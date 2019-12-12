Без суда. Новые права трудовой инспекции

Трудовые инспекторы смогут взыскивать с работодателей зарплатные долги во внесудебном порядке.

Что случилось?

Президент России подписал Федеральные законы от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику» и № 402-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

В чём суть документов?

Опубликованные законы меняют подход к взысканию долгов по зарплате.

Государственные инспекторы труда уполномочены принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Зачем потребовались такие поправки?

Право работника на своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы обеспечено государственной гарантией, в том числе реализуемой посредством государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Изменения направлены на предоставление дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных прав работников в части оплаты их труда. Новый механизм позволит оперативно, в упрощённом порядке (внесудебная процедура) взыскивать денежные средства со счетов недобросовестных работодателей.

Трудинспектор сразу вынесет решение о взыскании?

Нет, на практике принудительное взыскание зарплаты будет происходить так: обнаружив недоплату, трудинспектор сначала вынесет предписание устранить нарушение. Если оно не будет исполнено, что выяснится при внеплановой проверке, то уже будет приниматься решение о принудительном взыскании.

Что представляет из себя решение о принудительном взыскании?

Решение инспектора о принудительном исполнении приравнено законом к исполнительному документу, который должен быть оформлен в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

Решение о принудительном взыскании принимается по истечении срока, установленного предписанием трудинспектора, но не позднее одного месяца после истечения указанного срока или не позднее одного месяца после вступления в законную силу решения суда о признании законным предписания в случае его обжалования в суд.

Вся процедура прописана в новой статье 360.1 ТК.

Как работодатель узнает о принятом решении?

Решение подлежит направлению в адрес работодателя в течение трёх рабочих дней после принятия. Направляется оно по почте заказным письмом с уведомлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В течение 10 дней со дня получения решения работодатель может обжаловать его в суде.

Что будет, если проигнорировать решение?

В случае если решение о принудительном исполнении не исполнено и истёк срок его обжалования, экземпляр данного решения в форме электронного документа направляется на исполнение в органы Федеральной службы судебных приставов. Одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем запрашиваются у банков и иных кредитных организаций сведения о счетах должника, о номерах расчётных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Дадут ли работодателю шанс добровольно погасить задолженность?

Да, работодателю ещё раз отводится время на добровольное исполнение -пять дней, и, если этого не произошло, пристав выносит и направляет в кредитную организацию постановление о взыскании денег. Их должны будут перевести взыскателю немедленно.

В каких случаях исполнительное производство оканчивается?

Исполнительное производство по исполнению решения о принудительном исполнении подлежит окончанию в случаях:

перечисления взыскателю денежных средств в полном объёме;

отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства на счетах работодателя денежных средств, достаточных для исполнения решения о принудительном исполнении, за счёт которых частично или в полном объёме могут быть удовлетворены требования взыскателя.

Когда Законы № 393-ФЗ и № 402-ФЗ вступают в силу?

Документы вступят в силу 13 декабря 2019 года.