переезд может занять довольно долгий промежуток времени:

«Аналогичное было при переезде из МО в Москву, полгода вставали на учет» (Любовь Илюхина).

Не секрет, что компании уходят из Москвы и области, желая сократить количество проверок, желая стать на учёт в более лояльную инспекцию, но, не всегда что-то новое — это что-то лучшее. Если по меркам Москвы ваша компания была небольшой, то в регионах она очень даже может заинтересовать налоговиков:

«Мы из Москвы в краснодар. Взяли за 2 месяца. Только сейчас Краснодар замучил — уже нужно обьясняться по низкой налоговой нагрузке за предыдущий год. Что-то мне кажется, что выездной не избежать, хотя московская выездная закончилась в 18 г.», — рассказывает Марина.

«У меня знакомые уехали из региональной в деревню и в деревне начался предпроверочный анализ, а другие из региональной в МСК, и сразу стали никому не интересны! ( Ирина Коротаева ).

Запроси СЗВ-М и прояви должную осмотрительность

Последние пару лет при работе с контрагентами только и слышно, что надо проявить должную осмотрительность, что необходимо контрагента тщательно проверить.

Признаки, указывающие на недобросовестность вашего контрагента:

Задолженность перед бюджетом. С одной стороны, этот факт не говорит, что ваш контрагент злостный неплательщик, задолженность может быть и рубль. Но звоночек есть, и для своего спокойствия, лучше уточните, по каким причинам образовалась задолженность.

Нет деятельности или отчётность не сдаётся.

Номинальный директор.

Компания имеет признаки «однодневки» или её деятельность сводится к транзитным операциям.

Наличие дел в картотеке арбитражных судов.

У вашего контрагента указан адрес массовой регистрации.

У вашего контрагента нет ни сайта, ни объявлений, ни отзывов, никакой рекламы.

К этому списку налоговики могут ещё добавить всё, что угодно, и вам придется доказывать, что и вы, и ваш контрагент — отличные и порядочные компании. Пришел запрос от покупателя... Нет с НДС всё понятно, но вот СЗВ-М.... Может быть кто-то сталкивался?! Реально такое запрашивают при новых сделках теперь!?

«Просьба предоставить следующие документы: декларацию НДС за 3кв. квитанцию о приеме налоговой службой СЗВ-М за октябрь протокол о принятии ПФ (статус-положительный) (персональные данные можно скрыть, замазать...).

Если сотрудников 3 и менее, пояснения, имеется ли найм работников по договорам ГПХ (приложить 1-2). 3 работника — критический показатель». — Irina Vishniakova

Первоначально своего контрагента можно проверить в открытых интернет источниках. Сейчас в свободном доступе можно неплохое досье собрать. Далее запрашиваем:

учредительные документы (Устав, ОГРН, листы записи, ИНН); для предпринимателей — свидетельство, лист записи;

документы, подтверждающие полномочия или личность подписанта;

выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

отчетность. Как правило, запрашивается декларация по НДС и налогу на прибыль. В последние время, как рассказывают коллеги, к запрашиваемой отчетности добавилась ещё и форма СЗВ-М.

Ольга подтверждает, что запрос СЗВ-М — это стандартные требования котрагентов: «Да . От плательщиков НДС приходят постоянно такие запросы. Многие покупатели переписывают с требований налоговой.»

Евгения рассказывает, что в их компании список запрашиваемых документов ещё шире: «У нас каждый квартал и до 28 числа: НДС, налог на прибыль, 6-НДФЛ, СЗВ-М, плюс к ним платежки, плюс справку об отсутствии задолженности и выписку по расчетам из ФНС. Вот так ведутся дела государевы». Отключить рекламу