Что бесит бухгалтеров в работе

Обзор главных топиков из вашего любимого «Красного уголка бухгалтера».
Хорошо, когда работа приносит удовольствие, моральное удовлетворение, стабильный доход и приятный коллектив во главе с идеальнейшим руководителем — это для полного счастья. И вряд ли все эти составляющие будут присущи вашей работе в одной компании. Чем-то придется поступиться.
Какие у вас стопы и ограничения в работе? Например, я не хочу связываться с розничной торговлей. Не интересно и не вижу от них никакой пользы. Работа — одна первичка, скучно. Ну, за исключением крупных экспортных / импортных компаний.Проанализировав ответы на вопрос, сразу видно, что для бухгалтеров в работе находится в приоритете, а на что они готовы прикрыть глаза.
Будете ли вы работать там, где работодатель обманывает своих работников? Сможете работать там, где откровенная чернуха? Какие ситуации вас сподвигли уйти со своей работы?
1. Если рассмотреть работу бухгалтеров по отраслям, то в аутсайдеры выбились такие отрасли:
- строительство (обнал, незаконность операций);
- розничная торговля (однотипные операции, неинтересная и скучная работа);
- общепит (нежелание заморачиваться с калькуляцией, рутинная работа);
- микрофинансовые организации.
2. Официальное трудоустройство.
Здесь мнения разошлись кардинально. Некоторые бухгалтеры готовы работать, только официально трудоустроившись. Другие же, наоборот, — только без официальных трудоотношений с работодателем.
3. Среди личных качеств человека бухгалтеры не готовы терпеть ложь и обман работодателя:
«Обман на первом месте! Представьте такого „ласкового“ врунишку. Это совсем жесть!» (Оленька Васильева).Также бухгалтеры не готовы работать в случае:
- неадекватного поведения руководства;
- незаинтересованности работодателя работать в рамках закона;
- задержки заработной платы;
- отсутствия полноценного отпуска;
- злобного и завистливого коллектива.
«Работа должна приносить либо кайф, либо деньги. Если она приносит и то, и другое — это счастье. Но счастье боженька даёт не всем. Так что одно из двух — уже хорошо. Бежать надо лишь когда ни того, ни другого».
Решили сменить налоговую? А вы уверены, что на новом месте приживетесь?Переход из одной налоговой в другую в регионах проходит еще более или менее мягко, но сменить инспекцию в Москве или Московской области не так-то и просто.
Даже арендуя офис, и желая стать на учёт по месту нахождения данного офиса, можно получать от налоговиков отказ за отказом в перерегистрации. Чаще всего в Решении об отказе будет указано на недостоверные данные об адресе. Подобным образом происходит борьба с малоприбыльными организациями, транзитными, в общем со всеми теми компаниями, которые могут ухудшить показатели эффективности налоговой инспекции.
Как сейчас при смене юрадреса из одного региона в другой (вполне реальный переезд компании), старая налоговая отпускает спокойно? Или через камеральную/выездную? УСН, долгов в бюджет нет.Коллеги рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться при желании перейти из одной инспекции в другую:
«Ха)) выпускают спокойно, а вот впускают со скрипом))) Мы с февраля по май в этом году пытались пробиться из Москвы в регион, никак не брали, у них внутренние рекомендации не брать из Москвы — многие так однодневки сливали, вот и боятся» (Ольга Карелова).Необходимо быть готовым, что переезд может занять довольно долгий промежуток времени:
«Аналогичное было при переезде из МО в Москву, полгода вставали на учет» (Любовь Илюхина).Не секрет, что компании уходят из Москвы и области, желая сократить количество проверок, желая стать на учёт в более лояльную инспекцию, но, не всегда что-то новое — это что-то лучшее. Если по меркам Москвы ваша компания была небольшой, то в регионах она очень даже может заинтересовать налоговиков:
«Мы из Москвы в краснодар. Взяли за 2 месяца. Только сейчас Краснодар замучил — уже нужно обьясняться по низкой налоговой нагрузке за предыдущий год. Что-то мне кажется, что выездной не избежать, хотя московская выездная закончилась в 18 г.», — рассказывает Марина.«У меня знакомые уехали из региональной в деревню и в деревне начался предпроверочный анализ, а другие из региональной в МСК, и сразу стали никому не интересны! (Ирина Коротаева).
Запроси СЗВ-М и прояви должную осмотрительностьПоследние пару лет при работе с контрагентами только и слышно, что надо проявить должную осмотрительность, что необходимо контрагента тщательно проверить.
Признаки, указывающие на недобросовестность вашего контрагента:
- Задолженность перед бюджетом. С одной стороны, этот факт не говорит, что ваш контрагент злостный неплательщик, задолженность может быть и рубль. Но звоночек есть, и для своего спокойствия, лучше уточните, по каким причинам образовалась задолженность.
- Нет деятельности или отчётность не сдаётся.
- Номинальный директор.
- Компания имеет признаки «однодневки» или её деятельность сводится к транзитным операциям.
- Наличие дел в картотеке арбитражных судов.
- У вашего контрагента указан адрес массовой регистрации.
- У вашего контрагента нет ни сайта, ни объявлений, ни отзывов, никакой рекламы.
«Просьба предоставить следующие документы:Первоначально своего контрагента можно проверить в открытых интернет источниках. Сейчас в свободном доступе можно неплохое досье собрать. Далее запрашиваем:
декларацию НДС за 3кв. квитанцию о приеме налоговой службой СЗВ-М за октябрь протокол о принятии ПФ (статус-положительный) (персональные данные можно скрыть, замазать...).
Если сотрудников 3 и менее, пояснения, имеется ли найм работников по договорам ГПХ (приложить 1-2). 3 работника — критический показатель».
- учредительные документы (Устав, ОГРН, листы записи, ИНН); для предпринимателей — свидетельство, лист записи;
- документы, подтверждающие полномочия или личность подписанта;
- выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- отчетность. Как правило, запрашивается декларация по НДС и налогу на прибыль. В последние время, как рассказывают коллеги, к запрашиваемой отчетности добавилась ещё и форма СЗВ-М.
Ольга подтверждает, что запрос СЗВ-М — это стандартные требования котрагентов: «Да . От плательщиков НДС приходят постоянно такие запросы. Многие покупатели переписывают с требований налоговой.»
Евгения рассказывает, что в их компании список запрашиваемых документов ещё шире: «У нас каждый квартал и до 28 числа: НДС, налог на прибыль, 6-НДФЛ, СЗВ-М, плюс к ним платежки, плюс справку об отсутствии задолженности и выписку по расчетам из ФНС. Вот так ведутся дела государевы».«К нам приходили такие запросы от клиентов. Мы предоставляли. Сама страхуюсь.... Для меня тоже иногда непонятно, если фирма, например, оказывает услуги по ремонту дорог, а по факту у нее числится один человек.... Значит, понимаю, что либо всё-таки он субсубподряд, либо жди встречку». (Ekaterina Yustus).