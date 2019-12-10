Три причины.

Как известно, с 2016 года страховые пенсии не индексируются, пока их получатель числится работающим. Однако, как показывает практика, отсутствие официального трудоустройства у пенсионера еще не гарантирует, что он может рассчитывать на индексацию.

Все дело в том, что ПФР придерживается широкого понимания термина «работающий пенсионер».

Поэтому есть несколько категорий людей, которые могут лишиться предстоящей прибавки пенсии с января 2020 года (индексация на 6,6%) несмотря на то, что последняя запись в их трудовой книжке — об увольнении.

1. Руководитель

В 2016 году Министерство труда высказало такую позицию: гражданин, который является единственным учредителем, членом или собственником имущества коммерческой организации (ООО и пр.), признается трудоустроенным (письмо от 7 июля 2016 г. № 21-3/10/В-4587).

При этом не имеет значения, что у него не оформлен трудовой договор и нет записи в трудовой книжке: если организация действует — значит, единственный ее участник выполняет определенные функции.

А по правилам Трудового кодекса РФ фактический допуск работника к работе (с ведома работодателя или по его поручению) влечет возникновение трудовых отношений, даже при отсутствии трудового договора. Поэтому Минтруд, а вслед за ним и Пенсионный фонд РФ обязали работодателей сдавать сведения о стаже таких лиц (как за работающих) — значит, индексация пенсии для них приостанавливается. Аналогичное правило действует в отношении председателей и членов правления некоммерческих организаций (ТСЖ, СНТ, ГСК и пр.), которые избираются на свою должность общим собранием.

По мнению ПФР и ФНС, выполнение функций в рамках такой должности также приравнивается к трудовым отношениям и на таких руководителей следует сдавать отчетность по стажу (письмо ФНС от 30 октября 2017 г. № ГД-4-11/22066@). А это означает приостановку индексации пенсии.

Правда, нельзя не отметить позицию Верховного суда РФ по этому поводу: он не признал трудовыми отношения между ТСЖ и его председателем, т. к. председатель, будучи членом ТСЖ, представляет не только интересы жителей, но и свои собственные (дело № 84-КА19-1). Поэтому руководители перечисленных выше организаций, которым приостановили индексацию пенсии, теперь имеют все шансы добиться ее восстановления в суде.

2. Опекун

Приемные родители, опекуны и попечители, которые получают от органов опеки ежемесячные денежные выплаты, к сожалению, до сих пор признаются работающими.

Дело в том, что закон не предусматривает эти выплаты в числе доходов, которые освобождены от уплаты подоходного налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Видя поступление страховых взносов на лицевой счет пенсионера, ПФР автоматически приравнивает его к работающим (ведь по правилам периоды, за которые перечислены страховые взносы, включаются в стаж). Поэтому указанные лица лишаются индексации пенсии — при том, что не трудоустроены фактически.

В этом году была попытка внести соответствующие изменения в закон, чтобы устранить, наконец, эту несправедливость. Однако Госдума вернула законопроект из-за отсутствия правительственного заключения.

3. Гражданский договор

Не только трудовой, но и гражданско-правовой договор (на оказание услуг или выполнение работ) приводит к тому, что пенсионер лишается индексации.

Во-первых, вознаграждение, полученное по таким договорам, облагается страховыми взносами.

А во-вторых, даже если пенсионер только заключил договор и еще не получил никаких выплат, организация все равно обязана сдать сведения о его стаже (за тот месяц, в котором был заключен договор). Такие требования предъявляет ПФР.

Поэтому даже неработающие пенсионеры в января могут лишиться прибавки, если относятся к одной из перечисленных категорий.